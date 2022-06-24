我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

葉公超，擅離文學樂土，亡於政治叢林（下）

（今文觀止）張作錦

1962年春天，葉公超應英千里和梁實秋的邀請，到台大和師大外文系兼課，講現代英美詩選，結果教室內外都擠滿了人，除了學生，還有慕名而來的社會人士。這種情形引起有關當局注意，課只上了一學期即未再繼續。這是在西南聯大之後，葉公超第二次離開課堂。他的文采，終未能充分傳承。

生當轉型易代之際，浪淘盡多少風流人物，難隨其志者豈只葉公超一人而已？

葉公超「賦閒」後，即寄情書畫，「怒而寫竹，喜而繪蘭，閒而狩獵，感而賦詩」，往來均藝壇名家，也樂於提攜青年人。他的「友多聞齋」懸著一幅劉延濤的水墨畫題詩：「自織，自耕，自在心，江干千種柳成蔭，興來一棹悠悠去，酒熟深杯細細斟。」煙波江上，老翁獨自倚舟，悠然自得。葉公超說：「這個老翁就是我！」

《聯合報》資深藝文記者陳長華曾記述畫家姚夢谷的話：

葉公超表面看來不可親近，其實是一位爽朗的好人，對朋友熱心，對部屬體貼。在待友方面，拿他對書畫家陳子和的照顧就是很好的例子。陳子和因為中風，纏綿病榻兩年三個月，貧病交加，不能言語。葉公超發起醫藥捐助，三天兩頭還到醫院探望。

陳長華還記述他協助青年藝術家的事：

他因為欣賞席德進的才華，經常提供他意見，有時也掏腰包買席德進的畫。他以為，青年藝術家在生活逼迫下還要摸索創作，的確是一件辛苦的事，他常鼓勵他們不要洩氣。他說：「藝術生活是苦的；也唯有吃苦才能產生藝術」。

有一次，他想幫助席德進，買他一件水彩畫，無奈手頭不方便，只好同席德進商量，分期付款，三年才付清。

藝術家何懷碩大學四年級時結識葉公超，成為他的忘年交，得到他很多幫助。葉辭世，何懷碩曾在紀念文中說：

公超老師應該做一位詩人。但時空與命運的陰差陽錯，他沒有成功地走上詩人之路，甚至他喜愛的書畫，也沒有使他成為書法家與畫家。我問過他，假如生命再來一次，打算怎麼過？他說再不做同樣的事。他一生對新詩與語言十分有研究，對美術尤其用功甚勤。他的文章簡練真摯。我們失去一位詩人，一位藝術家，誠可惋惜。

「怒而寫竹，喜而繪蘭」，葉公超寫竹多於繪蘭，他也常在竹畫上題詩：

未出土時先有節

到凌雲處總無心

但得托根清淨土

天寒勿寫最高枝

歷劫不撓君子節

畫中自有歲寒姿

詩言志也，可以略窺他的心境。

1962年秋天，葉公超遊野柳歸來，寫了下面這首詩，是流傳最廣的一首：

黃帽西風白馬鞍，登臨卻笑步為難。

歸林倦鳥知安穩，照眼夕陽未覺殘。

欲借丹霞彌往轍，不因險巇亂心壇。

青山翠竹凌霄節，樂與遊人夾道看。

葉公超的身體漸漸衰老，常進出醫院，1981年秋天因感冒引發心臟宿疾，住進榮民總醫院治療，11月20日辭世，七十八歲。夫人袁永熹和子女住在美國，未曾回來。

葉公超病故當天，《聯合報‧副刊》發表他〈病中瑣憶〉一文，最後兩段說：

生病開刀以來，許多老朋友來探望，我竟忍不住落淚。回想這一生，竟覺自己是悲劇的主角，一輩子脾氣大，吃的也就是這個虧，卻改不過來，總忍不住要發脾氣。

有一天做物理治療時遇見張岳公（編按：總統府祕書長張群，字岳軍，政壇多以「張岳公」稱之），他講：「六十而耳順，就是凡事要聽話。」心中不免感慨。

張群勸他「凡事要聽話」，葉公超只表示「不免感慨」，未明言是否接受。（下）

中風 書法

上一則

兒子與我

下一則

絕不離婚的皮特

延伸閱讀

美華藝術協會 藝術家郭晨個展舉行

美華藝術協會 藝術家郭晨個展舉行
中台藝術家捐書畫義賣 助學子圓夢

中台藝術家捐書畫義賣 助學子圓夢

台作家駱以軍、美行為藝術家謝德慶 出席「對話台灣」

台作家駱以軍、美行為藝術家謝德慶 出席「對話台灣」
助華裔學子圓夢 中、台藝術家慨捐書畫參與義賣展

助華裔學子圓夢 中、台藝術家慨捐書畫參與義賣展

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼