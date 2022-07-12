母親來自江南，後來到北方求學、工作和生活。我小時候，她每次帶我回老家探親都是在過春節的時候，印象裡的江南總是濕漉漉、清冷冷的。

高中二年級的暑假，我回江南看外婆，外婆一見我就說：「看你長得和你媽從前一模一樣！」我有點兒驚訝，怎麼外婆的話和奶奶的話這麼相似？去年暑假見到奶奶的時候，奶奶也是這麼說：「你長得和你爸從前一模一樣！」也許她們都從我的臉上看到了從前的時光？

外婆一個人住在庭院前面的平房裡，舅舅、舅媽和兩個表弟住在院子後面的兩層樓裡。院子裡有一口井，一家人做飯、洗衣等生活用水都是從這口井裡打，這個院子是一家人吃飯活動的地方。

有時候舅媽帶我上街，走在石板路上，街上的拱橋還是兒時記憶裡的樣子，橋下的流水依然潺潺地流著。遇到熟人，舅媽會主動介紹我：「她是姊姊的女兒！」鄰里鄉親們都熱情地問候我，說：「看出來了，和你媽媽長得像！」有一次遇見一位姊姊，她問我：「你小的時候，我背過你！你還記得嗎？」雖然已經想不起來當時自己為什麼不高興，但我清晰地記得她親切地哄我開心，還背著我回家找媽媽。

有時候我和表弟一起出去玩。一望無際的田野，點綴著幾處池塘，和煦的風兒輕撫著，令人舒暢平和，彷彿走進了一首田園詩。我的視野從來沒有這麼遼闊過，這裡的一切都和從小生活長大的城市完全不同。

白天我常常一個人在房間裡看看書，傍晚一家人在庭院裡吃晚飯，聊聊街坊鄰里的新鮮事兒。飯後，外婆就在院子裡的躺椅上乘涼。表弟的朋友常常來串門，我們就一起打牌，雖然我的牌藝只夠湊個數。等到天色完全黑下來，牌局就結束了。這裡的生活日出而作、日落而息。外婆回屋休息後，我就在院子裡的躺椅上乘涼。

蒼穹籠罩下的江南夜晚，一片漆黑寧靜，明月皎皎，銀河迢迢，璀璨的夜空那麼清晰和貼近，彷彿伸手可及。清風微拂，想起兒時在夏夜的星空下乘涼聽父親講故事的情景，彷彿回到了童年。

這久違了的星空，照過了兒時的我，又照見今天的我。想起那點點的星光也許是越過多少光年的長途跋涉，才在這一刻與我相遇，不禁輕觸心弦。浩瀚無垠的宇宙是如此神祕，讓渺小如微塵的我充滿了好奇。生命在茫茫世間真是一個奇蹟，我從何而來？又將到哪裡去？

那個暑假，我走過江南的小橋流水和無垠的田野，在淳樸自然的生活裡，在燦爛的星空下，與最單純的快樂不期而遇。（寄自加州 ）