朗尼和喬艾絲是我們的右鄰。那天他們來按門鈴，說是要去東部探望生病的哥哥一周，問我們可不可以幫他們拿信和周一將垃圾桶推出來。他們幫了我們不知道多少的忙，我立刻欣然答應。朗尼拿出一串鑰匙，有大門的，有信箱的，鑰匙鍊是一個玻璃小瓶子，裡面裝了一個紅頂白身的小燈塔，非常可愛特別。

每天我去散步時就順便去拿信。這個集中十戶人家的帶鎖總信箱，也是朗尼大力推動建造出來的。以前每家門前的個別信箱無法上鎖，不但老舊而且有鄰居偶爾會抱怨信件遺失，朗尼可以算是我們這一小區的區長，和每一家都關係良好，打從號召大家簽名去郵局申請，到蓋好發配鑰匙收錢，著實花了他不少時間精神。

朗尼有一頭花白的捲髪和每天去健身房鍛鍊出來的強壯體格。他和太太喬艾絲以前都是外交人員，十幾年前從華府申請提早退休搬到聖地牙哥。他們是猶太 人，有次和他們聊起中國的麻將，他們立刻很有興趣地說他們也打麻將，雖然不盡相同，但也因此熟了起來。他們愛吃中國菜，疫情以前，兩家偶爾會約著一起去吃「道地的中國菜」，後來發現他們喜歡的中菜，和我們所謂的道地中菜有點距離，左宗棠雞和乾扁四季豆才是他們的最愛。

朗尼古道熱腸又十分健談，是他們家的外交大臣，鄰里間的每家變動他最淸楚。幾年前我先生動了大手術 ，從那以後朗尼就堅持要幫忙我們每周將垃圾桶推出，「這是我們最起碼可以幫的忙，不准推辭。」我兒子一家來住了九個月，我說讓兒子推唄，朗尼也連說不必不必，「我已經習慣了這個每周的運動，誰知道妳的兒子什麼時候會搬走？換來換去多麻煩！」

打心底感恩有這麼一位好鄰居，我們除了在他們猶太節日時送上一些小禮物聊表謝意，他們很少有事需要我們幫忙。這次他委託我幫忙，可以讓我們略微回報一二。

這天我們家的郵件特別多，收完，再去收朗尼家的，哇，也真不少。捧著一堆信件，將信箱鎖定，鑰匙抽出來的時候，一個不小心，鑰匙鍊掉到了地下，清脆的一聲，鍊上的小玻璃瓶應聲而裂，裡面的小燈塔跌了出來。我怔在那兒，心一陣緊抽，剛剛才想著要報答人家呢，現在竟然把人家託付的東西打破了。這是一個很特別的鑰匙鍊，我從來沒有在別處看過，搞不好是他們派駐外國時一件很有意義的紀念品？或定情物？那可怎麼辦？想著想著我竟然出了冷汗。

回到家後，我連晚飯也沒有心情吃，想上網去找找看。搜尋了整整一個晚上，看了上百個鑰匙鍊也沒有結果。後來打「瓶中信」、「瓶中燈塔鑰匙鍊」這幾個關鍵字，奇蹟般地，在一個小小的網站上竟然看到了一個一模一樣的鑰匙鍊！位於加拿大一個名叫Saskatoon的地方，有位收藏家正在賣這獨一無二的「骨董」鑰匙鍊，經先生確認這不是詐騙集團 以後，我們下了單，對方也立即回覆告知兩周左右可以寄達。

朗尼他們一個禮拜後就回來了，我提著他們的一袋信件，及賣家email來的確認圖片單據，登門負荊請罪。喬艾絲聽完了始末後哈哈大笑：「你知道朗尼喜歡收集鑰匙鍊，他的一個抽屜裡不知道有多少鑰匙鍊哩，那只是在某個已忘了名字的遊樂區看了新奇隨便買的一個，哪是什麼骨董，破了就破了吧，你還要費神去買個一模一樣的，真是太冤枉了！當然，還是要謝謝妳。」說完給了我一個擁抱。

我忽然想起了莫泊桑的小說〈項鍊〉，小公務員妻子，因為虛榮心借了有錢朋友的鑽石項鍊赴宴，項鍊不慎遺失，她和丈夫只得借高利貸去買了一串新項鍊還給朋友。為了償還債務，她花了十年的時間去勞苦做工，最後才得知，她所借的項鍊不過是一串假的鑽石項鍊。

無妨無妨，鄰居好，無價寶，他們是我們生活中沒有血緣的親人。莊周枕上無真蝶，那個所費不貲的「骨董」鑰匙鍊算得上什麼？還好我不用去借高利貸，而且買到一個自己的心安。（寄自加州）