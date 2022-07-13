地廣人稀的村落，冬日更顯寂寞。景色如灰如綠，悄悄不事聲張，靜寂氛圍裡，突如其來的聲音，難免會引人側目。村庄一老嫗，卻喜歡在瑟瑟的冬天裡出聲嚇人。不識其者，以為她是行徑詭異的弱智者。其實非也，非也，此人理性與感性兼具，即便嚇人也是苦心孤詣的那種。

念小學前，大道公廟醮典，乞丐們彷若連夜爭相走告，從四面八方匯聚村落。醮壇前，戲台下，他們或弓身、或枯坐一角，低頭，乞討。乞丐身世堪憐，但也有一些人裝可憐，眾目睽睽下真假難辨，但若是在平日，就容易露出狐狸尾巴。簡單來說，就像當今社會的詐騙集團 ，專擅操弄人們的同情心，你必得慢慢聽其言而觀其行，否則就容易落入圈套，任其割宰。然而人皆有惻隱之心，但骨子裡也有防範意識，防著防著，便劣幣驅逐良幣，那個年代，真乞丐餓死在田頭的憾事時有所聞。

老嫗傍新屋溪畔而居，白髮蓬鬆，一張枯臉布滿山川，已經蒼老得夠駭人了，但還是喜歡嚇人，特別是嚇乞丐。沿著牛車路旁的羊腸小徑，三不五時就有乞丐前來兜討。他們衣著襤褸，走路蹣跚，十之八九都是一副氣血殆盡、不良於行的模樣。起初，老嫗覺得他們可憐，從田頭到宅前，短短百來公尺，舉步維艱走了好些時間，間有些時候，她心軟看不下去，亦步亦趨地上前，遞上一碗飯，端了一杯水，偶爾給他們一點米。沒米沒飯時，勉強地從手指縫中掰出一兩個銅板。乞丐個個喜形於色，步履輕快起來，像快樂的蝴蝶，翩翩消失田尾。

日子一久，她覺得有蹊蹺。怎麼來得踉蹌，去得自如？直覺有的乞丐彎腰駝背佯裝肚餓，像是包藏禍心，又離開時那種得意，仿若是滿腦門泡泡，充斥邪惡思想。其後她耳聞，來村庄的乞丐不但會結黨，還相濡以沫共同分享乞討祕笈，裝得楚楚可憐。她心中火往上撞，恍然覺得好心被糟蹋了，富員外都可輕而易舉打發窮親戚，自己過得夠緊了，又幹嘛對這些無親無故的乞丐掏心掏肺。為求真相，她直搗黃龍。乞丐窩在五里外公墓，是處有涼亭、石柱、祭祀亭，豪華些的風水還可遮風避雨。她倚壁側聽，真相大白。原來客家庄充斥著季節性的假乞丐，大半在冬日從異鄉遠道而來。乞丐模樣千人一面，動作如出一轍，以至於真偽難分。

是日，她氣得渾身哆嗦，爾後心就鐵了，只要遠遠看到乞者順新屋溪前來乞討，旋隱匿門背，俟乞者來到家門前一刻，出其不意丟出一把鐵椅，「哐啷」一聲，不偏不倚便落在乞討者足前。真他媽的嚇人呀！像是橫禍天外飛來，乞者惶惶失措，何以只見飛椅，卻不見人也。原來，老嫗早已躲在門縫偷瞧來者的反應。凡裝可憐的假乞丐，莫不原形畢露拔腿而逃，好手好腳好會跑。若是真乞丐，手瘸腳跛肚餓也跑不了，這個時候她就會出來道歉，給予溫暖和補償，幫助真正需要幫助的人。看來，老嫗是客家庄第一位破獲詐騙集團的女者。

「乞食人，最驚壁背鬼。」村人對老嫗機智勇敢佩服得五體投地，留下這樣的結論。

壁背鬼，客家話，指竊聽者。壁背，牆壁背後那一面。藏身牆後偷聽別人說話不道德，直覺客語這個詞彙帶有貶意，但若出發良善做鬼又如何呢？設若不是當年老嫗如此正直，在亂葬崗上做一個壁背鬼，以及囥在老宅門背，扔出那把石破天驚之椅，真不知道假乞丐還會騙走了多少人的善心。如今有人問我，何以客家莊這麼多年來純樸依舊，我的回答是：老嫗功不可沒。