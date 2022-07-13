聖彼得堡城市由四百多座橋梁連結。（李丁．圖片提供）

●不朽的靈魂

戰鬥民族驍勇善戰，從歷次戰爭中勝利而贏得遼闊的疆域。二戰中聖彼得堡被圍困九百天，幾乎彈盡糧絕，堅持到勝利突圍。彼得堡人崇尚英雄，十二月黨人廣場上的〈青銅騎士〉雕像是法國雕塑 家法爾科內的傳世名作，用一整塊巨石作基座，彼得大帝縱馬馳聘，目光炯炯望向湧起巨浪的涅瓦河。叱吒風雲的氣勢激起普希金的詩情，吟誦出〈青銅騎士〉，謳歌彼得大帝。

1825年12月貴族菁英帶領三千多名官兵，在青銅騎士廣場發動了俄國 歷史上第一次試圖推翻沙皇統治的武裝起義。尼古拉一世血腥鎮壓，領導者被絞刑，百餘人被流放西伯利亞服苦役。十二月黨人的妻子拋棄貴族生活，追隨丈夫的足跡。

戰神廣場上的庫圖佐夫塑像讓人聯想到1812年拿破崙率軍六十萬侵入俄羅斯 。拿破崙一生遭遇過無數對手，真正夠格的只有俄軍統帥庫圖佐夫。他病逝在波蘭戰場，安葬在喀山教堂。

普希金的韻律無所不在。「假如生活欺騙了你，不要悲傷，不要心急！」那溫柔憂鬱的詩解讀底層民眾的虔誠無奈、貧困善良，滲透在俄羅斯每一個角落。所有以普希金命名的公園街道車站廣場等，沒有因世事浮沉而更改。他與十二月黨詩人常在涅瓦大街文學咖啡館聚會；1837年他走出莫伊卡河濱街12號，去黑溪樹林與法國流亡軍官丹特士決鬥，匆匆結束三十八年的人生軌跡。年少的我認為普希金為不忠的女人決鬥太不值得，是詩人的真摯或荒唐？人生經歷了從華髮到白首，在天涯海角直面普希金，才理解他內心難以抑制的窘困，用赴死來抵抗聖彼得堡上流社會的輕視，維護詩人的尊嚴。

果戈里曾在聖彼得堡大學任教，一生窮困短暫。小說《死魂靈》裡地主稱農奴為魂靈，死了的魂靈可以出售，揭示農奴處境之悲慘。與普希金的友情，使他們共同成為俄國現實主義文學的奠基人。

聖彼得堡鄉間有許多貴族莊園，誕生了文學大師和他們的史詩巨著，奏響了音樂大師的天籟之音。

列賓在聖彼得堡美術學院學習八年。1899年在彼得堡郊外買了一座木屋，改造後充滿畫家的奇思妙想。芬蘭灣和大森林給了他靈感，完成了大量畫作。當我看到〈伏爾加河上的縴夫〉裡蓬首垢面衣衫襤褸的縴夫，因畫筆的狂濤激浪而心靈戰慄。列賓每周三會客，屋外升起藍色小旗，門廳懸掛一小鑼，來客敲一下鑼報到。列賓在莊園裡交友作畫，相互探索彼此影響。他晚年對來訪的高爾基說，他在這裡度過一生最美好的時光。三十一年後，列賓八十六歲，在木屋裡往生。按照他的遺願埋葬在自己莊園裡，插一座木頭十字架，沒有墓碑也沒有墓誌銘。

列賓為列夫．托爾斯泰伯爵畫過七十幾幅作品，〈赤腳的托爾斯泰〉最像那個懷抱改變不平等制度並且身體力行的大文豪。他白鬍子，穿白麻布農人長衫，口袋裝著聖經，赤足踩在泥地上，深切地表現他晚年精神的苦悶與自責。他厭倦貴族生活，晚年散盡家產，將大莊園饋贈給窮人。1910年12月八十三歲的托爾斯泰離家出走，因風寒導致肺炎，在一個小車站過世。這似乎是冥冥之中的安排。他是否想起安娜．卡列尼娜在暴風雪的小火車站第一次聽到令她感動的愛情表白，渥倫斯基的愛把她的身心都捲進不歸路。她走出婚姻牢籠反而失去一切，最終決絕地臥軌殉情。托翁安葬在自家莊園，墓地只是一丘土墩，長滿青草，沒有任何人工物件。

涅瓦大街盡頭，涅夫斯基修道院旁的季赫溫墓地，安息著許多聖彼得堡菁英。柴可夫斯基畢業於彼得堡音樂學院，給人間留下無數絕妙之音。他的人生並不幸福，婚姻破碎，情感挫折，生活困窘。1893年他在彼得堡親自指揮最後一部交響曲《悲愴》首演，那又甜又苦的旋律，含著淚水的微笑，就是真實的他。幾天後他猝然逝世。杜思妥也夫斯基關注命運悲苦的小人物，自己經歷了西伯利亞苦役，深陷於賭博、債務，不停搬家，歿於鐵匠街5號。他們都安葬在季赫溫墓園。

在聖彼得堡波瀾壯闊的舞台上，戰爭與革命交替上演，文人與君主陸續登場。俄羅斯缺少偉大的哲學家，作家在社會底層思考，用文學詮釋真理，承擔著思想家的使命，成為十九世紀偉大的精神領袖。托爾斯泰代表俄羅斯文學的廣度，杜思妥也夫斯基代表俄羅斯文學的深度。普希金被譽為俄國詩歌之父，果戈里被譽為俄國散文之父。還有柴可夫斯基、列賓等等，他們的旋律、圖像、文字、思想不斷出現在生活中。他們是聖彼得堡不朽的靈魂！

聖彼得堡→彼得格勒（去德國化）→列寧格勒（去西歐化）→聖彼得堡，一個輪迴串起一部俄羅斯民族史。2011年的聖彼得堡之旅讓我對俄羅斯文學有一些直觀的理解，此後我將讀書和遼闊的旅行目的地聯繫起來，嘗試走進一個文學構建的世界。（下）（寄自喬治亞州）