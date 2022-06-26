美國傳教士亞瑟史密斯到中國傳教，寫了一本名叫《中國人的性格》的書，為華夏民族歸納出二十多種人格特徵，有褒有貶，精闢地分析我們的思維模式、行為方向、習慣風俗等。此書先後譯成法、德、日等多國文字，被認為是世界上研究華人 民族性格最早最詳盡的著作。其中提及苦難歷史造就了隱忍性格，中國人成為最善於忍耐，忍受貧窮飢餓，忍耐髒亂欺辱，忍耐功夫強大到簡直沒有了神經。忍耐是否成為中國人從古至今的生存法寶？這書已經出版一百多年，不免想華人如今是否還延續著這種忍耐的功夫？

忍耐是一種自我控制的智慧，我們從小被教要練就忍耐的功夫。一位媽媽教八歲兒子不可以和同伴打架，叮嚀說：「在你生氣的時候，不要隨便動手，先從一數到五十，要學會忍耐。」有一天孩子還是鼻青臉腫地回到家，委屈地說：「可是，小明的媽媽只讓他數到二十……」

中國古聖先賢說了不少隱忍的格言，「小不忍則亂大謀」「忍一時氣，免百日憂」「忍人所不能，方為人上人」「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」「忍耐磨鍊意志，考驗一個人的耐力」「爭一時不如爭一世」「忍耐不是吃虧、不是無能，而是面對」「吃虧能養德，忍耐能養心」「求人時忍耐臉色，辦事時忍耐麻煩，受傷時忍耐痛苦」、「逆來順受後福無窮，百煉成鋼，百忍成聖」「大忍則大成，小忍則小成，不忍則無成」，中國人認為「忍」是一種智慧，一種力量，一種化解，一種慈悲，如果不能忍，幹不得事；不忍氣，做不得人。忍耐的背後是隱忍待發，不動聲色地慢慢積蓄力量，厚積薄發給對方致命一擊，獲得最後成功，所謂「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞恥」。

教科書裡有許多忍耐的故事，最後都能創造奇蹟。比如韓信能忍胯下之辱，成為一代傑出的軍事家。句踐臥薪嘗膽，他睡在柴草上，牆上掛著一粒苦膽，不時去嘗嘗苦膽的滋味，為的是不忘國恥，最終殲滅敵國雪恥。蘇武牧羊北海邊，隱忍十九年志向才得伸。司馬遷為李陵辯護受宮刑，蒙受奇恥大辱，忍耐後完成了歷史巨著《史記》，這些都成為我們生聚教訓的榜樣。

許多人喜歡李小龍的經典武俠電影 《精武門》，故事裡師父霍元甲在比武中被日本人殺害，主角拜祭師父時，將武館裡師父親手寫的「忍」字牌匾砸碎，表明不再忍讓退縮的決心，該出手時就出手，大快人心。不知道亞瑟史密斯懂不懂，中國人忍是有原則的，忍飢忍渴忍寒忍熱不算難，但有時一口氣就是忍不下去。

愛是恆久忍耐，又有恩慈，凡事包容，凡事盼望，愛就永不止息。家庭和諧更需要靠忍耐功夫來換取，張家小弟說：「我家姊姊練鋼琴，妹妹練小提琴，媽媽練聲樂，我只有練忍耐的功夫。」張爸爸也說：「太太嘲笑我，我忍著，太太罵我，我忍著，但是要是她打我，那就別怪我不顧男人的形象，拔腳就跑。」（寄自加州 ）