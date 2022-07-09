李小龍（左）和兒子李國豪的墓碑。（夏洋洲．圖片提供）

數年前搬到西雅圖 郊區之後，我最先探訪的，不是微軟、亞馬遜總部，不是地標宇宙針，更不是星巴克那不起眼卻要排兩小時才能參訪的處女店，而是偶像的長眠之地。

夏初晨風中，車蜿蜒穿行二十多分鐘，轉進倒映在華盛頓湖水光山色的湖景公墓。舉目四顧，松柏繁茂，草色青青，卻找不到正門。犯愁時，一位遛狗的白人女士迎面微笑問：「是來拜訪李小龍 嗎？」我驚奇地答：「你怎麼知道？」「來這裡大部分人是來看李小龍的。」她自豪地說。的確，默默無聞的湖景公墓自打葉問的門生李小龍進駐後，名聲大振，光芒閃耀，成為西雅圖新地標，更是《時代》雜誌選出的全球十大名人墓地，李小龍粉絲們的拜謁處。

我去得早，墓前只有兩位獻花的黑人，只見他們俯下身，單腿跪下，用手抹去碑前黑色大理石上的浮塵，奉上一束精美的黃花。淡黃的花色，正是李小龍那套標誌性黃色運動服的色彩。閒聊得知，兩位分別來自曼哈頓和波士頓，橫穿美國來到此地，令我想起那首歌：〈飄洋過海來看你〉。曼哈頓來的那位約五十出頭，穿著印有李小龍頭像的T恤，給我的精緻名片上印著：某功夫協會總裁。他告訴我，他們每年都來掃墓。

每年都來？飛越三千英里一年一度的崇拜，想必是名副其實的信徒才能做得到。他熱情地四處指點，如數家珍地講述偶像長眠後的情形。

李小龍安葬後，引無數粉絲競折腰。可嘆的是，他的墓碑在四十多年裡，被毀壞了三次。第一張墓碑上的照片被人摳走後，其妻琳達將照片換成一張戴鴨蛋型墨鏡的，看上去更帥、更冷酷、更有武俠風範的照片。不料，夜黑風高時，仍擋不住偷盜者。酷照被盜後，琳達把第一張的照片翻洗並放大了頭部，重新鑲嵌上去。

不知是粉絲太愛李小龍，想把照片據為己有，永遠懷念？還是少數人對一位黃皮膚黑眼睛的異族在此生根而恨之入骨，在逝者的骨骼上再割一刀？李小龍遺像不僅經歷著太平洋的風雨，也要抗擊白人對華裔的詆毀。

墓碑下本有一塊白色翻開的石書，雕著李小龍的人生信條。有意無意間，石書也在人來人往中被毀。我看到的是後來換成的黑色石書，似肺腑敞開，左頁袒露著他的哲學：「以無法為有法，以無限為有限」，豎版的繁體字，護衛著黑白的陰陽圖案，古意橫流。右頁是英文：Your inspiration continues to guide us toward our personal liberation.（您的啟發繼續引導我們走向個人解放）。

正在和兩位說著話時，過來一群拜謁者，在李小龍兒子Brandon Lee（李國豪）的碑前逗留，放下祭品。與李小龍暗紅色的墓碑不同，這位八歲喪父、子承父業的明星，在他好萊塢的事業蒸蒸日上時，卻不幸意外地喪命於攝影棚，二十八歲便長眠於他父親身旁的黑色墓碑，比早逝的父親還年輕四歲，令一眾拜謁者唏噓不已。

父子墓碑對面，靜默著一只約一米長的灰白石凳，近看發現後側面刻著李小龍的豪言：”The key to immortality is first living a life worth remembering.”（永垂不朽之關鍵首先在於活出值得銘記的人生）。令我精神一振，充滿遐思。

椅子前側面鐫著滿滿的思念，如泣如訴，催人淚下：Husband and father, son and brother, you are always with us——Linda and Shannon （先生和父親，兒子和兄長，你們永遠和我們在一起。琳達、香濃敬上）。琳達把這位舊金山市出生的華人功夫大師安葬於西雅圖湖景公墓，只因他們相識於毗鄰的華盛頓大學，在校園如雲的櫻花樹下相戀相愛，度過最幸福的日子。琳達和女兒香濃，此後一輩子宣揚先生和父親的精神，為弘揚中華文化、打破種族隔閡不懈奔波。當我沿著簡樸墓地環繞時，不時看到白人、黑人、黃種人等各色人種，久坐石凳上凝視著李小龍的墓碑，或沉思默想，或淚眼朦朧。一個三十二歲的短暫生命，一個身高一米七一，體重六十四公斤的華裔，居然活得如此高聳人心，激勵各族群，成為人類的精神財富。

功夫總裁說，李小龍走後，曾激起無數美國人的學武熱潮。更有三位蒙古人，在他五十三歲冥誕時，費時七月，穿破五雙靴子，跋涉四千英里，來到墓前肅立。他過世四十年的生日時，人們擺放的花卉，淹沒了墓碑。

我對那無照片證明的蒙古三人行之說似信非信，直到後來看到一則視頻後，徹底信服他們的舉動。視頻的主角是長得、打扮得頗似李小龍的馬來西亞人，一身與李小龍一模一樣的黃色運動服，鴨蛋墨鏡，蓋耳長髮，腳著中式白襪黑布鞋，他從流線型豪華賓士車跳下，於後車廂拿出四罐啤酒，輕放李小龍墓基四角，然後雙膝跪地，向頭像拜了三拜，起身抽出雙截棍，行雲流水，風馳電掣，演練了長長一套李小龍功夫，引得遊人圍觀，驚嘆小龍復活，紛紛與他合影。

千里迢迢拜見李小龍的粉絲們，也不會略過他的徒弟。幾個徒弟日後也葬在附近，默默陪著師父。黑人傑西．格洛弗（Jesse Glover）和白人艾德哈特（Ed. Hart），是李小龍在美國招收的第一和第二位徒弟，他們的歲數比李小龍還大，一生弘揚師父的截拳道，在不遠的地下與師父安靜為伴。他們的墓不能再簡單，只有寫著簡介的小碑，平躺土中，走近方能發現。稍遠還有一位華人徒弟，墓碑不高，刻著中英文。這些亦徒亦友們即便沉睡大地，依舊仰視師父。

臨別時，總裁問我，那位日本 徒弟還在掃墓，你知道嗎？

多年過去了，這些天我才知道那位叫木村武之（Taky Kimura）的日本徒弟的故事。可惜的是，他於2021年1月7日仙逝，高壽九十六歲。（要是李小龍也有此高壽，該多好！）這位年長李小龍十七歲的徒弟和密友，本是位雜貨店主，生於西雅圖不遠的奧林匹克半島，二戰期間與家人和無辜的十幾萬美籍日本人，以種族上與日本帝國千絲萬縷為由被關進加州集中營。押離家園的那日，離他高中畢業僅差一天。戰爭結束被釋放後，身無分文的一家人返回西雅圖。由於未能高中畢業，也無機會上大學，他深陷憂鬱之中。就在他無法自拔時，結識了在華盛頓大學修哲學的十九歲的李小龍，小老弟不但授業他自創的截拳道，更用他對拳法和生命的點點哲學領悟，為大哥解惑。一段半個多世紀的友誼由此展開。

木村曾為伴郎見證李小龍和琳達的婚禮，曾和出演過電影《大逃亡》（Great Escape）的當紅巨星史提夫．麥昆（Steve McQueen），親手抬棺安葬了李小龍。發誓不做二等公民的木村，終生傳播截拳道、弘揚李小龍的哲學、照料師父的墓地。他每星期必到，清塵掃土，重新放置遊客們在墓上留下的鮮花、貝殼、堅石、硬幣……風雨無阻，李國豪葬入後，便為父子雙雙護陵，從滿頭烏髮直至白髮蒼蒼。

他用李小龍去世後四十八年的時光來詮釋何為忠義、何為摯友、何為「永垂不朽之關鍵首先在於活出值得銘記的人生」。

既然木村無法成行，仲夏時，我想我該再去看他一趟。上次是空著手的，這回要獻一束黃花，拂一拂紅塵。祈盼新冠疫情下的李小龍，在新一波仇視華裔的風浪中，別來無恙！（寄自華盛頓州）