女性的青春悲喜劇（下）

經典文學《小婦人》書中的插圖：艾咪和勞里。（取自維基共享資源）

演而優則編導的葛莉塔．葛薇（Greta Gerwig）挾著2017年《淑女鳥》（Lady bird）的餘威，大膽改寫2019年《小婦人》版中女主人公的命運和敘事手法。電影 開頭出現的場景，不是觀眾熟識的馬奇家住宅，而是紐約一家規模不小的雜誌社。只見喬低頭在門口沉思片刻，推門而入，直接找到雜誌主編，佯裝代友投稿，坐立不安地看著主編在紙上塗塗改改。主編從鼻孔哼出一絲笑意，她嘴角偷偷上揚，他大筆刪掉幾頁，她垂頭喪氣以為完了。不料，主編大發慈悲給予最低稿酬，她驚喜之餘不忘抗爭，為何她精心設計的道德審判全被刪了？主編立即給她上了一課：戰爭（內戰）剛過不久，大家只想尋開心，說教的東西沒人看，道德的作品不賣錢。寄語妳那位「朋友」，寫點短小辛辣的故事，如果主角是女孩，確定她最後嫁人，或是死了。

片子以時空交錯的倒敘方式，將四姊妹的際遇逐一展現。向來不為讀者所喜的艾咪終於有了翻身的機會。導演 特意為扮演艾咪的佛羅倫絲．普伊（Florence Pugh）加戲。片中那場她被勞里奚落，義正嚴辭替女性辯護的戲特別經典。她說：「生在這個時代的女子，鮮少有賺錢謀生的機會，即使她有錢，一旦嫁人，財產全歸夫家，有了孩子，財產就歸子女，這種前提下，她若為錢而嫁，因此改善家人的生活，又有什麼不對？」飾演勞里的帥哥提摩西．夏勒梅（Timothee Chalamet）與甜美的普伊有不少精彩對手戲，兩人的結合，不但有說服力，也最讓人看著順眼。因為太順眼了，觀眾幾乎原諒艾咪曾經燒毀喬的稿子，擄獲了迷戀過喬的勞里。

瑟夏．羅南（Saoirse Ronan）詮釋的喬，堅毅獨立，機靈果斷，不僅為角色注入新意，而且更貼近作者的分身。葛薇在拍片時就打定主意，要重塑一個露意莎想要的結局。她挖空心思，設計了兩個橋段。第一個橋段裡的主編問喬：「故事女主最後到底嫁給誰？」喬不慌不忙地回答：「她誰也沒嫁。」主編連連搖頭說：「不行，絕對不行！這樣的書是賣不出去的！」喬答應修改結尾，安排女主與老教授在「傘下浪漫定情」。主編樂了，這是出版商要求的書中結局。

電影的結局，需從喬的情緒轉折說起。貝絲走後，傷心的喬告訴媽咪，既然寫作也救不了貝絲，她不想再寫了。媽咪問她要不要回紐約找朋友散心，她懊惱地說，她的壞脾氣把所有事都搞砸了。她猛地想起勞里，承認當初拒絕他時太衝動，此刻勞里若再示愛，她就會接受。媽咪問她愛勞里嗎？她回答，我現在只想被愛。失落的喬寫了封告白信，放進勞里為她們姊妹訂做的信箱，準備給歐遊歸來的勞里一個驚喜，結果等來的卻是另一個「驚喜」。她向新婚的勞里與艾咪道賀之後，立刻衝到信箱取出信丟進河裡。撕成兩半的信箋，順著水波慢慢流走，她與勞里的歡樂記憶，也隨之漸漸隱去。那晚，她半夜醒來，把舊作燒盡，提起筆，為貝絲，也與重新出發的自己，寫下《小婦人》的故事。

最後一幕，她獨自站在印刷廠門口，看著她的心血印成鉛字，裝訂成冊。她開心地捧著書，臉上充滿了自傲，好似在說：誰言女子非嫁人不可？這是電影的收尾，也是露易莎渴望的結局。

影評家一致認為，葛薇編導的《小婦人》是最有創意的改編電影。片中的告白信與出書情節，皆是編劇杜撰。書裡的喬，既沒有寫過《小婦人》的故事，更沒有勇氣向勞里告白。葛薇的改編，毀譽兼具，但她揣摩作者的苦心，讓觀眾動容，奧斯卡對該片亦青睞有加，給予最佳影片、女主、女配、改編劇本、原創歌曲，和服裝設計獎六項提名 。前五項雖然落空，影片掀起的熱潮始終未退。葛薇坦言拍片時與片商有過爭執。片商開始並不同意女主不婚的結局，但比露意莎幸運的是，片商被她說服了，讓她有機會成全作者的初心。

看完電影，我問了自己三個問題。

最喜歡那個版本裡的喬？

哪一部電影更貼近作者的心聲？

露意莎心中的《小婦人》，是快樂的追憶，還是青春的輓歌？

第一個問題最簡單，我毫不猶豫投給了瑟夏．羅南扮演的喬。

第二個問題也不難，葛薇彌補了露易莎的遺憾，相信後者在天上也會微笑。

第三個問題卻讓我深思。年輕時看《小婦人》，記住的全是熱鬧，此刻重溫，入眼的還有悲涼。

印象最深的是梅格出嫁。梅格是長姊，她與喬的感情最好。她準備做新嫁娘的時候，大家都雀躍不已，只有喬難過得不行。她出閣前夕，喬把她拉到一旁，悄悄對她説：「你現在跟我逃走還來得及，我們出門闖天下，我能打工寫稿養活你，你將成爲一流的舞台演員。我打賭你結婚沒多久就會厭倦，不像我們姊妹一起，總是有很多樂趣，永遠也不會厭煩。」

十幾歲初讀這段文字，只覺得非常有趣。隨著年齡增長，每讀一回，感受都不一樣。在銀幕上看到飾演喬的羅南，苦苦地挽留梅格，彷彿挽留即將逝去的童年，我心裡突然一陣悲楚。貝絲去世前，她天天帶貝絲去海邊，念詩給她聽。貝絲對她說：「我已經準備好了，我一點也不怕死，可是，你一定要繼續寫，就像我活著的時候一樣。」貝絲走後，她寫信給勞里，表面上好像對他不捨，其實更想抓住的是過去的歡樂時光。當一切落空，只剩下一支筆時，她還會寫什麽？

所以我幾乎可以肯定，露易莎心中的《小婦人》，既有風雨，也有歡愉，是一首緬懷青春歲月的成長之歌。

（下）（寄自紐約）