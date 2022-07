走進電影的神祕世界（上）

電影《E.T.》的外星人。(葉周.攝影)

踏上紅毯,走進一個電影 的世界——洛杉磯的奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)。這座斥資近五億打造的新地標,去年九月開館。館內收藏了一千三百萬件自1927年以來電影拍攝過程中使用過的服裝、道具、海報、劇本,甚至電影膠片。好的電影如同為觀者插上了翅膀,引領他們跨越有限的生活領域,擴充視野,進入到導演 關注的嶄新領域。

走進電影博物館

一座座熟悉卻又陌生的金像獎獎座擺放在櫥窗裡,首先吸引我的是1934年授予最佳男主角克拉克.蓋博的小金人,他憑藉喜劇片《一夜風流》(It Happened One Night)獲得第七屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎。電影講述了一個逃出家門的富家女和一個報紙記者之間的愛情故事。1934年2月在美國首映,1935年影片榮獲第七屆奧斯卡包括最佳影片在內的五項大獎。想起克拉克.蓋博,他的形象就鮮活地躍然於眼前,那個留著小鬍子、壞壞的、掛著似笑非笑的臉,曾經生動地演繹了許多令人難忘的角色。其中最難忘的是電影《亂世佳人》中的白瑞德。他多次獲得過奧斯卡獎 的提名。可惜他壽命不長,五十九歲因心肌梗塞在洛杉磯逝世。

還有一座小金人是李安導演憑藉《臥虎藏龍》獲得的第三十七屆奧斯卡最佳外語片獎(2001)。那一年我觀看了頒獎會的全過程,同時獲獎的還有最佳攝影鮑德熹、最佳原創音樂譚盾、最佳藝術指導葉錦添。那是一次華人的盛典,我為他們獲此殊榮而興奮不已。在此數年前,我曾去紐約拍攝過關於譚盾音樂創作的紀錄片,因此更覺得與有榮焉。

說起李安,我還保留了一份他的親筆簽名,那是他得獎後和夫人一起來舊金山參加「保護天使島徵文頒獎活動」,我是徵文的獲獎者之一。近距離看他站在台上講述自己來美國奮鬥的故事,六年在家苦熬,承擔家務,做飯給家人吃,因此也練了一手好廚藝;為了做好菜,家中廚房還做了一口如同餐館廚房用的大鍋……看著他講故事時臉上憨厚、謙虛的神情,在夫人面前甚至有些戰戰兢兢的樣子,大家都笑了。既為他驕傲,也感嘆他的親切謙卑,絲毫沒有大導演的架子。他回到台下後,就坐在我的附近,我打開得獎徵文畫冊中我的文章請他簽名,他就在畫冊的頁面上寫下了大大的中英文簽名,這也成為我的收藏之一。

史匹柏的電影

我曾經在其他地方看過一些電影博物館,通常只是專注於史料的收集和展現。這所博物館在展覽史料實物的同時,還運用了現代的試聽技術把製作電影的整個過程生動地展現給參觀者,這是奧斯卡電影博物館的獨特之處。

在電影的聲音展廳裡,特別播放了一段電影《法櫃奇兵》(Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark)的聲音合成過程。1981年到1989年間,史匹柏和喬治.盧卡斯合作,拍攝了三部「印第安納.瓊斯」系列電影,這三部電影也被認為是史匹柏商業色彩最濃的電影。在第一部《法櫃奇兵》中,考古學家印第安納.瓊斯博士在充滿異國風情的神祕世界裡驚心動魄的歷險,如同帶著觀眾前往神祕的國度探險。

展廳中的大屏幕上復原了一段考古學家瓊斯博士在山洞中歷險情節的製作過程。電影拍攝中,其實對話、音樂、音效是分別錄製,最後才合成在一起。畫面拍攝完成後,進入後期製作,只見兩個擬音師在工作室裡,面對大銀幕,根據鏡頭上的畫面,用各種材料製作出所需要的音響,配製畫面上人物運動和周圍環境的聲音。從巨石滾動如泰山壓頂的轟鳴,到細微的沙土掉落,都來自擬音師的創作。為了配錄瓊斯博士奔跑時的腳步聲,擬音師就在錄音室中原地奔跑,巨石滾動的轟鳴聲則錄製於汽車輪胎的摩擦聲。另外,到了電影攝影展廳,就看見一些劇烈的打鬥場面中,好多位攝影師在不同的角度同時拍攝,最後再剪接在一起,這樣才可能體現出快節奏和多視角的效果。尤其是拍攝一些汽車撞擊和爆炸場面,根本不可能重拍,必須一次完成,於是更需要多機位、多角度同時拍攝。

在「印第安納.瓊斯」系列電影之後,史匹柏曾拍攝了一部歷史題材的電影《太陽帝國》(Empire of the Sun),講述了1941年日軍侵占上海後,英國小男孩吉姆意外被抓進集中營,在裡面從一個稚嫩天真的孩童成長為堅忍少年的故事。

為了拍出真實的歷史氛圍,1987年3月史匹柏特地去上海拍攝了三周。在靠近外灘的一個十字路口,四川中路和九江路的交叉口,拍攝了吉姆隨著難民逃難的鏡頭。為此,中方破天荒地對外灘地區封閉了三天,供史匹柏拍攝。那是1949年後美國導演第一次到中國內地拍攝電影,自然成為中國電影史上的大事。那時我正在上海的一家電影雜誌做編輯,還請參加協助拍攝的中方人員寫文章,記錄當時的拍攝情況。

當時上海電影製片廠是中方的協作單位,提供了三、四百人協助拍攝。在這些人員中,美方最為依賴的是上海的電影美工。電影美工體現的是畫面的質感,中方的美工憑著對中國本土文化的熟悉,通過製景重現出電影所反映年代的舊有情境。當時攝製組用飛機將電影裡所需要的一些道具,如美國汽車及日本油箱運到了上海,滿足了電影裡外國人部分的道具配備,但中國的特產黃包車只能就地解決了。美方徵求中方的意見,黃包車要準備多少?中方美工認為,一部電影中,出現四、五十輛黃包車就已經不錯了,畫面看上去也很厚實了。美方立刻在這個基礎上,增加到八十輛。有人問:一個街道上總不能全是黃包車吧,多了怎麼辦?美方答覆:多了就作備用。據說為了使黃浦江上的畫面更接近真實的歷史氛圍,當時史匹柏花巨資移走了黃浦江上所有二十世紀三○年代後生產的船隻。

電影完成後可以看到,史匹柏在拍攝外灘逃難的場景時鏡頭變換快捷,儘管幾乎難以看清楚周邊街道的實際狀況,但是因為拍攝時的講究,觀眾依然可以感受到歷史的真實氛圍。現在影片中開頭部分再現的一段難民潮,氣勢不凡,非常逼真,這與電影採用了實景拍攝有著很大關係。但是更主要的是,史匹柏通過鏡頭的快速組接,形成氣勢宏大的場面,原本占地不大的十字路口,在他的鏡頭調度下,呈現了一幅動態的歷史畫卷。後來,史匹柏在上海拍攝的舊地,成了中國電影導演的學習範本。中國導演到那裡實地感受與觀摩,如何用有限的布景,構築起浩大的歷史空間來。(上)(寄自加州)