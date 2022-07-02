聽到朋友桑尼醫師要辭職的消息，我嚇了一跳。

這年頭，工作上不如意、偶爾抱怨的朋友不是沒有，但是真的狠下心遞上辭呈的，在醫界還真是不多。尤其這兩年，疫情 肆虐，打斷許多人的生活，好不容易又回到稍微正常的軌道，卻在此時毅然決然辭職，讓人百思不解。

桑尼是精神科醫師（psychiatrist），在退伍軍人醫院任職，先生是神經內科醫師（neurologist）。夫婦是印度 裔，育有兩個男孩，在這個白人為主的海邊社區裡，算是罕見的少數民族。夫妻倆平時和藹可親，學校的家長們都很喜歡他們一家人。

退伍軍人醫院待遇極好，退休金也很可觀。桑尼才四十多歲，此時辭職會喪失許多利益，想是遇見了困難的事情，才會做出如此斷然的決定。

我約了她，周末下午一同散步。

冬天的午後陽光溫暖，公園人潮洶湧，碧綠的樹林在微風裡擺動著，陶然舒心。談起工作的事，才明白每個行業都有不為人知的難事，不同的醫學 專科，也有各自傷腦筋的地方。

桑尼娓娓道來，她大學時代就很嚮往心理學，原本打算念博士班，後來考進醫學院，便很自然選了精神科醫師的專科。她擅長心理諮詢，懂得傾聽每個病人的煩惱，再給予妥善的醫藥治療。有時指導住院醫師，和年輕人打交道，也學到一些新資訊，對這樣的工作內容原本很喜歡。

既然如此，為什麼會選擇辭職呢？我很好奇。

桑尼嘆了口氣，都是社會亂象啊。退伍軍人本來就屬於保守派，但以前在看診時會保留一些個人意見，和醫師的互動也是禮貌的。這幾年，美國政壇動盪、疫情擾亂民心，原本精神不穩定的病人症狀更嚴重了，現在他們看診時肆無忌憚地抱怨著各種陰謀論，宣示著那些扭曲事實的媒體內容，甚至說出種族歧視的言語。

身為醫療人員，桑尼只能耐心聆聽，把這些當作是病人的牢騷或病狀，但有時言論太狂妄，還是會影響她的心情。尤其當這些病人成了診間的多數，她的工作便被一群偏激分子占據，沒有鬆懈的空間，令她心疲力竭。

在一個煩躁的門診之後，桑尼突然覺得時機到了，不想再繼續這種沒有盡頭的惡性循環。她不是不關心這些病人，但當自己篤信的科學和醫學無法再給予妥善治療時，她感到心灰意冷。加上她的兩個孩子漸漸長大，先生收入也能負擔家庭經濟，工作不是必要的，辭職便成了自然的下一步。

精神科醫師的工作本來就辛苦，而且在退伍軍人醫院照顧一群身心受過創傷、對社會不信任的人，在這個混亂的時局裡，更是困難重重。

不會捨不得一輩子奮鬥努力的醫學工作嗎？我問桑尼。

「或許吧，但我有好多想做的事呢，譬如學做印度菜、和小孩一起打網球、學畫畫。想到這些，我就充滿渴望。」她的眼睛露出光芒。

渴望，這個妝點著糖霜的字語，在忙碌的日常生活裡多麼讓人心動神馳。一生也就那麼多的時間，若是能坦然卸下工作重擔、擁抱家庭、享受人生，也是一種斷捨離的哲學吧。

夕陽下，我們繼續走著，風輕輕地吹。一片葉子從樹上墜落，順著風在空中打轉著，像個螺旋，美妙滑落在地上……遠遠看去，宛如一個女人的剪影。（寄自加州）