聖以撒大教堂是世界最著名四大教堂之一。（李丁．圖片提供）

蘇聯凝固著我們學生時代的夢想。那年月，中國唯一不同的聲音來自蘇聯。俄羅斯 文豪的鴻篇巨著撞擊著我們年輕的心靈，柴可夫斯基的音樂伴隨我們度過飢荒年代，讓懵懂的我們嚮往未來。隔著千山萬水，俄羅斯的氣息曾經無遠弗屆地滲透中國大地，後來只留下縹緲的情愫在心中，從未敢奢望能走進。沒想到半個世紀之後，我真的踏上了我們這一代的精神故鄉。

●涅瓦河傾訴帝國情懷

聖彼得堡歷經滄桑巨變，今天依然保留著十八世紀風貌，涅瓦河畔各式巴洛克、新古典主義風格的建築群氣勢磅礡，宮殿金碧輝煌，教堂恢宏莊嚴，見證著沙俄盛世的絕代風華。聖彼得堡歷史中心及相關古蹟1990年入選世界文化遺產。

涅瓦河與眾多人工運河將城市分割成許多小島，由四百多座橋梁連結。乘船遊覽六月的聖彼得堡，白夜裡那水道、小橋、雕塑 與老式街燈，感覺杜思妥也夫斯基《白夜》裡在河邊哭泣的娜絲金卡；托爾斯泰筆下高貴的安娜．卡列尼娜；普希金筆下塔吉亞娜和奧涅金等，一一從電影中走出來。涅瓦河以如歌的行板傾訴著沙皇帝國的昔日情懷。

十七世紀的俄國是個專制的封建國家。彼得大帝從瑞典手中奪取波羅的海芬蘭灣大片沼澤地，在嚴寒蠻荒中建起一座宏偉的城市，1712年遷都聖彼得堡。歷代沙皇稱霸海洋的雄心急劇膨脹，通過對土耳其戰爭獲得黑海出海口，通過侵占清朝遠東地區獲得太平洋出海口。三百多年裡經歷了革命、戰爭、冷戰，蘇聯成為超級大國，七十年後在另一波歷史洪流中解體。

1703年修建的彼得保羅要塞是這座城市的發端。要塞教堂是彼得大帝遷都後羅曼諾夫王朝歷代沙皇的陵墓，1998年末代沙皇尼古拉二世一家七人被殺八十年後，屍骨被移葬於此。

「海神柱」聳立在涅瓦河畔，紅色圓柱裝飾金屬船首，象徵海戰勝利。阿芙樂爾巡洋艦停泊在涅瓦河上。從艦上發出的「十月革命一聲炮響」是虛構的。臨時政府沒有動一兵一卒，布爾什維克士兵未發一槍進入冬宮，羅曼諾夫王朝就此覆亡。幾代中國人的人生軌跡也隨之重置。

●宮殿催生民族文化

冬宮規模龐大氣勢恢弘。廣場中央亞歷山大一世凱旋柱高五十米，重六百六十噸的整塊花崗岩柱是世界上最大的獨立紀念碑之一。其巴洛克建築風格來自歐洲，金碧輝煌精美絕倫。參觀路線長約二十公里，三百萬件展品浩如煙海。名家大師的作品多到各自占滿一間間展廳。

1908年科茲洛夫在內蒙古黑水城瘋狂盜掘，運走兩萬多卷文書、五百多件唐卡等，這些文物記載了中國古西夏文明，卻在俄國展出。十一世紀壁畫〈文殊菩薩出行圖〉是從吐魯番柏孜克里克石窟切割的。

從冬宮前涅瓦河碼頭上船，快船四十分鐘到彼德霍夫宮。彼得大帝夏宮傲視芬蘭灣，大宮殿，金鑾殿、宴會廳等有高大的拱門，大窗戶大鏡面，無數鍍金雕刻裝飾，繁複奢華。百餘座噴泉設計巧妙無一雷同。宮殿前階梯狀大噴泉最壯觀，上午十一時音樂驟起，噴泉從獅子口中沖天而出，奔流而下。兩旁矗立著幾十座希臘神話人物的黃金雕像，每座都是噴泉。

葉卡捷琳娜宮又譯皇村，現在名普希金村，天藍色雕金宮殿建築精巧，皇家氣派和嬌媚的風韻展現葉卡捷琳娜大帝的理想和品味。十八世紀普魯士威廉一世把柏林的夏洛特宮琥珀廳拆下來送給彼得大帝，裝在現在的葉卡捷琳娜宮。二戰被德軍奪回，或毀於戰火。2004年由德國出資按原樣重建琥珀宮，內牆用五十萬顆琥珀鑲嵌出各種圖案，舉世無雙。

普希金作為第一批學生，1811至1817年在皇村中學讀書。他寫浪漫的短詩，自己畫插畫，現在還保存他的兩幅畫。普希金公園裡，普希金雕像握筆沉思。他的曾祖父是彼得大帝收養的男童，留給他蓬鬆的捲髮和鬈曲的絡腮鬍子。底座寫著：普希金當年常在這裡寫詩，朗讀他的詩歌。他善於擊劍，愛與高手決鬥，也許這決定了他的歸宿。1815年十六歲的普希金在小教堂朗誦畢業詩〈皇村回憶〉，充滿激情，開始走上詩壇，這是俄羅斯詩歌的起點，真正的俄羅斯文學精神、文字語言規範從普希金開始。高爾基稱讚他是初生的太陽。

●教堂是民族精神支柱

西元988年，弗拉基米爾大公迎娶拜占庭帝國皇妹安娜公主，皈依東正教。東正教信仰是俄羅斯人的精神支柱和文化根基。蘇聯時代很多教堂遭到毀壞，神職人員被驅逐，信仰的潛流仍然在百姓之中湧動。

聖以撒大教堂是彼得大帝強國之心的明證。沼澤地沒有石頭，當時要求進入涅瓦河的船必須運載石頭權當稅金。五十萬農奴在濕地上歷時四十年，用大理石孔雀石建造了高逾百米的圓拱頂，四十八支大立柱是重百餘噸的整塊花崗岩雕刻。內部有藝術大師們的聖像繪畫和三百多座浮雕和雕塑。聖以撒大教堂堪與梵蒂岡聖彼得大教堂、倫敦聖保羅大教堂和佛羅倫斯聖母大教堂相媲美。

滴血教堂是1881年亞歷山大二世遇刺身亡的地方，他推行改革，解放農奴。教堂內部所有牆壁和立柱都覆蓋金色馬賽克背景，藍色聖像壁畫，精美絕倫。現在是博物館 。

喀山教堂以九十四根立柱排列成拱形長廊，融入古羅馬神廟的建築美，供奉喀山聖母像。許多人排隊等待親吻聖母。1610年代波蘭入侵，1700年代瑞典入侵，1810年代拿破崙入侵，據說俄軍統帥都曾向喀山聖母像祈禱，得到神佑才獲勝。蘇聯時代改為無神論博物館。

俄羅斯沒有經歷文藝復興洗禮，民族文化沉滯。沙皇建宮殿建教堂，也興辦博物館、科學院、學校，以西歐的審美規、生活品味和社交禮儀規範上流菁英，從文化上重塑俄羅斯人。如果沒有彼得大帝與葉卡捷琳娜大帝對歐洲文明的尊崇，高瞻遠矚的野心，以人類文明豐厚的藝術精華滋養，催生自己的民族文化破土而出，就沒有十九世紀俄羅斯民族文化的崛起和燦爛綻放。（上）（寄自喬治亞州）