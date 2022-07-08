愛因斯坦曾經說過：所有的宗教都是源自同一棵大樹的分枝。如果我們細細思考古往今來的許多聖哲所說、所做，就不難了解在聖哲們的心中是沒有世人所謂的 「勢不兩立」那樣尖銳矛盾、不可調和的情緒，不管是在宗教的信仰上或是種族的差異間。

宗教，是一個敏感的課題，正如政治觀點一樣，不同想法的人，小則互相辯論，大則互相殘殺，很容易造成社會的不安、國家的危機。五、六年前，我到喬治亞州 一位朋友家作客，朋友信仰基督教，席間訪客多為基督徒，和我同去的親戚是個佛教徒，飯食間，兩邊開始各訴己見，談話氣氛愈來愈緊張，到最後竟然拍桌子，兩邊不歡而散。

其實宗教的信仰真的是像達賴喇嘛 所說的，好比各人喜歡的菜餚不同，有些人喜歡吃中國菜，有些喜歡吃印度菜，又有些喜歡吃日本料理等等，我們對這些現象習以為常，不以為過，也不會強迫別人一定要跟我們一樣；可為什麼碰到宗教信仰理念不同的人，我們就不能忍受呢？

數年前，我曾經受邀到波士頓 附近一所社區大學裡介紹佛法的基本理念。途中，同修提醒我千萬不能說佛教徒是無神論者，因為西方人非常憎恨無神論者。其實我並不認為佛教是無神論，只是我心中的「神」不是西方一般宗教徒所謂那獨一無二、有形有樣、握有至高權柄的「神」。我的「神」是那超乎人類想像的無垠宇宙，是那萬物間亙古有序的成住壞空，是那似無法掌握卻又在某種程度上可以預測的自然現象；中國人從古以來有時把它喚作「蒼天」，有時稱它「自然」，更簡單的是用一個字「道」。所謂「道法自然」就是告訴我們依循自然的軌道，各就各位，每個人本分該做什麼就做什麼，不必攀比高低，也不須爭強好勝，大家都向著同一個方向，向著整個地球、整個宇宙的和諧，安定前進。

相信大多數人都曾經有過這樣的經驗：看著天空中雲彩的變化、高山深谷的壯闊綺麗、日月蒼穹的浩瀚無垠，心中都會產生由衷的敬畏、讚嘆和感恩。這種感恩不一定是針對某一個特定對象的感恩，而是對自己能在這個「有好生之德」的宇宙中存在的感恩。同樣的，當我們靜下心來觀察自己的身體，看到體內所有細胞各司己職，彼此間不分高低、不計大小，天衣無縫地合作來維繫我們身體的健康，我們也會感謝、讚嘆！

我們生活在這個世界上，就如同長在同一棵楓樹上的樹葉，萌生、茁壯、最後在秋霜冬雪中墜落，直到來年春發。在這生、滅的循環中，你泥中有我，我泥中有你。我們本是同根生，何必為了因風吹雨淋而造成枝葉面對不同方向而計較，甚至仇視彼此呢？

所有的宗教最終目的都是與人為善，都是「愛」，都鼓勵淨化自己、提升自己向上。殊途同歸，如同達賴喇嘛說的：「我的宗教是慈悲、是愛心。」

多麼希望世界能少一些混亂鬥爭，多麼希望人類能少一些痛苦折磨。我們手上沒有權柄，我們也沒有政治資源，但是我們仍然能對社會的和諧盡棉薄之力，能不能就從我們對彼此宗教或信仰的尊重、寬容和欣賞做起呢？（寄自馬里蘭州）