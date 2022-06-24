1981年攝於上海，前排中立者為曹又霖先生，後排右二為作者。（葉揚．提供）

大陸的「文革」過去後，恢復了中斷已久的大學考試，1977年年底和次年夏天連續舉行了兩次，在這兩次考試中以極小的比率被成功錄取的幸運兒，被稱作「77級」和「78級」大學生。我參加了其中的第二次，在1978年10月入復旦大學外文系英文專業就讀，到1982年年初，隨77級的同學一起畢業。四十年光陰如白駒過隙，即以下面一鱗半爪的文字，聊以紀念當年的幾位恩師。

復旦大學的前身，是清光緖三十一年（1905）成立的「復旦公學」。五十年代初，中國的大學進行了一次「院系調整」，原來的一些教會名校，就此關門大吉，復旦一下子納入聖約翰（簡稱約大）和震旦、以及滬江、浙江大學的師資，就此成為大陸的頂尖大學之一。

入校未久，外文系讓我們這批78級學生，一連參加了三天的英語考試。隨後我和另外三名同學，跳級進入比我們早入學半年的77級就讀。經過十年動亂，學生的專業程度參差不齊，77級按程度分為四個班，我們四位「插班生」進的是程度最高的四班。當時中國的外語教學，還保持著五十年代向蘇聯「老大哥」學習所照搬的體系，設立「精讀」和「泛讀」課，前者每週課時最多，對於培養發展學生的語言技能，至關重要。在77級四班教授「精讀」的曹又霖先生，民國卅四年畢業於約大經濟系，因為英語優異，留校在外文系任教，他以口語流利著稱，與約大末任校長潘世茲先生的夫人陳韻娟女士齊名。

當時復旦使用的英語教材，是英國朗門公司出版的《新概念英語》，由以教授「作為外語的英語」而知名的英國教育家路·喬·亞歷山大（1932-2002）編訂，1967年問世後暢銷全球，在1977年的短短一年之中售出四百七十萬套，被收入《吉尼斯世界紀録大全》。77級四班所使用的就是這套教材的第四冊，即最後一冊《英語自如》，四十八課的內容，包羅萬象，涉及社會和生活的各個層面。曹先生當時五十來歲，在浩劫中曾飽受欺淩摧殘，妻子和愛女不幸含冤去世。三十年壓抑的生活，使他平時極為謹慎小心，對於自己歷盡的磨難，隻字不提，雲淡風輕，卻以極大的熱情傾心投入教學。每天來上課，總是笑容可掬，面目和善。他是名門之後，一派與生俱來的紳士風度，非常重視儀表，已見花白的頭髮，梳理得一絲不亂。他上課時總是想方設法提高同學的口語，例如讓大家每天留心時事，上課的前十分鐘，先讓一位同學簡短介紹當日「頭條」新聞，然後讓大家討論，甚至爭辯。對於剛剛學過的課文，他常讓大家做聽讀練習，挑選其中的句子或段落，讓我們換一說法重述。這種練習，對學生提高口語的技能幫助很大。他講授課文，總是要求我們細心閱讀，努力參透字裡行間的意思。例如有一課的內容有關阿爾卑斯山，他循循善誘，讓同學們從瑞士的風光，談到自己在國內的登山經歷，再進一步探討登山對於人的體力和意志的考驗。一堂課下來，大家都有舉一反三的體會。我從復旦畢業之後，又去哈佛研究生院攻讀，求學時代所接觸過的老師，不能算少，若以講解、教授語言文字而言，曹先生是我此生所遇到的最佳老師，沒有之一。

下一年度接任精讀課的豐華瞻先生，是漫畫大師、散文家豐子愷的長子，是豐氏名著《緣緣堂隨筆》裡經常提及的「瞻瞻」。他於民國卅四年畢業於國立中央大學外文系，四十年代末曾來美國，就讀於伯克萊加州大學。他授課選用英美文學的名篇，基本上按照文學史的脈絡順序進行，更為側重詩歌，記得有一次講授拜倫的《哀希臘》，我們在課堂上曾經熱烈討論過蘇曼殊、馬君武等人的漢譯。日後他的研究專著《中西詩歌比較》問世，還發表了雪萊《西風頌》和格雷《鄉村墓地輓歌》等名篇的漢譯，回想起來，他在研究方面的專注和興趣，在課堂上處處有跡可循。我在哈佛攻讀時，有一年很意外地收到他的來信，用的是舊式的信箋，從右到左，直排豎行，用毛筆書寫，那一筆小楷，酷似乃父。當時他去洛杉磯加州大學訪問，在信裡談到計劃去哈佛訪問，我非常高興，立即函覆表示歡迎。沒料他隨後去英國短暫訪問，在倫敦遭遇車禍受傷，只好提前回國，我們終究失之交臂，未能在海外重聚。

還有教了我們一個學期泛讀課的陳雄尚老師，1964年畢業於復旦外文系，跟曹、豐二位相比，陳老師是後起之秀，他有電影演員的儀容風度，英語口語純熟，毫不矯揉造作，他上課所選用的是英美名家的短篇小說，讓大家課外讀完後，在課堂上略加講解，主要是引導我們討論。他善於根據小說的人物、情節提出有趣、貼切的問題，引導我們深入瞭解作者的用心、技巧和作品的意蘊。聽說陳老師如今定居加拿大，借此機會，在這裡衷心祝他晚年生活平安愉快。

我七歲開始跟念過中西女中的母親（鄭文淵）學英文，未久母親棄養，大哥（葉治）接棒繼續下去。民國卅四年他畢業於約大英文系，五十年代初辭去光華大學的教職，從事自由職業的文學翻譯（筆名主萬）。我十四歲進初中前，已跟大哥學完了約中高三作教材的狄更斯《雙城記》原文，文革中我一度又跟當時投閑置散的他繼續學英語，主要是專攻英美各家的散文。進復旦的第二年，經復旦外文系的徐燕謀教授力薦，他應聘去復旦兼職，首先擔任的課程，正好就是77級三、四兩班的翻譯課。我們兄弟二人多年來坐在他的書桌邊晤對，如今位置卻換作講壇上下，真是一番全新的體驗。他的翻譯課講授英譯漢和漢譯英，前者主要以漢語講解，後者則以英語進行。記得最後一堂課是漢譯英，他照例帶著他的金絲邊眼鏡，全程以英語講授，結束時對我們多加勉勵，先引用中文成語「士別三日，便當刮目相看」，隨後說現在同學們如此勤奮努力，日後必定事業有成，若是重新見面，他大概必須去換一副全新的眼鏡，全班為之莞爾，鼓掌歡送他離開教室。我想這樣的師生之間的經歷，大概是世上少有的吧。

（葉揚，原籍安徽桐城，1982年復旦大學英文學士，1989年哈佛大學比較文學博士，在河濱加州大學任教近卅載，2019年轉膺榮休教授。）