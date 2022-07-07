走進電影的神祕世界（下）

電影博物館中的展品。（葉周．攝影）

追求寫實的謝晉導演

在中國，較為正宗地秉承了好萊塢電影 手法，並最有成就的導演，當屬謝晉。他的拍攝手法和史匹柏有異曲同工之妙。他十分注重真實場景，在拍攝過程中強調演員對於人物生活的體驗。

1986年謝晉拍攝了《芙蓉鎮》。影片拍攝時，我隨攝製組前往拍攝外景地採訪。外景地是湘西北酉水岸邊的王村，那裡是臨近酉水和猛峒河交界處的一個頗有名氣的碼頭。

按沈從文先生在《長河》中的記載，湘西一帶的民眾最早還是寄生在沿河兩岸的土地上，靠土地餵養；後來有些人厭倦了地面上的生存，或運氣不佳、生活不順時，才想到下河弄船去。待到吃水上飯發了跡，又重新回到土地上來找落腳處。可見真正的根總還在陸地上。《芙蓉鎮》裡的胡玉音和她丈夫桂桂也可稱作經營著一份不小的生意——賣米豆腐。他們在陸地上的興衰，折射出二十世紀六○至七○年代中國社會政治的動盪變更。

在王村的一個日落時分，我獨自走了一遍那條起伏、蜿蜓五里長的青石板路。據說原先外景地選在湖南懷化附近，後來謝晉不十分滿意，又尋到了王村。一踏上王村的石板路，他就被深深地吸引了，入迷似地在村前村後徘徊，流連忘返，隨後把外景地改到了那裡。

謝晉的導演風格強調實景，只要可能他都要採用實景拍攝。好處是可以展示真實的環境，又能增加演員的真實體驗。在王村，我把演員們都採訪了個遍，見到劉曉慶、姜文和徐松子都極其認真地體驗當地的生活。劉曉慶在學做米豆腐，扮演反派一號的徐松子，每天在大太陽下面曬太陽，見了面關心的是自己曬得夠不夠黑？說話有沒有官腔？另一位演員為了符合角色需要，整天吃了睡，睡了吃，在三個月裡增重十八斤；姜文是一個戲精，那時還只有二十多歲，卻要扮演一個四十多歲的右派秦癲子。他就靠閱讀文學作品了解過去年代的生活，憑藉自己的藝術積累和想像來豐富人物。這部電影相當成功，特別是結尾處，那個變成了瘋子的農民敲著鑼喊著：「運動了！運動了！」那句話成了對後代的一個永遠的警示。

《芙蓉鎮》堪稱是謝導的巔峰之作，凝聚了他數十年所積澱的深厚生活體驗和對歷史的痛切反思，用他的攝影機形象而又深刻地挖掘了中國現代悲劇的根源。有一天我站在極幽靜的石級上左右環顧，卻忽然產生了一種燒灼的感覺，彷彿有什麼東西在攪亂鄉村的寧靜。原來眼前出現了久違了的紅海洋簇擁下的領袖像，街邊的牆上還糊了「某某某罪該萬死」的大字報。那些都是攝製組美工布置的。起初我有些疑惑，「文革」那年頭，這樣寧靜的鄉鎮真的會在政治漩渦裡陷得那樣深嗎？後來我離開了王村，到了更偏僻的天子山上的一個只住著三戶人家的地方，才終於得到了百思不得其解的答案。一位中年農民平靜地告訴我：「三戶人家也搞革命，也分派系。」我便不得不相信，《芙蓉鎮》裡的反派人物李國香、王秋赦確實曾經在芙蓉鎮張狂過一陣。

攝製組拍攝期間在那條街道上新添了一些裝飾，石板街東頭那幢臨時搭起的貞節牌坊以假亂真，弄得一位京都來的美術教師也看走眼了，極認真地對學生說，那座牌坊準有百年歷史了。

說起王村的變化遠遠不止這些，記得一天在餐桌上，攝製組用來招待菸客的不是牡丹牌，也不是前門牌，而是當地菸廠趕製的「芙蓉鎮」牌。後來永順縣的有關部門就把王村改名為芙蓉鎮，並在青石板街上保留拍電影時搭建的吊腳樓、牌坊等景置，供遊客觀賞。

在回上海前的歡送午宴前。我看見謝導一個人在餐廳裡遛達，老遠地就喊：「今天有好東西送給你們。」我到跟前一看，是酒。謝導十分認真地捧起桌上的酒瓶說：「這是好酒，是用猛洞河的水和這兒的稻米釀製的。」接著再強調了一次：「好酒啊！」這就讓我想起聽過的關於謝導的故事。他是個酒仙，伏案工作時離不開酒。常常是邊喝邊工作，一陣忙下來，桌子底下空酒瓶成排成行的。最後經不住我軟纏硬磨，謝導答應把導演闡述和分鏡頭劇本全部交給我帶回刊物發表。我們為影片《芙蓉鎮》專門出了一個專輯。謝晉導演有一句口頭禪：「金杯銀杯不如觀眾的口碑。」他始終認為這才是真正的獎杯。他做到了。

那時候中國正處於與西方世界交流的蜜月期，大家都在互相了解。還記得當時我曾訪問過一位去中國選片的夏威夷電影節的代表。他名叫保爾．克拉克，是紐西蘭人，曾在北京學習過兩年，專門研究中國電影，取了一個中國名字——康浩。他說那一年夏威夷電影節的選片主題是：「當陌生人相見的時候」。主要表現不同文化的人們的相遇。他選了一部講述漢族女知青李純來到雲南傣鄉插隊，與那裡的群眾逐漸相識、相知的電影《青春祭》。他告訴我陳凱歌的《黃土地》就看了五遍，每次都能感受到新的東西，他對中國第五代導演的影片非常喜歡。對於上海出品的電影，他表示很喜歡吳貽弓導演拍攝的台灣女作家林海音的作品《城南舊事》。他喜歡的是寫實的電影，顯然他通過觀賞中國電影，了解那個神祕面紗後令西方世界陌生的社會。

超越寫實的電影世界

上述的寫實電影都是依託一段真實的歷史進行創作，即便人物和細節有虛構，但是大的故事環境都是真實的。還有另一類導演卻往往突發奇想，完全仰賴自己獨特的想像創造了電影中的獨特世界。比如詹姆斯．卡麥隆執導的電影《阿凡達》（Avatar）講述了人類穿上阿凡達的軀殼，飛到遙遠的星球潘多拉所發生的故事。場景貌似中國張家界森林公園的仙境，地域跨越到另一個星球，人物和故事純屬虛構。

電影博物館 中的視頻展示了《阿凡達》的拍攝現場，演員大多是在綠色布幕前表演，然後經過電影後製把預先拍攝的山區森林畫面合成在一起。而在綠幕前表演，演員必須完全憑想像去建立對於環境的信任和融入，與寫實電影中演員對於故事環境的體驗方式不同，必然增加不少建立心理感覺的難度。

當然，馳騁在藝術想像中的電影作品還有另一種類型，這次博物館中正在展出的日本知名藝術家和電影製片人宮崎駿特展，就是一個顯著的例子。展廳中三百多件物品，包括原始圖像板、角色設計、故事板、布局 、背景、海報和吉卜力工作室檔案中的影片資料，從中可以一覽宮崎駿影片的完整創作過程，了解宮崎駿影像世界的獨特性。

在展廳中見到了善良可愛的龍貓，出自於廣受歡迎的電影《龍貓》。為了方便妻子養病，父親決定帶著兩個女兒草壁皋月和草壁梅搬到療養院附近的鄉下，父女三人入住了一間年久失修的老房子。小女孩在森林的樹洞裡發現睡覺的森林主人龍貓，爬到他身上玩起來，玩累了就躺在他肚子上睡著了。龍貓為了幫助小女孩種下的種子早日發芽，趕來施法，女孩們學著龍貓的姿勢，蹲下身子，再站起來高舉雙手，仰臉朝天，眼見得種子破土而出，舒展枝葉，逐漸長大，高過房子，遮天蔽日，一下子變成參天大樹。

在影片中的自然環境中，人與動物和諧相處，互相幫助，度過了一段難忘的歲月。在那個世界中沒有恐懼，沒有醜惡，沒有互相傷害。小女孩膽子大，求知心切，在自然的世界中探尋著無數新鮮的奧祕。到了《神隱少女》時，年僅十歲的小女孩千尋誤闖了神靈世界，為了救出誤食巫師食物而變成豬的父母，她經歷了不可想像的冒險旅程，看到了一個不同尋常的神靈世界，也因此而成長。等到她離開時，已從一個單純的小女孩，成長為對友情有牽掛，對人生有回顧的成熟女孩。曾經有一個美麗的傳說，宮崎駿創造的神靈小鎮的景色是從台灣九份得到的靈感，儘管他本人否認了。不過當我在九份夜遊時，看到沿街掛滿的紅燈籠，彷如走進了那個電影中神靈小鎮的夜晚。

宮崎駿五十多年的藝術創造，為觀眾提供了富有想像力的電影作品，從溫暖人心的《龍貓》（1988）到奧斯卡獎得獎影片《神隱少女》（2001）及以後的許多作品，都留給觀眾一個個獨特的藝術世界，他的創造性思維通過影片影響了無數的電影觀眾。

在電影的世界裡，每一個導演的人生閱歷和藝術偏好不一樣，不同導演的不同藝術個性，便會創造出不同風格的作品。成功的導演總能讓觀眾通過他們的鏡頭，去看見不一樣的世界，這就是電影世界迷人的魅力。（下）（寄自加州）