聖彼得堡隨想（下）
●不朽的靈魂
戰鬥民族驍勇善戰，從歷次戰爭中勝利而贏得遼闊的疆域。二戰中聖彼得堡被圍困九百天，幾乎彈盡糧絕，堅持到勝利突圍。彼得堡人崇尚英雄，十二月黨人廣場上的〈青銅騎士〉雕像是法國雕塑家法爾科內的傳世名作，用一整塊巨石作基座，彼得大帝縱馬馳聘，目光炯炯望向湧起巨浪的涅瓦河。叱吒風雲的氣勢激起普希金的詩情，吟誦出〈青銅騎士〉，謳歌彼得大帝。
1825年12月貴族菁英帶領三千多名官兵，在青銅騎士廣場發動了俄國歷史上第一次試圖推翻沙皇統治的武裝起義。尼古拉一世血腥鎮壓，領導者被絞刑，百餘人被流放西伯利亞服苦役。十二月黨人的妻子拋棄貴族生活，追隨丈夫的足跡。
戰神廣場上的庫圖佐夫塑像讓人聯想到1812年拿破崙率軍六十萬侵入俄羅斯。拿破崙一生遭遇過無數對手，真正夠格的只有俄軍統帥庫圖佐夫。他病逝在波蘭戰場，安葬在喀山教堂。
普希金的韻律無所不在。「假如生活欺騙了你，不要悲傷，不要心急！」那溫柔憂鬱的詩解讀底層民眾的虔誠無奈、貧困善良，滲透在俄羅斯每一個角落。所有以普希金命名的公園街道車站廣場等，沒有因世事浮沉而更改。他與十二月黨詩人常在涅瓦大街文學咖啡館聚會；1837年他走出莫伊卡河濱街12號，去黑溪樹林與法國流亡軍官丹特士決鬥，匆匆結束三十八年的人生軌跡。年少的我認為普希金為不忠的女人決鬥太不值得，是詩人的真摯或荒唐？人生經歷了從華髮到白首，在天涯海角直面普希金，才理解他內心難以抑制的窘困，用赴死來抵抗聖彼得堡上流社會的輕視，維護詩人的尊嚴。
果戈里曾在聖彼得堡大學任教，一生窮困短暫。小說《死魂靈》裡地主稱農奴為魂靈，死了的魂靈可以出售，揭示農奴處境之悲慘。與普希金的友情，使他們共同成為俄國現實主義文學的奠基人。
聖彼得堡鄉間有許多貴族莊園，誕生了文學大師和他們的史詩巨著，奏響了音樂大師的天籟之音。
列賓在聖彼得堡美術學院學習八年。1899年在彼得堡郊外買了一座木屋，改造後充滿畫家的奇思妙想。芬蘭灣和大森林給了他靈感，完成了大量畫作。當我看到〈伏爾加河上的縴夫〉裡蓬首垢面衣衫襤褸的縴夫，因畫筆的狂濤激浪而心靈戰慄。列賓每周三會客，屋外升起藍色小旗，門廳懸掛一小鑼，來客敲一下鑼報到。列賓在莊園裡交友作畫，相互探索彼此影響。他晚年對來訪的高爾基說，他在這裡度過一生最美好的時光。三十一年後，列賓八十六歲，在木屋裡往生。按照他的遺願埋葬在自己莊園裡，插一座木頭十字架，沒有墓碑也沒有墓誌銘。
列賓為列夫．托爾斯泰伯爵畫過七十幾幅作品，〈赤腳的托爾斯泰〉最像那個懷抱改變不平等制度並且身體力行的大文豪。他白鬍子，穿白麻布農人長衫，口袋裝著聖經，赤足踩在泥地上，深切地表現他晚年精神的苦悶與自責。他厭倦貴族生活，晚年散盡家產，將大莊園饋贈給窮人。1910年12月八十三歲的托爾斯泰離家出走，因風寒導致肺炎，在一個小車站過世。這似乎是冥冥之中的安排。他是否想起安娜．卡列尼娜在暴風雪的小火車站第一次聽到令她感動的愛情表白，渥倫斯基的愛把她的身心都捲進不歸路。她走出婚姻牢籠反而失去一切，最終決絕地臥軌殉情。托翁安葬在自家莊園，墓地只是一丘土墩，長滿青草，沒有任何人工物件。
涅瓦大街盡頭，涅夫斯基修道院旁的季赫溫墓地，安息著許多聖彼得堡菁英。柴可夫斯基畢業於彼得堡音樂學院，給人間留下無數絕妙之音。他的人生並不幸福，婚姻破碎，情感挫折，生活困窘。1893年他在彼得堡親自指揮最後一部交響曲《悲愴》首演，那又甜又苦的旋律，含著淚水的微笑，就是真實的他。幾天後他猝然逝世。杜思妥也夫斯基關注命運悲苦的小人物，自己經歷了西伯利亞苦役，深陷於賭博、債務，不停搬家，歿於鐵匠街5號。他們都安葬在季赫溫墓園。
在聖彼得堡波瀾壯闊的舞台上，戰爭與革命交替上演，文人與君主陸續登場。俄羅斯缺少偉大的哲學家，作家在社會底層思考，用文學詮釋真理，承擔著思想家的使命，成為十九世紀偉大的精神領袖。托爾斯泰代表俄羅斯文學的廣度，杜思妥也夫斯基代表俄羅斯文學的深度。普希金被譽為俄國詩歌之父，果戈里被譽為俄國散文之父。還有柴可夫斯基、列賓等等，他們的旋律、圖像、文字、思想不斷出現在生活中。他們是聖彼得堡不朽的靈魂！
聖彼得堡→彼得格勒（去德國化）→列寧格勒（去西歐化）→聖彼得堡，一個輪迴串起一部俄羅斯民族史。2011年的聖彼得堡之旅讓我對俄羅斯文學有一些直觀的理解，此後我將讀書和遼闊的旅行目的地聯繫起來，嘗試走進一個文學構建的世界。（下）（寄自喬治亞州）
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