李小龍(左)和兒子李國豪的墓碑。(夏洋洲.圖片提供)

數年前搬到西雅圖 郊區之後,我最先探訪的,不是微軟、亞馬遜總部,不是地標宇宙針,更不是星巴克那不起眼卻要排兩小時才能參訪的處女店,而是偶像的長眠之地。

夏初晨風中,車蜿蜒穿行二十多分鐘,轉進倒映在華盛頓湖水光山色的湖景公墓。舉目四顧,松柏繁茂,草色青青,卻找不到正門。犯愁時,一位遛狗的白人女士迎面微笑問:「是來拜訪李小龍 嗎?」我驚奇地答:「你怎麼知道?」「來這裡大部分人是來看李小龍的。」她自豪地說。的確,默默無聞的湖景公墓自打葉問的門生李小龍進駐後,名聲大振,光芒閃耀,成為西雅圖新地標,更是《時代》雜誌選出的全球十大名人墓地,李小龍粉絲們的拜謁處。

我去得早,墓前只有兩位獻花的黑人,只見他們俯下身,單腿跪下,用手抹去碑前黑色大理石上的浮塵,奉上一束精美的黃花。淡黃的花色,正是李小龍那套標誌性黃色運動服的色彩。閒聊得知,兩位分別來自曼哈頓和波士頓,橫穿美國來到此地,令我想起那首歌:〈飄洋過海來看你〉。曼哈頓來的那位約五十出頭,穿著印有李小龍頭像的T恤,給我的精緻名片上印著:某功夫協會總裁。他告訴我,他們每年都來掃墓。

每年都來?飛越三千英里一年一度的崇拜,想必是名副其實的信徒才能做得到。他熱情地四處指點,如數家珍地講述偶像長眠後的情形。

李小龍安葬後,引無數粉絲競折腰。可嘆的是,他的墓碑在四十多年裡,被毀壞了三次。第一張墓碑上的照片被人摳走後,其妻琳達將照片換成一張戴鴨蛋型墨鏡的,看上去更帥、更冷酷、更有武俠風範的照片。不料,夜黑風高時,仍擋不住偷盜者。酷照被盜後,琳達把第一張的照片翻洗並放大了頭部,重新鑲嵌上去。

不知是粉絲太愛李小龍,想把照片據為己有,永遠懷念?還是少數人對一位黃皮膚黑眼睛的異族在此生根而恨之入骨,在逝者的骨骼上再割一刀?李小龍遺像不僅經歷著太平洋的風雨,也要抗擊白人對華裔的詆毀。

墓碑下本有一塊白色翻開的石書,雕著李小龍的人生信條。有意無意間,石書也在人來人往中被毀。我看到的是後來換成的黑色石書,似肺腑敞開,左頁袒露著他的哲學:「以無法為有法,以無限為有限」,豎版的繁體字,護衛著黑白的陰陽圖案,古意橫流。右頁是英文:Your inspiration continues to guide us toward our personal liberation.(您的啟發繼續引導我們走向個人解放)。

正在和兩位說著話時,過來一群拜謁者,在李小龍兒子Brandon Lee(李國豪)的碑前逗留,放下祭品。與李小龍暗紅色的墓碑不同,這位八歲喪父、子承父業的明星,在他好萊塢的事業蒸蒸日上時,卻不幸意外地喪命於攝影棚,二十八歲便長眠於他父親身旁的黑色墓碑,比早逝的父親還年輕四歲,令一眾拜謁者唏噓不已。

父子墓碑對面,靜默著一只約一米長的灰白石凳,近看發現後側面刻著李小龍的豪言:”The key to immortality is first living a life worth remembering.”(永垂不朽之關鍵首先在於活出值得銘記的人生)。令我精神一振,充滿遐思。

椅子前側面鐫著滿滿的思念,如泣如訴,催人淚下:Husband and father, son and brother, you are always with us——Linda and Shannon (先生和父親,兒子和兄長,你們永遠和我們在一起。琳達、香濃敬上)。琳達把這位舊金山市出生的華人功夫大師安葬於西雅圖湖景公墓,只因他們相識於毗鄰的華盛頓大學,在校園如雲的櫻花樹下相戀相愛,度過最幸福的日子。琳達和女兒香濃,此後一輩子宣揚先生和父親的精神,為弘揚中華文化、打破種族隔閡不懈奔波。當我沿著簡樸墓地環繞時,不時看到白人、黑人、黃種人等各色人種,久坐石凳上凝視著李小龍的墓碑,或沉思默想,或淚眼朦朧。一個三十二歲的短暫生命,一個身高一米七一,體重六十四公斤的華裔,居然活得如此高聳人心,激勵各族群,成為人類的精神財富。

功夫總裁說,李小龍走後,曾激起無數美國人的學武熱潮。更有三位蒙古人,在他五十三歲冥誕時,費時七月,穿破五雙靴子,跋涉四千英里,來到墓前肅立。他過世四十年的生日時,人們擺放的花卉,淹沒了墓碑。

我對那無照片證明的蒙古三人行之說似信非信,直到後來看到一則視頻後,徹底信服他們的舉動。視頻的主角是長得、打扮得頗似李小龍的馬來西亞人,一身與李小龍一模一樣的黃色運動服,鴨蛋墨鏡,蓋耳長髮,腳著中式白襪黑布鞋,他從流線型豪華賓士車跳下,於後車廂拿出四罐啤酒,輕放李小龍墓基四角,然後雙膝跪地,向頭像拜了三拜,起身抽出雙截棍,行雲流水,風馳電掣,演練了長長一套李小龍功夫,引得遊人圍觀,驚嘆小龍復活,紛紛與他合影。

千里迢迢拜見李小龍的粉絲們,也不會略過他的徒弟。幾個徒弟日後也葬在附近,默默陪著師父。黑人傑西.格洛弗(Jesse Glover)和白人艾德哈特(Ed. Hart),是李小龍在美國招收的第一和第二位徒弟,他們的歲數比李小龍還大,一生弘揚師父的截拳道,在不遠的地下與師父安靜為伴。他們的墓不能再簡單,只有寫著簡介的小碑,平躺土中,走近方能發現。稍遠還有一位華人徒弟,墓碑不高,刻著中英文。這些亦徒亦友們即便沉睡大地,依舊仰視師父。

臨別時,總裁問我,那位日本 徒弟還在掃墓,你知道嗎?

多年過去了,這些天我才知道那位叫木村武之(Taky Kimura)的日本徒弟的故事。可惜的是,他於2021年1月7日仙逝,高壽九十六歲。(要是李小龍也有此高壽,該多好!)這位年長李小龍十七歲的徒弟和密友,本是位雜貨店主,生於西雅圖不遠的奧林匹克半島,二戰期間與家人和無辜的十幾萬美籍日本人,以種族上與日本帝國千絲萬縷為由被關進加州集中營。押離家園的那日,離他高中畢業僅差一天。戰爭結束被釋放後,身無分文的一家人返回西雅圖。由於未能高中畢業,也無機會上大學,他深陷憂鬱之中。就在他無法自拔時,結識了在華盛頓大學修哲學的十九歲的李小龍,小老弟不但授業他自創的截拳道,更用他對拳法和生命的點點哲學領悟,為大哥解惑。一段半個多世紀的友誼由此展開。

木村曾為伴郎見證李小龍和琳達的婚禮,曾和出演過電影《大逃亡》(Great Escape)的當紅巨星史提夫.麥昆(Steve McQueen),親手抬棺安葬了李小龍。發誓不做二等公民的木村,終生傳播截拳道、弘揚李小龍的哲學、照料師父的墓地。他每星期必到,清塵掃土,重新放置遊客們在墓上留下的鮮花、貝殼、堅石、硬幣……風雨無阻,李國豪葬入後,便為父子雙雙護陵,從滿頭烏髮直至白髮蒼蒼。

他用李小龍去世後四十八年的時光來詮釋何為忠義、何為摯友、何為「永垂不朽之關鍵首先在於活出值得銘記的人生」。

既然木村無法成行,仲夏時,我想我該再去看他一趟。上次是空著手的,這回要獻一束黃花,拂一拂紅塵。祈盼新冠疫情下的李小龍,在新一波仇視華裔的風浪中,別來無恙!(寄自華盛頓州)