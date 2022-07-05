曾以為思念的極致，是將情感傾注，哪怕耗盡餘額，也要賒欠。後來我明白，思念的極致，是不敢支付一分情感，因為任何與思念相關的線索，都會使神魂一觸即潰，星落雲散。

經歷過期待的思念，道不盡蝶怨蛩淒，唯望月滿，越來越滿，溢出掌心裡微顫的話筒。話筒那端，母親喚我乳名的聲音，正輕輕吹拂日曆，預約下一個等我回家的春天。

經歷過忐忑的思念，指尖敲碎舊日，一段段跌出鏡框，濺上眼角，彷彿斷不了線的省略號；又彷彿石階上斑駁陸離的菩提子，朝向五百輪緣分修來的鎏金梵塔默默祈福，為我遠走高飛的小鸚鵡。

經歷過絕望的思念，那個在我心裡種下蘋果 樹的人，不等我獻上釀好的酒，便絕塵而去，於是根朽枝枯，畫脂鏤冰。比謊言更美的廢墟將我加密的血淚，連同沒有勇氣邁出的第一步，封印在空荒無際的泡影中。

多想自我麻痹，回到無憂的從前——從前，母親口中的搖籃曲，是一隻杏黃斑紋的小貓，牠蜷縮在垂絲柳下，像頸窩裡睡著的羊脂玉，酣呼出溫潤安寧的氣息。我的夢越來越沉，壓彎了樹梢流動的雲隙光，琴弓悄然擦過，蜜色溫度便滲出熟透的瓊乳。可惜，緩歌的悠揚無關悠長，小貓蘇醒後，金鵲鏡裡的圓月亮，已經披好紅蓋頭。時間的睫毛上，也掛滿搖搖欲墜的露珠，似疏韻繁朵，繽紛墜落，聚成催妝詩，吻不平母親眉間欲言又止的皺紋。小貓走失了，脂粉牽著音符隨風飄逝，空屋裡，瀰漫著一團執著的香氣。

芳馨迷濛中，我就這樣長大，目睹一個又一個我不肯放手的摯愛，已經，正在，或終將離我而去。我伸出雙臂，向虛空索求，抓住的唯有文字。筆畫萬箭穿心，為命運紋身繾綣決絕的詞句，它們雜亂無序，稱不上詩，我卻止不住地寫，只為重讀時，與摯愛短暫重逢——若回憶尚在，我便知足。（寄自喬治亞州 ）