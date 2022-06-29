千金小姐成女傭（下）

黛安∕圖

之後，安蘇雅又幾次向賈庫瑪訴苦，但婆媳關係只有更糟。賈庫瑪也漸漸隨著他母親的口氣，說安蘇雅又不事生產，家裡當然沒有她說話的份。最後，安蘇雅忍無可忍了，就提出要拿回她來美國帶來的三十萬美金，反正她這些錢和後來的做牛做馬也換不了她在家中的地位和話語權。賈庫瑪卻冷冷地說，她帶來的那些錢連支付她的吃喝用度都不夠，哪還有什麼多下來的錢。

不久之後，連事先的招呼也不打，賈庫瑪留下安蘇雅看家，帶著父母哥嫂和弟妹們去南加州迪士尼樂園旅遊。如此，兩人的婚姻已經出現裂痕，她的委屈無處傾訴，只能以淚洗面。賈庫瑪回來後，安蘇雅向他提出離婚，他鐵青著臉說了一番他自認為很合理的話：「要離可以，因為你沒有為這個家賺一分錢，你帶來的錢就當作你這一年多來的生活花費，所以你只能淨身出戶。離完婚之後我管不著你，但離完婚之前你還是我的老婆，你不僅僅要繼續伺候我，還要伺候我們一家人。」

說到這兒，安蘇雅的眼眶紅了。我對她說：「在美國，一切都得按美國的法律辦，任何舊社會的那一套，在法律面前沒有立足之地，不能用來束縛、壓榨，甚至迫害你。首先、你們的住房是你們雙方的共同財產，有任何一方的親友想來長住，雙方必須在不受脅迫的情況下達成共識，就連父母來訪也是如此；其二、婚前你父母所贈與你的三十萬美金是你的婚前個人財產，賈庫瑪沒有任何權力占有，在離婚時可以追討回來；第三、婚後家庭的所有收入，無論是在誰的名下，都是雙方的共同財產，在沒有雙方的同意下任何人不能挪用，也就是說你的婆婆無權支配你們的家庭收入；第四、離婚夫妻在婚姻中的所有財產無論是在任何人的名下，都應該平均分配；第五、你有權來決定自己想做的事情，任何人都不能逼迫你做你不想做的事。」

這時，安蘇雅的神色好多了。我接著說：「如果決定離婚，以下是你的權利：

一、雙方要公布婚姻期間的一切收入，包括其中一方單方面贈與或轉移的收入，一切的收入雙方平分；

二、婚姻期間購買的房地產屬於共同財產，如果賣掉首先得歸還雙方各自投入的婚前個人財產，也就是你父母贈與你個人的三十萬美金，房子增值的部分雙方均分，當然也可以由一方從對方的手中用公正的市場價格收購；

三、你目前是H4簽證，如果想繼續留在美國生活，可以轉換其他非移民 簽證，例如學生簽證 ；

四、 任何言語、肢體的暴力，經濟上的控制和行動上的監視，和強迫付出勞動力，都屬於家庭暴力，我們可以根據事實讓對方付出刑責和賠償。」

說完，只見安蘇雅淚如雨下，這是她的心酸淚，是她對這一年多以來寄人籬下受盡苦楚的釋放。我們立刻向法院遞交了離婚申請，為她向法院申請了臨時撫養費。安蘇雅說，如果現狀能有所改變，她還是想再給這個婚姻一個機會。然而，當賈庫瑪收到離婚申請通知時卻大發雷霆，他打電話以教訓的口吻對我說，他的家是他一個人在賺錢，而且銀行和股票帳戶都在他一人的名字，他是絕對不會分一分一毫給安蘇雅。於是，我不得不向賈庫瑪的銀行、財務機構和公司申請法院傳票，依法要求公開他婚後的（共同）財產，並提出動議要求他們這一大家子人在三十天內另尋住處，搬出他和安蘇雅的房子。

然而，安蘇雅接下來的日子並不好過。她公公認為他家族傳統的底線被挑戰了，她婆婆認為她主事的地位被動搖了，賈庫瑪認為他男人的尊嚴被踐踏了，除了語言暴力，他們還幾次三番對安蘇雅施以拳腳，想以古法來了結這個離婚鬧劇。從小被呵護長大的安蘇雅哪能隱忍這樣的屈辱，她撥了電話向我哭訴，我立刻報警。員警趕到後瞭解了情況，準備逮捕賈庫瑪和他的父親，這時安蘇雅的婆婆在裡屋聽到了動靜，她拆散了頭髮拉破了衣服，一衝出來就跪在員警面前，反咬說是安蘇雅打了他們二老，她的兒子才上前來保護他們。員警難斷家務事，賈庫瑪一家又眾口同聲要求員警立刻把安蘇雅押入大牢，於是她被帶走了。當夜，員警詢問了安蘇雅，檢查了她身上的傷痕，再確定了她的手和指甲都沒有打人的痕跡，就以證據不足將她釋放。安蘇雅暫時住進了一家旅館，靜靜地想了一夜，她明白她是無法改變賈庫瑪的封建家庭和她的婚姻。

第二天，我陪著安蘇雅去醫院驗傷，然後去當地婦女保護中心尋求幫助，並為她申請禁制令，禁止賈庫瑪和他的家人靠近她，接下來迎接安蘇雅的是一場場耗時勞心的庭審。賈庫瑪試圖用印度 普遍的價值觀和家庭觀來說服法官，安蘇雅應該如何卑微地去服事他的全家，但是美國的法官不是法庭上的擺設，也不是排解家庭糾紛的地方士紳，他讓賈庫瑪這一家人去揭穿自己的遮羞布，為旁聽的民眾上了一堂人權的課。賈庫瑪的委任律師則為了拖時間以換取律師費，在小細節上極盡可能地拖延，這讓安蘇雅不堪其擾。安蘇雅告訴我她很喜歡加州，但千好萬好卻有著她不堪回首的人生經歷，所以她不屬於這個地方。她決定去紐約重新開始，她說一個人若能在一個地方發現自己被需要，那個地方就可以為家。為了儘早脫離這個夢靨，安蘇雅最後決定放棄贍養費，放棄追訴這一家人的暴力，就僅僅只拿回自己的三十萬美金，帶著一份離婚判決和破碎的心離開。

美國是一個自由包容的國家，可以允許來自世界不同地方的移民進入，也容許伴隨著移民而來的信仰、禮制和思潮，這其中就包括了移民從原生地所帶來的不好風俗習慣和性別歧視。安蘇雅遠赴美國就是想遠離漠視女性權益和兩性極端不平等的印度，擺脫對女性有形和無形的枷鎖與束縛，能夠在自由的土地上呼吸性別平等自由的味道，但是她到美國的生活讓她大失所望！然而不幸中的大幸，美國是一個人人平等的國家，法律保障了人性和人權的底線，同樣的事在印度會是截然不同的結果，但是美國的法律沒有讓安蘇雅失望。

安蘇雅走了，除了見不到她美麗的倩影，也聞不著她身上特有的香味。兩年後，安蘇雅打電話告訴我，她在紐約除了取得了社會學的碩士學位，也在社會局任職，並積極參與一個促進女性權益的組織，以她的學經歷來促進女性參政和兩性平等，反對性別主義、性剝削、歧視和壓迫，希望女性（特別是在印度的）都能昂首向天，通過自己的努力爭取話語權。她就像我案頭上的香水蘭，只要找到需要她的地方，擺對了位置，就可以滿室生香。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）