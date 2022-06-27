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多晴一日
羅浩原
2022-06-27 02:01
氣象預報的鋒面未至
多晴一日
在冬陽中洗淨了窗
澄澈的早晨
不計較風雨即將弄髒
上一則
真誠的愛
下一則
母親的史前時代
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2022-06-22 20:51
別亦難
2022-06-19 02:02
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