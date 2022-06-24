阿尼默∕圖

皮特還不算老，七十多歲，滾圓的啤酒肚蓋在薄被單裡凸出顯眼。他那紅彤彤的面頰上有兩隻又圓又大的眼睛，再往上望去，終究還是謝了頂。那一圈剃刮得體的鬍鬚中有一張薄薄的嘴唇，侃侃而談。

皮特是因為小腸梗塞住院的，今天他有些好轉，就喝了一瓶橙汁，又吃了一罐果凍，精神狀態好多了，醫生說再留院觀察一天。他是個開朗活潑的病人，一有空閒就拉了我們聊天兒。

蒙大拿州 位於美國西北部，經濟上以農牧業為主，小麥產量豐富，牧牛業也很發達。一到春夏季，一望無盡的綠草原上牛羊成群；到了秋天金黃色隨風飄蕩的玉米地洋溢著濃濃的豐收在望的氣息。

皮特出生、成長在蒙大拿州一個小農場裡，有弟兄三個，他是老大。四個男孩子之間的年齡就差那麼一兩歲，個頭兒像樓梯一般依次排列下來。這群小子就是在農場裡撒野長大的，皮特舉起自己的左手說，他五歲時因亂摸父親的電鋸被鋸掉一根半手指，五個手指就剩三根半。十三歲就偷開家裡的拖拉機拉著三個弟弟滿大街瞎跑，撞死隻鹿，沒有被員警抓著就是萬幸。

由於父母離異，處於青春期的他們不得不滿懷怨恨地周旋於爸媽之間，忙於各種糾纏不清的家務。兄弟四人被對半分給父母雙方撫養。但血濃於水，與母親住在附近縣城裡的一對小兄弟，一周有四天都泡在父親的農場裡與兩位哥哥在一起。他們弟兄四人一起騎馬趕牛，摸爬滾打，整個夏天都混跡於高高的玉米地裡，每個男孩的骨骼都會隨著玉米節咯吱咯吱地往上長，肌肉在翻滾中發達起來。某一個夏天，他們似乎都長高了一個頭，排成一排，遠看就是一排山。

四兄弟的青春是在相互陪伴，和逗樂於廣袤無際的土豆田、玉米地裡度過的。每天一大早皮特就要把家裡那幾頭牛放到原野裡去吃草，再回來清理牛圈裡的牛糞，還要督促老二一起幫忙給大家做早餐。他憑自己天生的善良與耐心照顧著自己的弟弟們，並得到了他們的尊重。

他父母的離異是因為母親又回到自己的初戀懷抱裡而引起的，沒過兩年，父母雙方都分別又成立了新家。四個孩子們美好的青春被父母的離異打擊、蹂躪，他們便把痛苦拋撒在廣闊天地之間，通過四處遊蕩得以釋放。從那時候起皮特就暗下決心，如果自己結婚，就永不離婚！

朋友們都有遠大的生活志向，例如要成為工程師、醫生、科學家，而他的理想既簡單又現實，就是「經營好自己的婚姻，永不離婚，為自己今後的兒女做個幸福婚姻的榜樣」。他說他不算是虔誠的基督教徒，只是被父母離婚的陰影折磨了很多年，便下定一個這麼大的決心，要做一個簡單、正直、善良的人就足夠了，不枉白活一次。他不忍心讓自己下一代的命運像他們四兄弟一樣，痛苦地生活在父母離異的陰影之下。

聽到這裡我心中有些酸楚、泛起激動的淚花，不由自主地為他豎起大拇指。我第一次感覺到，原來美國白人孩子也一樣不願意自己的父母離婚，並不像我們在電影裡看到的那樣，面對父母離婚，孩子會坦然面對。

像所有青年人一樣，皮特也有過自己的甜心女孩，名「簡愛」。那年他十六歲，他們是同一所中學的同學。兩人青春懵懂，純潔無暇地熱戀在一起。皮特說，那段時光是他人生最璀璨的時刻，每天就像早晨初升的太陽，燦爛而明媚，無與倫比。

他們兄弟四人在農場裡相依為命，作為老大的皮特要肩負著協助父母養育弟弟們的責任，他不得不選擇外出打工而放棄上大學。結婚的時候他只有二十歲，簡愛芳齡十九歲。

我插話說：「您結婚很早、那時你自己可還是個孩子。」

他笑著說：「我結婚早就是想很快地得到多一些家庭溫暖，我缺失很久了。」

「我們結婚五十多年，期間也遇到過種種困難與矛盾，有時候我太照顧自己的弟弟們，拿小家的錢財給他們，也常請他們到家裡吃飯，感情的天平過於偏向自家兄弟，我妻子有時就無法忍受，向我開炮。這時候我就躲到廁所裡關了門不停地大聲叫著妻子的名字，一邊虔誠地說著：對不起！親愛的。這是我的殺手鐧呢，每次鬧矛盾都頂用，她都會原諒我。自從有了孩子，一有矛盾，我還號召孩子擠進廁所關上門一起大喊：對不起，親愛的！」

「我們雙方從來沒有提過離婚！其實我妻子的父母也是早年離婚，她是跟奶奶長大的。她媽媽生她時才十六歲，父母是先有了孩子才不得已結婚。年輕人根本不懂如何帶孩子，生活中的矛盾又不知道如何化解，久而久之熬到孩子五歲就離了婚。簡愛和我一樣，生長在一個父母破碎婚姻的世界裡，深知沒有家庭溫暖的痛苦。我們都有共同的願望，就是建立一個完整的幸福家庭，如今我們完全做到了。」

他說話的表情就像自己得到一枚英雄勳章般自豪。

「我工作單位的同事們，十有七八不是離婚，就是帶娃再婚再離的，或不婚同居的婚姻狀態。有時候，我也不由自主地會為自己的兒女生活在這樣的社會環境裡感到擔憂。也許自己的觀念太舊，已落伍於時代，有些杞人憂天。」

我們生活在北美西北部多年，這裡有幅員遼闊的土地，及豐富的糧食資源，加上多元文化的傳承，民風淳樸，豁達熱情，具有無限的包容性。這裡人們的婚姻狀態也各有不同，頂克族、只生不婚族、同性結婚等。但是世界上最基本的一夫一妻制的婚姻生活還是主要社會組成部分。

在漫長的婚姻生活裡，皮特不愧為自己家庭之榜樣。他的三個孩子、十個孫輩中有婚姻者八人、沒有一對離婚。那時候他總是告訴自己的三個孩子，成年後可以談戀愛，可結婚就必須等到二十五歲之後再說。他對我說，年齡大些就成熟些，理智些。

談起自己婚姻生活的成功，他又說：「養育三個孩子不僅需要精力更需要腦力，幸虧我有個好脾氣的妻子，兩個人始終維持良好的感情溝通。如今我兒孫滿堂，特別是那幾個四、五歲的重孫兒，整天圍繞著我問東問西，有問不完的問題。他們像兔子般輕快，一會兒撞到你懷裡，一會兒又蹦離你而去。看著他們在眼前晃，聞著孩子們身上乳臭未乾的味道兒，我感覺到非常幸福。」

他又談到自己那三位可愛的弟弟，大弟耿耿於懷於父母的破碎婚姻，得了婚姻恐懼症，一輩子並不打算結婚，直到現在還單身一人，住在農場一旁的木房子裡。兩個小弟弟分別成家立業，搬去加州 和德州 生活，也都兒孫滿堂了。

我被皮特的家庭故事而感動，這個上世紀初從德國移民來美的家族，在皮特的榜樣下健康地繁衍著……。

皮特的結婚誓言：「經營好自己的婚姻，給下一代做個幸福婚姻的榜樣」，這也是我有生以來聽到的最直接而偉大的婚姻誓言了。（寄自華盛頓州）