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口罩立大功

（幽默過日子）吳玲瑤

我念小學時，書包裡天天都得帶一包衛生用品，用來讓老師晨間檢查的，其中有手帕、幾張粗糙的衛生紙、口罩、小茶杯等。口罩是放學前打掃衛生時要用，那時教室走廊的地是水泥地，不知道為什麼掃起來會塵土飛揚，總要先灑水再掃，所以小朋友們都戴上口罩。這是最早的口罩記憶。

後來在坐捷運時看到有人戴口罩，覺得是那人生病不想傳給別人所以戴口罩，但這次新冠疫情是怕被人傳染，人人自覺地戴起來。剛開始也引來各種口罩之亂的小插曲，有限購或買不到貨，於是有人想出準備十四片，每天用完一片，就把那片口罩隔離十四天，兩星期細菌應該餓死了，等輪完一圈之後第一片是不是又能用？不習慣戴口罩的人衍生的毛病不少，尤其戴眼鏡又戴口罩，口罩密封性稍微差點，呼出的熱汽霧掉整個鏡片，氤氳模糊看不清物體，懷疑起自己大腦也缺氧，視野白茫茫一片。天氣熱時口罩裡總是悶到出汗，有人戴上口罩的地方皮膚癢到不行，一直想抓，多戴一分鐘都受不了。走在路上，經常看到遺落在地上的口罩，都是人家隨手扔的。更有人因戴口罩透氣性差，口齒不清，講話別人聽不懂。有位先生埋怨口罩也封不住老婆多話的嘴，以前老妻是戴著眼鏡找眼鏡，現在常常戴著口罩找口罩，太太說戴口罩時間久了，悶得慌，就將它掛在鼻子下方，透會兒氣，這樣起得了防護作用嗎？

宅家太久 不能忽視這麼長的日子以來，人們心理起了變化，有人戴口罩戴出怪癖，沒戴感覺像沒穿衣服一樣，趕緊蒙上臉怕走光。有一位小姐的經驗是自從戴口罩遮住大半個臉，就不必化妝了，她說，口紅滯銷不是她的錯，塗了唇膏都沾在口罩上。她精明地說：「現在我只化眼妝。」沒想到她媽媽居然趁此時逼婚說：「戴口罩時和不戴口罩時，妳的顏值差很多，都二十八歲了，還沒有對象，趁這個時候可以公然戴口罩時，多相幾次親，會有機會的。」

戴口罩的目的是預防感染，吃飯的目的是維持生存，這兩件事碰撞在一起，讓人十分糾結。有次在飯店裡見到一位先生，大概是太餓了，糖醋排骨一送來，他夾著就往嘴裡放，怎麼也放不進去，才發現自己還戴著口罩，一旁的我們看得笑出聲來。窮則變變則通，有人想出在口罩中間開一條洞的「開口口罩」，用喝珍奶的粗吸管吸飯吸麵，不吃東西的時候合著。更見巧思的人開發出「有縫」口罩，兩個口罩當一個用，張開嘴巴口罩瞬間出現大洞，趕緊塞進食物，事後又恢復原狀合攏起來。更有設計師乾脆在布口罩上裝拉鍊，看來實用又時尚。戴著口罩偷吃，還是要眼觀四面耳聽八方，環顧周遭，左看看，右瞄瞄，沒人的時候，再以迅雷不及掩耳的速度，將食物送進口。

一位先生堅信口罩罩得住病毒，也罩得住他，真的是救命神器。有一次他戴著墨鏡和口罩偷偷出去和美眉約會，太太正面走過來，竟沒有認出他來，這全是口罩的功榮。（寄自加州

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