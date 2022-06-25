周末送七歲的女兒奧麗維亞去參加一個印度女同學思瑪的生日派對。這是疫情以來她第一次去參加正式的生日派對，她又興奮又緊張，一路嘰嘰喳喳，憧憬著這個派對會有什麼精彩節目。

我們在一個商業區裡轉圈圈，最後終於找到了那家門臉不起眼的店家：原來是一家美容美髮店，被思瑪家包下來，給一幫小女生們搞生日派對。

奧麗維亞把她的小外套扔給我，就加入了小夥伴們的美容美髮行列。其她的小女孩都是母親送來，我一個男士自覺格外地不自在，我和思瑪母親打了招呼，便忙溜出去，在商業中心裡外轉了轉。

一個小時過去，我估摸著她們的派對也接近尾聲，就回到美容店去找女兒。可是，一大群女孩子裡，我居然找不到她。又想她是不是去了衛生間之類，就又等了幾分鐘，卻還是不見人影。

我心下發急，就問旁邊的日裔 和越南 裔媽媽：「你們看到我的女兒奧麗維亞了嗎？」她們都茫然地搖搖頭，表示不認識。我愈發著急，四下找人發問。思瑪的媽媽聽到我焦急地詢問，走到我身邊順手一指，笑道：「坐在裡面頂頭的不是奧麗維亞嗎？」

我定睛細看，原來小姑娘本來自然放下的頭髮被高高盤起來，又戴了一個銀色髮卡，化了妝的臉色白裡透紅，十個指甲也塗得美麗鮮亮，端的是「女大十八變」。她原本活潑可愛，如今這麼一打扮，增添了幾分令人訝異的俏麗和嫵媚。

鬧了這麼一樁眼前女兒不認得的糗事，我不禁臉紅。窘迫之餘，不由得恭維一番美容師的高超技術，又說這個派對別開生面，跟以前參加的派對都不一樣。一幫母親們齊聲附和，小女孩們自然玩得更開心，笑得花枝招展。

我一邊看著這一群女孩子們吃蛋糕吹蠟燭，一邊倒想起今年看過的那部奧麗維亞．科爾曼主演的電影《失去的女兒》（The Lost Daughter）。講在希臘小島度假的一位母親，時時回溯自己曾經為了事業而放棄婚姻和女兒的往事。科爾曼演技精湛，充分表現出人到中年後作為母親的無奈、傷感，並以此角再次獲得了奧斯卡最佳女主角的提名 。

即使沒有事業和家庭的衝突，很多父母也終將面對「失去」的傷感無奈。猶記得多年前看到余光中寫的〈我的四個假想敵〉，他把四個女兒比作樹上的果子，害怕她們有朝一日被人摘走，甚至會主動跳落在過客的手裡……那時我讀著讀著就忍俊不禁。不過，當時還是少年的我想得更多的是：難道某一天我也會成為某一位女孩的父親的「假想敵」？

隔了這麼多年後，自己成為了一個可愛女孩的父親。那一天忽然聽七歲的奧麗維亞說：「我覺得我們班上的某某某在暗戀我（has a crush on me），當然他暗戀很多女孩子。」我幾乎驚掉了下巴，沒想到她這樣大的小孩子就似懂非懂地曉得“crush”這個詞了，更讓我警醒的，大概是意識到這個世界上也有「假想敵」向我圍剿過來了，而我面對的終將是一場失敗的戰爭。

回家路上，奧麗維亞意猶未盡，感慨這個派對多麼有趣，又感謝我送她參加這個派對。我心裡洋溢著「失而復得」的喜悅，當她問我回到家可不可以吃霜淇淋、可不可以玩手機時，我滿心歡喜地一口應承說「當然」，奧麗維亞又甜言蜜語道：「你是最好的爸爸！」在〈我的四個假想敵〉裡，余老先生還說：「女兒最可愛的時候是在十歲之前。」誠不虛也！

這場生日派對讓我感觸良多，不禁又想及龍應台的經典語錄：「所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。」面對這樣平實又殘酷的人生真諦，父母們所能做的，不過就是且行且珍惜吧。（寄自紐約）