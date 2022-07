「佇立在街角」(Standin' on the corner)是在美國Mother Road 66號公路上亞利桑那州溫斯洛小城的著名景點。(歐陽晨華.攝影)

「佇立在街角」(Standin' on the corner)是在美國Mother Road 66號公路上亞利桑那州溫斯洛(Winslow)小城的著名景點。我從加州 經亞利桑那州到新墨西哥州 公路旅遊,特別在幾個66號公路歷史小鎮停留。

一個與真人同高的黃銅酷哥雕像——牛仔褲、短靴、拿著吉他,站在街角。這是源於七○年代老鷹樂團第一張專輯裡,傑克森.布朗(Jackson Browne)和格林.佛萊(Glenn Frey)寫的〈Take It Easy〉這首歌,整首歌帶著輕鬆戲謔又充滿迷惘和期待的鄉村搖滾樂風。歌詞裡這段話:「Well, I’m a standing on a corner in Winslow, Arizona and such a fine sight to see」讓名不見經傳的溫斯洛小城因而聲名大噪。

歌詞和曲調總是讓我聯想到美國公路電影和公路攝影裡的情景——疾駛而過的敞篷車或皮卡(pickup),揚起漫天風沙,然後奔向遙遠的公路。數十年後,我也風塵僕僕地慕名而來,印證心中那遙逺的圖像。

1972年此曲發表時,溫斯洛是66號公路上的風光小鎮,有一個愛因斯坦、小羅斯福總統、好萊塢明星等名人曾下榻過的旅館 La Posada,這是女建築大師瑪麗.柯特(Mary Colter)所設計的西南地區最美麗典雅的建築。七年之後,40號公路取代了66號,溫斯洛和其他66號公路小鎭一樣,大受影響,逐漸走向沒落。他們必須找一些特別的亮點來吸引遊客,比如奧特曼(Oatman)城主街路上漫步的騾子,和一間牆壁和梁柱貼滿紙鈔的百年客棧;色利格曼(Seligman)城裡五○至七○年代的汽車和小店;而溫斯洛則是在1999年以〈Take It Easy〉歌詞為藍本,設計出街角公園,格林.佛萊2016年去世後又加上紀念他的雕像。每年吸引世界各地十多萬遊客到此打卡。

吉他男孩佇立街角,期盼心儀女孩的回眸與青睞,然後共赴天涯。溫斯洛小城的前途也在十字街角上找到了沒落小鎮的生機。人生行路,長亭更短亭,也是一次又一次地佇立街角,歇息、等待、選擇、再出發。十字路口的抉擇,只能是單選題,選中的路是明智的思慮還是孤注一擲的命運?過往行人,攜來攘往,擦肩而過,無人能為旅人的等待找尋答案,也無法預知選擇的結果。

過到街角對面,步行數分鐘去參觀La Posada旅館。旅館幾經波折、易主,仍保有原來的樣貌,西班牙的風格加上印地安文化的元素。現在的主人添加了新的藝術創作,牆上的圖畫和骨董桌上的雕塑,新舊並陳。除了旅店還有藝文展覽活動。斑駁的廊簷,陳舊的地板,繁華不再,反倒有著走過歲月滄桑,千帆過盡的淡泊與平靜。

在無法選擇的選擇路上,勉力走出自己的道路,接受命運的安排,但是沒有被命運打倒,生命總是會有意想不到的景致。佇立街角,何不輕鬆點,別太認真,暫且好好欣賞當下美景。(寄自加州)