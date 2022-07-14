波希米亞人——夏烈寄夏陽（上）

夏陽的照相寫實畫〈小店〉，1983紐約。（夏烈．圖片提供）

人看生命如此深，亦看痛苦如此深。——尼采

霧氣緩緩漫升，細雨淒迷，窗外許多撐傘行人在不明的水霧中抖動，如同你油畫中顫動不明確的人，也就是被藝術界稱之為「毛毛人」的具象。那是人類的起始？還是世界的盡頭？

你在1960年代身懷一百二十元美金闖去歐洲，最先去義大利 米蘭，與蕭勤相聚作畫，又轉去巴黎。但每想到你，沒有義大利，總是巴黎小旅社的閣樓。無暖氣，冬季，咖啡瓷杯中的水結成冰塊。隨後，新婚的妻子也由台灣到來，普契尼歌劇中著名的詠嘆調〈你好冷的小手〉（Che gelida manina）及〈我的名字叫咪咪〉（Sì, mi chiamano Mimì）已然登場。

我和你是不同的人，活在不同的世界，然而我們對藝術有共同的愛好。我的工程領域一直是理性、效率、精密、準確及組織主導，我重視德意志的哲學及科學，即使音樂也會喜愛華格納沉重音符譜下富麗堂皇的歌劇；你的藝術天地是奔放（或壓抑）、主觀、矇矓及感性，悲鬱的拉丁歐洲色調。我對抽象藝術的好奇及啟蒙卻是由你引導。初見你那年我八歲，在台北國語實小念三上，你忽然穿軍服出現在我家門口。那是個潰敗混亂的年代，全島街頭充斥散兵游勇。你十六歲隨孫立人部隊來台，以你的年齡，應只是個少年兵，為長官打雜。你離開部隊，只能落腳我家。那是一間小小的日式榻榻米屋，是報社供給我家的臨時宿舍，你睡在入門的玄關處，也是唯一可能挪給你的空間。

在台灣的親戚全是我母親林家的台灣人，而我倆共一個曾祖父，算是最近的夏家親屬。你們兄弟倆是孤兒，你在長沙及南京度過童年，小熊年長，到北京做小差事糊口，我母親是熱心的長輩，所以他常到我家打牙祭。有一次小熊在下電車時，踩到前面一位的長衫尾襬，扯破衫邊。那人生氣爭吵，不肯罷休，小熊只好帶他到不遠處的我家，由我母親為他縫好長衫，請他吃了一頓餃子 ，圓滿落場。這是我對小熊唯一所知。以後多年戰亂及兩岸分治，他已不知去向，可能無聲無息消失在一個不知名的鄉鎮或街巷。

你被錄取鳳山陸軍官校的軍官班，但沒去報到。那是正確的選擇，因為你不是軍人，你是藝術家。如入軍中，只適合做文書。之後，你果然考上空軍總部的文書工作。那個混亂的時代，軍人可以在三軍互換跑來跑去，為的是有口飯吃。你來我家時教我唱空軍軍歌：「凌雲御風去……俯瞰太平洋濱……國祚皇皇萬世榮。」這歌詞不是一個小孩懂得的，但卻是雄偉動聽的軍歌，你告訴我是劉雪庵所作，他也是〈踏雪尋梅〉〈紅豆詞〉〈長城謠〉〈楓橋夜泊〉的作曲者，大概是中國藝術歌曲最出名的作曲家，卻因〈何日君再來〉被打成右派，下放河北農場勞改，被打得失明──多麼大的諷刺。無論如何，我還是不認為你的語調及氣宇像軍人。你是溫文爾雅、低調、與世無爭的畫家。那時你和同服役空軍的歐陽文苑、吳昊在龍江街一處四十坪大的防空洞各占一面牆創作，這個空間也成為同時期藝術家交流的場地，甚至吸引外賓前來參訪，直到1959年被迫遷出，為期六、七年的「防空洞時期」終告結束。由於沒有餘裕空間存放作品，帶不走的就一把火燒了。

後來你退役，因我父親的關係被雇入國語日報做藝術編輯，畫插圖。另二位藝術編輯是童叟，他是歌手童安格的父親；還有版畫家吳昊，他的版畫〈樹〉是季季自傳書《行走的樹》的命名由來。季季說當初在我父母家看到這幅畫，此畫現在掛在我加州 柏克萊住家的牆上。你第一天上班，我恰巧建中下課，去國語日報，你喪氣地告訴我，你畫的第一幅插圖林良先生（《小太陽》的作者子敏）委婉地表示不適合，明天要重畫。我沒說什麼。你是藝術家，但現在為了要糊口，不得不畫商業性質的插圖。實際上，你們「東方畫會」的成員全有這種需要，我父親明確地表示他不懂畫，但是可以他的關係及聲望，四處安插你們畫插圖或報頭版面的工作。

「東方畫會」民國四十六年在台北新生報新聞大樓舉辦首屆畫展，同年有師大藝術系的「五月畫會」展出。這是我國首次的現代抽象畫展。距今六十四年。你們八人平均二十五歲，都是受教於李仲生老師的藝術家 ，分別為服役空軍的歐陽文苑、吳昊、夏陽，以及就讀北師（今國立台北教育大學）藝師科的霍剛、蕭勤、李元佳、陳道明和蕭明賢，也就是說你們全都不是大學生，是一群朝不保夕、饑腸轆轆的畫家。記得有一次來我家吃餃子，一邊吃，我母親一邊包，你畫正字記數。個子不大的你，竟吃了五十幾個。我母親很高興，她的個性，就是永遠幫助窮親戚及弱者。

這次展出在保守及傳統的戒嚴時期引起軒然大波，被認為是「離經叛道」及「膽大妄為」。甚至引起一些傳統畫壇人士的憤怒。因抽象畫常沒有具體形象，有些油畫現場布置時不知怎樣掛法，幸好畫角找到一個漢字署名，才解決了問題。我父親何凡在《聯合報》副刊的「玻璃墊上」專欄戲稱你們八人為「八大響馬」，意指藝術界的騎馬強人，弄得台灣畫壇天下大亂。你以會長身分執筆寫出宣言，強調：「東方畫會是世界性的繪畫，反傳統的繪畫，中國精神的繪畫，還有一個最重要，是要有個性。」你主張「大眾藝術化」，但反對「藝術大眾化」。你們年輕氣盛，這種當時旁人看不懂的畫是不能問的，「一問便俗」。後來秦松加入，他的一幅畫有些橫直線條，一位著名的老畫家歪頭倒頭又左右看了半天，最後看出是「反蔣」，因為有「蔣」字倒寫，那可是大事，要殺頭的。老畫家一離場，趕快卸下，燒掉。抽象畫在共產國家也是許多年後才被准許。如今，不少新蓋大樓入門大客廳牆上掛的都是抽象畫，已蔚為社會風氣，此一時也，彼一時也，有為者亦若是。

那時正是存在主義以摧枯拉朽之勢席捲世界文學領域，它的叛逆、浪漫、主觀與非理性是否與你們的思維正好相應，還是你們天生就是以自我為中心？你說過：「藝術家可以沒有知識，但一定要有感覺。」我這工程師卻相反而行。無論如何，那四天東方畫會的展出已成為台灣畫壇的一座里程碑。

（上）（寄自加州）