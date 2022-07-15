波希米亞人——夏烈寄夏陽（下）

夏陽，攝於1996年。（本報系資料照片）

巴黎的日子相當艱苦，你要靠幫華人 經營的小旅館 打雜工維生，紅燈區的小旅館頂上只有兩坪，幾乎站不直的小間，就是你棲身之處。但是你告訴我，歐洲人不同，有工人為你修東西，知道你貧窮，只要了你一張小畫抵作修理費——因為那是歐羅巴，那是法蘭西。我那時對歐洲的印象來自電影與小說 ，似乎留學生全去美國，因為美國是天堂，也是地獄；是麵包，也是鴉片。歐洲的另一個印象來自小學的級任席老師，她因政治原因被捕，釋放後不久即遠嫁去德國。在她寄來的信封上看出是奧芬巴哈城，立刻聯想到歌劇《霍夫曼故事》中動人的二重唱〈船歌〉（Barcarolle），作曲家名Offenbach，她回信說並非以這音樂家命名。歐洲人固然有深厚的藝術感，但我還不知那個城市是以音樂家、藝術家或文學作家為名。

五年之後，你知巴黎發展困難，去了紐約，又開始一段新的掙扎的日子。一方面修骨董，一方面作畫。那些台灣畫家，在蘇活區租屋居住，可以窩在廢置的倉庫裡，便宜，也有較大的空間作畫。有些油畫高大到整面牆，你抬進一架廢棄的工廠堆貨升降機，可上下電動作畫，也是一絕。你們生活艱苦，我親眼遇到一位移居美國的北一女圖畫老師，在紐約街頭擺攤賣畫，年老，坐在椅上睡著了，微風吹散他稀疏的白髮。

紐約已是世界之都多年，各國的人都匯集在這裡，竟有40%紐約人出生在外國。當然，這些人在這支萬花筒或沙拉盆中互瞪、競爭、推擠、喧嚷……也互持、相慰、合作。你那小小寒冷的房間，當春日第一線陽光射入，有了些暖意。但貧賤夫妻百事哀的日子終以悲劇告終，不愉快的離異，唯一的女兒也與你疏遠。然而，那就是命運。

你由早期接近的新古典主義、機械主義，歷經抽象表現，一直在摸索求變——你終於進入那時最流行的照相寫實Photorealism。那是畫面像照片一樣細膩及真實，但你的表現與別人不一樣，你的寫實畫中有晃動的人形或人影出現，成為畫的主體。這些晃動的人形與毛毛人有血緣關係，因為你用八分之一快門，表達了閃過的瞬時。那是一種主觀的自我感覺，以光、影及背景的實像襯托，猶如莫內的法國印象派繪畫，或川端康成的新感覺派小說。你用這樣恍惚的人形來敘說你這一生的漂泊的心境，他們模糊不清，沒有面容、沒有性格，冰冷無情，反映出現代生活的冷峻疏離，他們是你所面對的紐約都市人。這也表明你沒有穩定的立足之地，甚或隱約影射你那已然破裂的家庭。也有藝術評論解釋為一種時空交替的虛幻感。這些，我們都是猜測，只有你自己真正知道。

你的畫終於被出名的哈里斯畫廊接受，可以賣相當高的價，但是照相寫實是工筆畫，畫一張要一年至二年的時間，所以也很難穩定收入。然而經濟狀況的困窘從未消磨你對創作的熱情。作為一個異鄉人，在文化、語言隔閡、物質條件匱乏，種種侷促之下，你冷峻的畫面中隱隱顯示著不安與騷動，晃動的路人只是都市叢林中生命的過客，在紐約擁擠的街道上卻顯得孤獨，也給觀者疏離（alienation）的感覺。人為何存在？畫家是否能透視出他的關懷與悲憫？沙特曾說人孤獨地被棄置在這個世界，沒有任何奧援，人除了建立自己，沒有別的目的與宿命。也許，這樣的意象更能體現你創作時的心境。在紐約一待二十多年，前後不見光的大統艙裡，你吃中國菜，聽的是中國京戲，牆上貼滿打油詩，半文半白地諷刺世事百態，你就是住在紐約「中國租界」裡的一個華人。

你在紐約最大的收穫是遇到與你道合的妻子爽熹。爽熹出身台北富裕家庭，和我妻子是北一女同學，在法國讀得哲學博士，而你卻只有中學學歷。她不懂什麼是貧窮，跟著你過淡泊清靜的簡單日子。除了學術討論，看不出她的複雜性及哲學性。她比你小十幾歲，然而你們是快樂的一對，在芸芸眾生中，上蒼給了你她的愛。

然而，她卻默默地先你離世——你又孤單了。這就是你的命運。

你在離開台灣三十年後回國，那是什麼樣的心情？快樂還是無奈？是葉落？還是歸根？只有你自己知道。你一生都在漂泊，畫家一定要有故鄉或他鄉嗎？許多人都還以為畢卡索（西班牙）及梵谷（荷蘭）是法國人呢。然而，回到你成長的文化環境，那種感覺應與異鄉不同。你繪畫的題材內容，後來常取材自民間的宗教、神話、寓言故事及傳奇人物，但是以顫動的線條人形在空間穿梭。那是因為坎坷的人生經歷及全球性的視野，促進你體認了民間藝術的韻味。於是你將中國自古占上風的文人藝術與被輕視的民間藝術融合，加入剪紙和民間的色彩系統，並將之與西方的現代藝術、還有中國的文人畫巧妙混融交錯。其實，你在東方畫會的成立就曾宣言：「……我國傳統的繪畫觀，與現代世界性的繪畫觀在根本上完全一致，惟於表現上的形式上稍有差異，如能使現代繪畫在我國普遍發展，則中國的無限藝術寶藏，必將在今日世界潮流中以嶄新的姿態出現……」

2000年你獲頒我國最高的「國家文藝獎」。十八年後，台北市立美術館舉辦「夏陽：觀．遊．趣」展，將你百件作品推展出畢生創作歷程。其中最令人矚目的是〈百顏聯作〉，那可能是你藝術歷程的總結。

人生朝露，藝術千秋。你小時喜歡畫人像，以後創作也以人為主。許多畫家擅長描繪大自然及田野，或以風雲天象為創作主題，但是你偏重在城市，在室內，在紐約街頭，在傳統的中國民間神話人物。然而，許多藝術家私下認為，無論個人氣質，或畫風的發展性質，你更適合留在巴黎。

藝術家、作家、音樂家常有不幸及混亂的生命時刻。誠然，悲劇就是美，挫敗也是美，疏離更是美。藝術是什麼？愛情又是什麼？那些不眠不休的夜晚，囂嚷市集的徘徊，一生未竟的遐想──我看到你孤獨地站在畫布前，默然塗上層層油彩。隔著大洋，幾十年來我們從來也沒真正接近過，但是此刻，此刻我想到你，你和你的畫，細雨飄降在那些晃動的人形身上，La Boheme樂聲響起，在那寒冷的小樓頂間穿梭，擴撞迴傳。

「夏陽！夏陽！」夏烈低聲說道。

（下）（寄自加州）