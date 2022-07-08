「巴黎沙灘」活動始於2002年，於盛夏時節在巴黎市區塞納河畔設置沙灘和休閒娛樂設施，為人們提供免費度假場地。（新華社）

一年的運作以九月為始

法國人的年度規畫有一個相當特別之處，那就是不把一年之初定在一月一日。但別誤會，他們每年還是會在十二月三十一日晚上和朋友共度，一起倒數計時，歡慶新年到來，並從一月一日起逢人就祝賀新年，在牆上掛新年曆，對新的一年有所期許（如戒菸、戒酒、減肥……）等。

但是，在每個人內心深處，一年的運作節奏還是以九月為始。沒錯，九月分是開學時節，有兒童、學生的家庭本來就把開學日當成學年之初。儘管如此，家中沒有學生的上班族、中、老年人也不例外，同樣把九月當成年初。為什麼呢？原因就在於法國深刻的假期文化，全國人民的作息與規畫深受其影響。

一到七、八月分，大部分活動不是減速就是停擺。人人儘量把該做的事在假期前辦完，所以從六月開始，無論是和專科醫生約診，或是請水電工到家裡維修，都有可能碰上「七月初已排滿，九月再說」的可能。此外，六月到九月還是搬家旺季，又以七、八月最人滿為患，因為大家都想在假期前、後搬家，之後才能無憂無慮地度假或開學、開工。

雖說九月是一年之初，但不表示八月底就是年底，因為對多數法國人來說，每年的年終是六月底。那麼七、八兩個月又怎麼說呢？

這兩個月的性質較特殊，既非年初，也不算年底，而是一年當中獨立的月分，並和「假期」二字緊密相連。如果你去問法國人：「今年七、八月你有什麼打算？」百分之九十九的人會把問題聽成：「今年七、八月要怎麼度假？」這兩個月讓人聯想到的，就是「夏天」和「假期」。

當然，每個人不見得都有長達兩個月的暑假。大部分法國人的休假期為兩、三周，有些人分次享受，有些一次休完。有些人一到七月初，就迫不及待地出發，有的則熬到八月才行動。

超過半數的人民在八月度假

法國超過半數的人民在八月度假，有些是基於先苦後甘的哲理，有些則因公司（如米其林）要求員工在八月固定時段放假一至二周，讓工廠的機器和員工一起休息。很多人表示他們最喜歡八月分的大城市，因為沒有人擠人的地鐵 電車公車，也沒有腳步匆忙的上班族，全城悠閒寧靜，一反平時的面貌。就算還沒出發度假，或是已度假回來的民眾，白天雖然照常上班，但情緒仍異於平時，因為部分同事、上司都不在，氣氛格外輕鬆。

如果你和法國朋友說：「我最近很忙，從九月忙到十一月都沒停過。」朋友可能不會有什麼特殊反應。但如果你說：「我七、八兩月都在工作。」這時，他的表情可能會從訝異變成同情，馬上安慰你，勸你趕快給自己休個假，甚至擔心你是否需要經濟上的援助。

沒錯，對法國人來說，理想的人生少不了夏日的假期，這種想法早已根深柢固，以至於不能在此時出發的人常引起大眾的強烈同情。每到夏天，媒體不僅提供各類度假祕笈，也不時推出一些具有聲援性質的報導，提及「有些家庭基於經濟條件無法出發度假」，各類慈善機構也想盡辦法提供協助。

巴黎市從2002年起創建了巴黎海灘（Paris plages），在七月中到九月初之間展開，初衷就是為了讓無法出行的巴黎人能在河岸體驗度假的心情，不到海邊也能暫時放鬆身心。只不過後來成效過彰，不僅吸引了巴黎人，還招來很多外省和外國觀光客，結果「海灘」旁銷售冰淇淋、可麗餅的小販瘋狂漲價，逼得巴黎市政府不得不介入控制價格。巴黎海灘的一大特色是有海灘、沒有海水。海灘的細沙專從諾曼第運到巴黎，民眾可以在細沙灘上散步、日光浴、玩沙、建沙堡，甚至可以淋浴，但不能玩得太高興就撲通一聲跳進塞納河去游泳 。

「去年」就是暑假前

法國人自己也承認，當他們說到「年度計畫」時，往往是從九月開始算起。買年度記事本時，也有「國曆年」或「學年」的選擇。學年版可記錄一整學年的計畫，對很多人來說更方便。如果某人在五月分時說：「我明年不打算再去游泳池報名了。」他指的「明年」八成是當年的九月分。學年的概念不只通用於在學生，成年人參加任何活動，也一概以學年制來算。你想踢足球、跳探戈、學西班牙文、陶藝、電腦，加入下棋社、合唱團、登山隊……註冊日期一定都在九月分。很多搶手活動有名額限制，須盡早行動，在六月底之前註冊。若等到九月才去詢問，對方可能會告訴你：「去年就截止報名了。」他說的「去年」就是暑假前的時光。

每到五、六月分，夏天的氣氛變得越來越濃厚，人與人之間的話題也自然轉向人生第一樂事：假期。在路上、地鐵、電梯、咖啡廳……遇見鄰居、同事、朋友……難得不來一句：「今年要到哪裡度假啊？」彼此談起度假點（海邊、山區？城市、鄉下？）、當地氣溫、交通工具（開車要多久？火車、班機訂位了嗎？時差幾小時？）、語言溝通（馬賽的口音你習慣嗎？蒙古人講哪一種語言？）等。

同理，九月分重新上班上學後，大家見面的話題自然是：「假期愉快嗎？」「從哪裡回來？」「曬這麼黑，真羨慕！」倘如說五、六月假前的談天讓還沒出發的人提前陶醉在放假氣氛中，那麼九月分聊的內容則讓人繼續回味假期之美。法國人就這麼年復一年重演這些活動，至今仍樂此不疲。

一到七月，媒體內部人馬大洗牌

電視、廣播節目的主持人每到六月也會和觀眾道別，祝大家夏天愉快，九月再見云云，一整個夏天他們隨之消失。於是一到七月分，媒體內部的人馬就來一個大洗牌，二、三、四號主持人有機會享受當主播的滋味，另一批新人也藉機嶄露頭角，民眾早已習慣在暑期媒體中看到新面孔。我有一個朋友平時在法國廣播電台France Inter播報晚間六點檔新聞，但每年一到夏天便晉升為晨間黃金時段（七到九點）的主播，替代度假中的頭號主持人。

法國總統也度假。各屆元首每年多在八月分前往蔚藍海岸的「總統度假專用」古堡，享受兩、三周的長假。馬克宏 總統曾在2021年8月在社交網路上鼓勵民眾接種疫苗，他身後照例可見到藍白紅三色國旗，但平時一向西裝筆挺的馬克宏首次以T-恤亮相。這背後的訊息很明確，總統似乎在告訴大家：我雖心繫國家與民眾，但別忘了我現在正在度假。

到了九月，熟悉的面孔又一一出現。除了新聞主播、綜藝節目主持人重回螢幕、電台，各大政黨也在八月底、九月初宣告重回工作崗位。此時，這些政要人物樂得展現他們曬黑的健康膚色，以輕鬆休閒的裝束亮相，暫時不急著重新穿戴西裝領帶。

也許我們可以說，度假之於現代法國人已是人生的一部分。人需要工作，也需要休息，而度假就是最理想的休憩方式。民眾根據假期來進行年度規畫，這種概念之深植人心，甚至左右了人們的時間觀，影響到法國人的內在生物時鐘：每年的年初是九月，年終在六月底。至於七、八兩月既非年初、亦非年終，而是人人一年到頭期盼等待、不斷倒數計時的黃金季節。