九子∕圖

當她半夜從一個煩躁壓迫的夢裡醒來時，發現自己變成一隻鯨魚，鯨魚的肚子裡有著一整片海洋。

壓迫的感覺在醒來之後依然持續。身旁的黑暗如水充斥著整個房間，儀器規律的嘟嘟聲像是海底深處另一隻鯨魚的心跳。她覺得這九個月來肚子裡的海平面持續上漲，水位逐漸壓住她的肺，她的橫膈膜，她的胃。

進入到第三孕期之後，她時常覺得呼吸不暢，食量變小，夜裡起床上廁所三、四次。她知道那是因為他在她體內長大，他的空間將會持續擠壓她的空間。即使是母子之間，生命從最初開始也不免互相傾軋。但她偶爾會想像他在羊水裡漂浮著，彷彿一個逗點，一個謎，一個越來越大的夢境。

護理師進來調整胎兒監測器的探頭，探頭滑著凝膠在肚皮上涼涼地刮搔，儀器發出雜音像無線電訊號，沙沙的，空空的，但仍努力想與遠方取得聯繫。在沒有光的深海裡，會是誰嘗試著與她通訊呢？她想起產檢時在超音波底下那不斷閃爍的黑色白色，醫生說那是心臟。她第一次看到小小的心臟時，感覺好不真實。啊，這裡真的是我體內嗎？有另一個生命正在孕育著，黑與白的心臟在螢幕上努力輸送那少少的血液。

她不由得感到心虛。他並不在她的計畫之中，至少不是現在。她才剛訂好婚戒和喜餅，和男人搬進市區裡的一房一廳；她常等男人下班後一起吃晚餐，再手牽手去健身 中心，晴朗的連假則往海邊往山上跑。她想，兩人的世界才正要好好探索，自己怎有辦法用全部的生命去看照著另一個生命？

但她並非完全不想要小孩。幾次兩人獨處的安靜時刻，男人曾試探性地問她，有沒有想要孩子？她本能地迴避這個問題。但他們沒說出口、卻心裡都清楚的是，身體的時間並不會因為任何理由而止步。她常覺得女人身體有很大一部分是時間所構成，比男人更顯著。經血每二十八天湧出一次，從十來歲到五十歲左右，時間一直細細地流走。即使在科技的幫助下高齡懷孕並非不可能，但想到各種統計數字，她還是膽怯了。

那就不特別避孕，如果真的有了就生下來。她想，那或許是兩三年以後的事吧，聽身邊的人說三十幾歲了懷孕變得不再那麼容易，不管是生理上，或是心理上。說不定多一點時間讓自己走到理想的生活裡，那之後才能毫無罣礙地成為一個母親。

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但月經已經過了一個多禮拜還沒來。

雖然她屬於周期規律的體質，不過偶爾延遲幾天也不罕見。為了安心，她去便利商店買驗孕棒來驗了一下，一條線，safe。那幾天她用特別輕快的腳步繼續過日子。再兩個禮拜還是沒來，她越想越不對，又再驗了一次。但這次清清楚楚兩條線印在試紙上，旁邊用Ｔ標示的那條線濃得幾乎暈開，絲毫不給她有機會抵賴。

她還記得那是十一月底的某個下午，男人仍在上班尚未回來；深秋的陽光清亮，從落地窗毫無阻礙地照進客廳，但她從尾椎一路冷上來。她在客廳裡一個人繞著圈子，看著桌上那根驗孕棒，腦子一片空白，時哭時喜。不過是一條線而已啊，生命怎麼可以那麼輕易就完全改變？

男人回家後得知消息，慎重地問了她的意見。經濟穩定，未來幾年的工作也明朗，沒有什麼理由把他拿掉。或許小孩是算好時間來投胎的，她這麼想。前些日子她像乘著黑潮般，辭掉工作，跟著男人從北部漂流到島嶼的東方，又再次洄游到這座熟悉的城市，當一切都確定下來時孩子才來報到，想想也是體貼。但她心裡隱約有個空洞像是蛀牙，酸酸地發疼。或許是因為此時就算決定不留也沒什麼藉口了。她自己都不確定自己的生命中是不是需要一個孩子，與愛或不愛無關，而是本能地對龐大的未知感到恐懼。她覺得自己被命運拋入黑夜的海裡。

上網約了下周的第一次產檢，門診先驗了尿，婦產科醫師熟練地掃了超音波，指著螢幕上一球黑黑的水泡對她說，這個，看到沒？這是胚囊。還沒看到心跳，下禮拜再來。

於是她領了繳費單，帶著子宮裡一球拇指大小安靜的羊水回去，心裡惘惘，啊，就這樣子嗎？我體內的某處竟有一個胚胎在悄悄生長。

很輕又很重，還看不出一絲風浪，那是她與他最初的海洋。

然後海洋在身體裡每天每天默默地變大。在她吃飯的時候，在她睡覺的時候。那之後她開始容易覺得累，走幾步路就喘，連期待很久的登山行程也取消了。男人疑惑地問她，肚子也沒大起來啊怎麼會這麼喘？她很難解釋，明明都待在家裡，卻像是身在海拔三千公尺一般覺得氧氣稀薄。她覺得她被身體裡的胚胎給命令了。尚未成形的他彷彿強行拽著母親血脈，把全身的能量與氧氣化作羊水灌注在那片海洋裡似的，努力長大。

她同時想起了今年比基尼還沒穿過幾次，夏日短暫，但冬天很快就要來了。彷彿少女時代還沒過完卻即將成為母親。她想到需要人把屎把尿的新生兒，想到妊娠紋，想到下垂的乳房與臀部。明年，明年夏天，還有機會去海邊嗎？（上）