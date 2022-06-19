夜半，人半，半醒半夢之間，枕邊的平板電腦突兀地活躍起來，如同遙控按鍵被自動點擊，畫面立即生動鮮活起來。

「你還好嗎？」父親，不由分說，站在了我的枕邊。

「好，很好，一切都好。」我的回答應急性的，無須思考。

兩個人似乎有千言萬語，卻說不出隻言片語，就這麼對望著，隔著屏幕，許久。

「你怎麼瘦了？」父親突然有了新的發現，責備一般地說道：「你怎麼老了？」那口氣，像是小時訓斥我沒有用功學習。

我笑了，笑聲如同泛起的霧氣，潮濕瀰散，眼淚也滾滾如潮汐。父親難道已經忘記了他的女兒已經年近半百，而他也年過八旬？他抱怨女兒悄然而生的銀絲，而執著地對自己所剩無幾的華髮視而不見；他眼睜睜看著一條條皺紋漸漸纏繞住女兒，而對自己鬆弛如紙的皮膚無感。父親潛意識中以為：女兒不老，他就不老；女兒不老，他就長生。

「你是誰？」「我女兒在哪兒？」時間也許過了好久，也許沒過多久，沉默許久的父親忽然喊叫起來，如同大夢驚醒，而身邊所有的一切都是精心的騙局，所見所聞不過是幻象。

平板電腦的通話瞬間中斷，父親定格在屏幕中央，神態有幾分迷惑、幾分憤怒、還有幾分無奈，像是一張放大的黑白照片。而我的護照照片大小的頭像位於角落，像是躲避著他的所有疑問。

夜涼如水，黎明前的最黑暗，月亮和太陽交替的時刻，天空沒有一絲一毫的亮光。我像是溺水者抓住了一根稻草，把生的幻想給予輕飄飄的希望。明知不能，卻不得不想。

一、

父親不可思了。

我不知道一個人失去思考會怎樣，我想像了所有認識的人，唯獨沒有父親。

在我小的時候，父親是一本活的故事書。他的頭腦中裝了無以數計的故事，簡直超越了家中書房整面牆堆積的書籍。只要我想聽故事，隨時隨地，隨口講來。少年時代的我想要的歷史典故、人文地理，甚至文獻索引，懶得去翻看那些積滿灰塵的書本，就去翻看父親的腦海。

父親自然是有求必應的，他的解答也總是八九不離十。甚至當我就讀於大學中文系的時候，有意用刁鑽古怪生澀繁冗的字詞來考問他，他的正確率也超過百分之六十的及格線。

父親還是一個活地圖，我想要尋找的名見經傳或者是名不見經傳的城市，他都神奇地施展「一指禪」般的功力，在占據一整面牆體的地圖上準確地點出。甚至父親還會盲指，背對著地圖如同魔術師般指出城市的座標位置。

父親不僅是高校歷史系的教授，還是一個國內聞名遐邇的史學刊物的總編。對付我之類初出茅廬卻不知天高地厚的初學者，綽綽有餘。

浩瀚的海洋永不枯竭，我以為是父親的腦海，而腦海的一次又一次潮汐退去，直至露出淺灘，我竟然毫無察覺。

父親切菜切到了手指，他不給我看流血的傷口，我以為他不好意思懼怕我的嘲笑，因為他總是把案板當作琴鍵，把菜刀揮舞得呼呼作響，做菜就成了一支樂曲，而煙熏火燎的狹窄灰暗的廚房頓成演奏的音樂廳。父親有一種異乎尋常的功能，能夠把尋常枯燥的生活變得有滋有味有聲有色，成為樂趣。

母親中年早逝之後，父親的這種特異功能在消退，廚房的音樂演奏漸漸銷聲匿跡，而瀰散著焦糊氣味的黑了底的鍋子越來越多。

父親終於不需要做這些事情了，他有了繼任的伴侶，我有了繼母，家庭看似又完整了，但我知道我心裡缺了什麼。下意識的，我距離父親越來越遠，一直遠到了大洋東西兩岸，我不再翻看父親的腦海，就如父親不再翻看廢棄書房的故紙。難道說，是我的不再翻看，父親腦海中的群書才染上灰塵，一點點發脆黏連，破碎成一片片的灰燼？

我以為只有我找不到回家的路，有一天，父親也找不到回家的路了。四平八穩的道路，燈火通明的街道，位置醒目的樓房，父親卻迷惑了，行走了成千上萬次的回家的路，卻不知從何下腳。

我想起我第一天上小學。剛搬遷的新家，不熟識的同學，放學時刻一哄而散的人群，我憑借著微弱的記憶，穿越大街小巷不停地走，憑借信念找到了家。父親是否也如此？他也不停地走，走得越快離家卻越遠，因為他選擇了截然相反的另一條路。

我找對路的信念是知道父親一定在家等著我，而父親走失是因為我沒在家等著他？信念是盞明燈，燈滅了，所見所行皆黑暗。

二、

父親也不可議了。

他變得越發古怪，不讓家人議論他的任何事情。關於他的一切，必須他自己說，別人說的都是錯。

其實我是理解父親的，沒有人願意面對自己的衰老與虛弱，曾經的美好一點點地作別，而自己卻留不住，無能為力無可奈何，就選擇視而不見來掩飾吧。只是這種掩飾自欺而不欺人。

他挑食，只吃肉不吃青菜；他邋遢，不願意去刷牙洗澡；他迷糊，走出家門找不到回家的路；他耍賴，偶爾尿床卻拒不承認。近些年來，這是我得知的關於父親生活日常的碎片信息，全部都不是出自父親之口，以至於我恍惚之間以為，他是八歲而不是八十歲。

「成長，就是一點一點地得到；衰老，則是一點一點地失去，把自以為永遠擁有的一切再放手，回歸到降生時候的一無所有。」

父親曾經這樣總結人生，可是輪到他自己，再看得分明也不願意承認，就如醫生也不可避免會患病。父親的諱疾忌醫阻隔了我知道他一切真實狀況的障礙，父親不說，我不說，圍繞著他的家人也不說，我們似乎達成了一個默契，我們不說，父親還是一個正常老者，他的失憶失常就不復存在。

不議，實際上就是隱瞞，我和父親有前科。母親去世後的兩年時間，我和父親以及我們家族的所有人成功地瞞住了外祖母，直到外祖母離世，她都不知道自己最愛的女兒已經先她而去。

隱瞞外祖母全部是為了愛，有所不同的是，我們這一次不議懷有的這一種默契不約而同地包含著私心，不可告人。我假裝著父親一切安好，減弱了不能床前盡孝良心上的不安；父親的家人則藉此把父親和我隔離開來，斷絕了父親對我的念想，也斷絕了父親試圖對於我的給與。只有父親，不願承認自己的衰弱無力和不能自理，是全心全意為了我，不讓我為此擔憂。

「我很好，能吃能睡又能動。」和父親的對話，他千篇一律的開頭語。

「那麼告訴我，剛才你都吃了什麼？」我無話找話，越發不知道該和父親講些什麼。

父親竟然一下子卡住，半天無語。

三、

人生，就是原本不可思議的事情變得有思有議，譬如死亡。

初次聽說死亡，是祖父。「你爺爺化成灰了，燒成煙了。」通告信息給我的人似乎並不懼怕死亡本身，而更加懼怕火化。當時我六歲。我想像不出，活生生人的骨肉如何灰飛煙滅。

而初次感受死亡的猙獰，是外祖父。外祖父靜靜地躺在床上，睡著了一樣。我在流淚，悲痛不深，畢竟隔了一代人。十六歲的我還在想不通，平日裡溫文爾雅的母親為何失態如此，她的哭相分明是一個委屈的小孩子：一邊大喊著「爸爸」一邊用手背抹眼淚，大把大把的淚，甩都甩不及。那時候的我還不明白，那是因為那個世間最疼愛母親的男人，沒了。

餘痛還沒有完全過去的三年之後，母親因疾病突然地就離開了。親歷整個過程的我親身感受到了死亡的殘酷。眼睜睜看著一個摯愛的人如蠟燭一般熄滅，而自己捧不住任何的光與熱，直到懷疑人生的存在。

失去摯愛親人，就如斷腿斷手，起初只是感到疼。隨著時光流逝，傷口漸漸癒合，才感到比疼更甚的痛。痛，深入骨髓痛徹心扉。而我，與父親漸行漸遠，是不是下意識地躲避著重複經歷這般的疼和痛？

沒有答案，我解答不出。

存放在平板電腦中的老照片，組合了一幀幀影像，伴隨著一曲悠揚婉轉的音樂，放映電影 一樣，自動播放起來：

意氣風發的父親懷抱著出生不久稚嫩的我，像是懷抱著世界上所有的珍寶，他開懷大笑著，我開懷大哭著。

小小的我端坐在父親的二八自行車橫梁上，後座上是包著花頭巾的母親，父親蹬著車子飛馳在塵土飛揚的鄉間小路上。

少年的我伏在父親寬厚的背上，父親負重著上樓梯，那是我不小心摔破了膝蓋，被父親背了整整一個月。

我懷抱著母親的大幅黑白照片，淚如雨下，父親懷抱著我，悲傷欲絕。

熙熙攘攘的候機廳內，我和父親背道而馳，我回頭看，只看到父親遠離的背影。

……

「我在哪兒？」我問父親。一如少時嬉鬧中的保留節目，拷問自稱「活地圖」的父親。年邁的父親顫顫巍巍反伸手指，盲指在身後的世界地圖上，正好是我所在國家所在城市的那一隅，不偏不倚。

「你在哪兒？」我又問父親。父親的手指停留在半空中，徘徊在浩瀚的藍色區域，不知所終。

父親的一指，天忽然就亮了，平板電腦死機圖像忽地滅了。清晰的黎明中，我清楚地知道這不是夢，今天是父親去世的周年紀念日，我沒有能夠見父親最後一面，父親不遠萬里來看我了。

有些事情，不可思，不可議，不可思議。（寄自加州 ）