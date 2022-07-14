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悲欣交集的暑假

（7月&8月徵文：最難忘的暑假）邱瀟君

當年，大女兒從高一跳讀大學，十四歲的小女孩走在大學校園中，她怕，我也怕，我只好成了全職陪讀媽媽。七歲小女兒的學業功課就交由先生負責。

當我看到小女兒成績單上的二十七分，問她怎麼一回事。二年級的小女眨眨眼地說：「爹地說趕快把空白填滿了，我就可以和他一起看電視。他說不可以告訴媽咪，你會罵人。」她的眼中充滿了對爹地未卜先知的崇拜。

就這樣，小女兒在「和爹地看電視」及「噓，媽咪來了」的狀況中交錯成長。

時光拉長了孩子們的身影，也吹漲了小女兒的好強。當大女兒進了普林斯頓大學後，我終於有時間陪伴小女兒，卻也只能看著她像迷路的松鼠，在初高中的課業中努力搜尋、吞嚥，把腮幫子擠得滿滿的。看著她的努力和無能為力，我有無限的愧疚。

2011年，小女兒進了她不滿意的大學。先生在同年十一月開始頻繁進出醫院。父女情深的兩人，各自在不開心的環境中無奈地浮沉。而我，在生活的深海中能浮出來透一口氣，已是萬幸。所以，當小女兒告訴我她想要轉學時，我只淡淡地回：「一般學校不收大一轉學生，讀完大二再說吧。」在我心中，她仍然是那個明知不可為而為，常常白花力氣的小女孩。

暑假到來，小女兒收到喬治城大學（Georgetown University）的入學通知。我和先生笑開了。每年兩千多名轉學生申請書中只錄取一百名，5%的錄取率，小女兒居然以大一生的身分被破格錄取，看來小松鼠貯存的冬糧發揮作用了呀！

先生在病床上動不了，我和小女兒去看新學校，在紐約工作的大女兒也飛來，母女三人在兩天之內走遍了喬治城校園和華盛頓。小女兒一直醉心政治，希望在社會的各種改革上盡份力，如今可以進入美國的政治、國際關係、社會科學的頂尖學府。我吸著櫻花香，想像女兒在課堂中穿梭，和同學教授們高談辯論，還有，成了政治人物侃侃而談的樣子。

那是我們母女三人一起最開心的一天。

回家後，我又開始在家事、公務和醫院中穿梭，喬治城大學的訂金交了，宿舍訂了。我任由女兒去享受她在洛杉磯的最後一個暑假，而她總是約著朋友去醫院探望先生。

八月底，我把信用卡交給女兒付學費。女兒卻告訴我，她不去喬治城了。

「什麼？女兒，這是你的夢想。你那麼努力，終於可以進入和姊姊同樣的一流學府了，怎麼可以放棄？」

「爹地身體這樣，姊姊在紐約，我再走到那麼遠，出事情怎麼辦？」

「爹地的身體我知道，已經這樣十年了，不會有問題的，你放心去吧。」但女兒不說話。

我越想越氣：「轉學也是你要的，申請也是你要的，好不容易被錄取了，現在突然不讀了。照顧爹地是我的責任，與你無關，你去讀你的書。」女兒啊，媽媽多想你離開這個籠罩在病痛愁雲的家庭，出去享受你的青春歲月，但是我怎麼跟你說實話呢？

「我留下來是為了你，不是為了爹地。」

「我不用你管，你留下來，反而給我添更多麻煩。」我急得口出惡言，實在太希望她去奔赴自己的前程。

女兒哭了轉身出門，到半夜才回。

那個暑假剩下的每一天都晴空萬里，而我們家卻是愁雲密布。

女兒終究回到她原來的學校，讀了比較文學。先生在當年十二月過世。我想他一定很開心女兒一直陪伴在身旁，直到最後。（寄自加州

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