女性的青春悲喜劇（上）

1933年《小婦人》電影海報。（取自維基共享資源）

2019年電影 版《小婦人》（Little Women）出現的第一行字幕是作者露意莎．梅．奧爾柯特（Louisa May Alcott）的一句名言：

「我的人生幾經風雨，所以我書寫歡樂故事。」

這句話讓我開始思索《小婦人》在作者心中的定位。

露意莎生於1832年，父親阿莫士．奧爾柯特（Amos Alcott）是著名的超驗主義作家，舅舅山繆．約瑟．梅（Samuel Joseph May）是個廢奴主義者。她在兩種主義的核心圈子裡長大，深受梭羅、霍桑、愛默生與瑪格麗特．富勒等人的影響，成為廢奴主義與女性投票權的擁護者，是首位在麻州康科特區登記投票的女性。

1863年，她以幽默諷刺的筆法，把她在內戰期間擔任軍隊護士的心得，寫成《醫院速寫》（Hospital Sketches），書出後反應不俗。為了生計，她還匿名發表過不少煽情的短篇小說 。

1868年她花了數月時間，完成《小婦人》系列第一部。這本半自傳體的小說，描述四姊妹悲喜交集的童年生活。一出版即大受歡迎。隔年，她應出版社之邀寫下續集《好妻子》（Good wives），刻畫姊妹走入婚姻的過程與糾結。小說的結尾，是一場作者與出版商之間的角力戰。露意莎非但未將喬嫁給意氣相投的勞里，反藉喬之口說出對婚姻的看法：「我寧可是個不受約束，自己划獨木舟的老姑娘，也不願落入婚姻的牢籠依靠男人。」出版商和讀者無法接受這樣的結局，露意莎為了出書不得不做讓步，這是她一生的遺憾，但她的書卻因此大賣特賣。終身未婚的她，不僅不需依賴男人，還以源源不絕的版稅照顧家人直到終老。

露易莎筆下的《小婦人》與她心中《小婦人》有什麼不同？她為什麼沒有如讀者所願，給喬一個更完美的結局？《小婦人》的故事是歡樂還是憂傷？是圓滿或是缺憾？一直是忠實讀者縈繞於心的疑問。野心勃勃的導演 和編劇，也以自己的方式，透過電影，不斷探索作者的內心世界。

市面上通行的的電影版本，大半從《小婦人》的文本和續集《好妻子》中取材。我選了最新的四部，比對之後，發現這些片子除保了有原著的精髓，也配合時代的脈絡，各顯神通說自己的故事。

《小婦人》1933年黑白有聲版登場之際，正值人心惶惶的大蕭條時期，影片呈現的家園氛圍和四姊妹苦中作樂的成長歷程，正如一帖及時良藥，撫癒人們焦慮的情緒，鼓舞他們疲憊的身心。片中凱瑟琳．赫本（Katherine Hepburn）飾演的喬，成功還原小說裡具有男性特質、莽撞叛逆、熱愛寫作，一心獨立自主，終究屈服於傳統的主人公角色。她翻牆、爬窗、吹口哨，甚至異想天開，慫恿心愛的姊姊梅格結婚前夕逃婚。片子的幕後推手是1939年製作《亂世佳人》的大衛．賽茲尼克（David Selznick），導演是日後執掌《窈窕淑女》的喬治．丘克（George Cukor）。為了貼近小說背景，片中馬奇家的壁紙和家具，是以露易莎生前麻州的住屋為藍本，赫本第一次進劇院穿的禮服，亦仿自相簿裡外婆的穿著。影片放映首日即狂吸二萬三千名觀眾，打破當時的紀錄，榮獲奧斯卡最佳影片、導演及改編劇本三項提名。最終雖只抱回最佳改編劇本獎一座，赫本形塑的喬已深入人心，為後來的演出者倍增壓力。

1949年首次推出的彩色版，摻入不少軍事細節，讓觀眾聯想到二戰，而對戰爭陰影下努力存活的馬奇家產生共鳴。瓊．阿里森（June Allyson）扮演的喬，英氣逼人，恨不能當個替父從軍的現代花木蘭，可惜不管她多賣力，仍脫不出赫本的框架。電影前半段頗為有趣，後半段卻單調刻板。唯一亮點是瑪格麗特．奧布賴恩（Margaret O’Brien）演出的貝絲。貝絲在書中排行老三，羞怯的性格與嬌縱的老么艾咪恰成對比。導演為了美豔的伊莉莎白泰勒，不惜修改劇本，將她飾演的艾咪升為老三，身材嬌小的奧布賴恩變成老四。這一調動，反使貝絲的么女形象更楚楚動人。阿里森拍片時年過三十懷著身孕，又跑又跳毫無怨言，幕前幕後都像姊姊一樣照顧眾人，敬業精神與大姊風範，至今為圈內人稱頌。該片獲奧斯卡最佳藝術指導和攝影兩項提名，前者贏得一座小金人，肯定片子在技術層面的造詣。

由姬蓮．阿姆斯壯（Gillian Armstrong）、羅賓．斯威科德（Robin Swicord）和丹尼絲．迪諾維（Denise Di Novi）三女將聯手導演、編劇與監製的1984年《小婦人》版，耗時十二年才找到工作室。當時女權運動正在萌芽，以女性陣容為主的片子，被男性觀眾視為「針眼」（needle in the eye）電影，製片商不願冒險投資。哥倫比亞電影公司最後同意製片，條件是需由當紅女星薇諾娜．瑞德（Winona Ryder）擔任喬的角色。瑞德不負眾望，以柔中帶剛的風姿， 魅力十足地演繹懷有作家夢女子的無奈與掙扎。該片另一特色是女性主義的抬頭，蘇珊．莎蘭登（Susan Sarandon）飾演的媽媽，一反書裡溫柔敦厚的母親形象，她走路的步伐充滿自信，說話的語調詼諧機智。父親暱稱女兒為「他的小婦人」的書中文字，片裡改以母親的口吻說出「我的小婦人」。這部當初不被看好的「針眼」電影，帶領時代的風向，大放異彩，榮膺奧斯卡最佳女主角、原創音樂與服裝設計三項提名，讓苦等多年的女將們大大出了怨氣。（上）（寄自紐約）