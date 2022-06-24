《傷痕》英譯版。（盧新華．提供）

我大學時就讀上海復旦大學中文系文學評論專業，77級。因入學初曾在宿舍樓牆報上發表自己第一篇小說習作《傷痕》，遂在校園引起轟動，並引起上海文匯報編輯部的注意，找我要去《傷痕》手稿，說是要看看。這一看便是四個月，所幸雖然磕磕絆絆，最後還是在1978年8月11日的《文匯報》上以一個整版刊出了。

由此，文壇開始出現了「傷痕文學」這個全新的詞匯。

而我，則很快加入了中國作家協會，並成為第四次文代會作家代表團中最年輕的作家，甚至還有了一個半官方的身份——「上海市青年聯合會常委」。

後來大學畢業分配時，「官場」也曾熱烈地向我伸出雙手。

記得當時是系團總支書記張德明老師找我談話：「你各方面條件都不錯，《人民日報》點名要你去做團委書記。」

我吃了一驚。因為對從政做官這樣的事，我還從未想過。那時，班上大部分同學嚮往的是去文學雜誌或出版社做編輯，去報社做記者，或留校當老師。我從沒做過共青團的工作，平時還經常對團的話語系統流露出不滿和輕視，予以調侃。我問張老師：「非去不可嗎？」

「領導上會尊重你個人的意見。」他說。

「那——我再考慮一下。」我說。

「可以。盡快告訴我你的決定哦。」

回宿舍的路上，我忍不住想：「我又不認識《人民日報》的任何人，為什麼點名讓我去做團委書記？」想著想著，忽然若有所悟，「此事應該與他有關……」

這個「他」便是時任總書記胡耀邦。

79年底，在北京參加第四次文代會時，茶話會上，作為年輕作家的代表，我被安排在中央首長的一桌。當時緊挨我坐著的，右邊是周恩來總理的遺孀鄧穎超，左邊則是胡耀邦。文革結束後，他曾擔任過中央組織部部長，中央宣傳部部長，在平反建國以來的冤假錯案中起著舉足輕重的作用，在知識分子中聲望很高。席間，胡耀邦不停地和我談話，仔細詢問我的學習生活和下一步的寫作計劃和打算，還問到我的工作經歷，聽我說插過隊，參過軍，又在工廠做過工人，他似乎很滿意，說：「我們的幹部將來就要這樣，能文能武，拿起槍來能打仗，拿起錘子能做工，拿起筆桿子可以寫文章。」

四次文代會後，文藝界形勢大好，但很快又刮起一股冷風，山西有個叫李劍的作家寫了一篇《歌德與缺德》的文章，直指「傷痕文學」即「缺德文學」。而在這「山雨欲來風滿樓」的時刻，也是胡耀邦出面保護了我和一大批「傷痕文學」的作者。

於是忽然想起《人民日報》的總編輯胡績偉，副總編輯王若水兩位我所景仰的思想解放運動中的要員和幹將，「傷痕文學」作為揭露文革浩劫的文學思潮，從客觀上也呼應了席捲全國的思想解放運動。而胡耀邦總書記又曾長期擔任過共青團中央書記……我心裏多少有些明白這其中的緣由了。

然而，即便如此，我一定要去做這個團委書記嗎？

當晚，我在筆記本上寫下這樣一段話：「對於一個青年學子而言，沒有什麼比最準確、最及時、最迅速地找到自己在自然和社會中的位置更重要的了。」

那麼，我的位置會是在「官場」嗎？我反覆問自己。

我在部隊時曾很想能提幹，但只做到偵察班長就退伍了。現在，「官位」就在眼前，幾乎是唾手可得。

忽然就想起魯迅先生曾說過的「文學是一塊敲門磚」的話，立刻就警醒了。

人貴有自知之明。自己一介書生，愛恨情仇，喜怒哀樂全寫在臉上，怎可去做官呢？而且，又喜歡獨立思考，崇尚自由，蔑視權威，怎麼可能做得好官呢？我那時雖然還很年輕，但已經有機緣結識了上上下下的許多名人和領導人，聽過許多有關「官場」的內幕，知道政治在很多時候都是骯臟和黑暗的，凡為「官」，必定會是「雙面人」或「多面人」，在自己的一畝三分地裏常常是「皇帝」，可以吆三喝四，頤指氣使，威風凜凜，轉過身來見到頂頭上司，不免是要做「奴才在」，口口聲聲喊「緊跟」和「照辦」的。

又想到在山東曲阜當兵期間，因為批林批孔的緣故，曾在那時的曲阜師範學院圖書館接觸到一批被視為「毒草」作品，從此喜歡上了托爾斯泰、雨果、狄更斯、莫泊桑、都德、果戈理、契科夫這些西方批判現實主義的大師，加之長期以來一直深受魯迅先生的影響，因而曾在1978年全國優秀短篇小說獲獎期間，夥同幾個志同道合的青年作家提出過「社會主義批判現實主義」的口號。一個已然將批判現實作為自己人生使命的人，怎麼可能會熱衷於官場，心甘情願地聽從權力的號令和支配呢？於是，腦子裏忽然蹦出李白的一句話：「安能摧眉折腰事權貴，使我不得開心顏。」

第二天在學校食堂裡遇到張老師，我對他說：「我想好了，不想去《人民日報》。我從沒有做過團的工作，也沒有這方面的能力，我還是喜歡與寫作有關的文化單位……」張老師聽了一楞，點點頭表示知道了，沒說什麼。

但後來他還是鄭重其事地將我找去，語重心長地對我說：「盧新華，你知道《人民日報》團委書記是個什麼概念嗎？」

「什麼概念？」我裝糊塗。

「你如果外放，就是一個地委書記了。」他蹙著眉，有些恨鐵不成鋼地說。

「嗯……這個位置也許對別人合適，可我……」我語調不高，卻很堅定。

就這樣，在所有同學的分配去向都已寫在一張大紅紙板上，豎在中文系辦公樓的門前時，我名下的分配去向卻只是籠統地寫著「上海市委宣傳部」。直到同學們將要去單位報到的前一天，我才得到班級指導員的口頭通知，去《文匯報》報到。

到《文匯報》文藝部做記者後，報社領導對我很關心，破例批給我一年的創作假。但我還是很難適應寫那種千篇一律的帶有濃厚的「八股腔」的新聞。終於還是辭職離開了《文匯報》，先去深圳辦公司，繼而又自費出國留學，就讀於加州大學洛杉磯分校東亞語言文化系。

對於我與官場的擦肩而過，常有熟人或好友問我後悔否。我有時會笑著反問：「你看呢？」要麼就乾脆直言：「我對自己的狀態一直很滿意，而且很慶幸，即便是我在賭桌上發牌的時候。」

當然，這些都是後話了。

（盧新華，美籍華裔作家，傷痕文學流派開啟者。著有小說集《傷痕》，長篇小說《森林之夢》《細節》《紫禁女》等。）