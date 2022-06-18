1876年12月的一個晚上，俄國 音樂家柴可夫斯基與大文豪托爾斯泰有一次大部分人只能夢寐以求的交會。柴可夫斯基當時正在莫斯科音樂學院發表演講，他的同事尼可來．魯賓斯坦（不是鋼琴家阿瑟．魯賓斯坦）忽然上樓告訴他說，《戰爭與和平》的作者托爾斯泰要見他。柴可夫斯基原本是托爾斯泰的狂熱崇拜者，但聽到這個消息卻呆住了。「我當時有點想躲他，」柴可夫斯基以後向他的女弟子娜德赫妲．馮．梅說明。「但是並沒有用。他（托爾斯泰）……告訴魯賓斯坦說，除非我下去跟他說話，否則他不離開。」

為何柴可夫斯基不想見自己所崇拜的托爾斯泰呢？原來，根據柴可夫斯基的經驗，他每次見到一位心目中的英雄，總是會感到幻滅、失望，不再有新奇感。再者，他也擔心托爾斯泰的法眼會看透他。「我認為，這位研究人性的高手會一眼就看穿我的靈魂的各個角落。」

柴可夫斯基還是鼓起勇氣硬著頭皮去見這位偉大的作家。他們閒聊音樂與藝術。最初兩人相談甚歡，不久卻發現兩人對音樂的見解有歧異之處。柴可夫斯基喜愛貝多芬，托爾斯泰則否。柴可夫斯基寫信給女弟子梅克說：「……這位天才作家，這位研究人性的偉大人物，一開始就說出讓任何音樂家都認為很愚蠢和不可領教的話。」礙於托爾斯泰是他的偶像，他只好咬著嘴唇，然後表示他不以為然。

這是這次談話的唯一缺憾。柴可夫斯基送了托爾斯泰幾份自己的歌集，並由魯賓斯坦為托爾斯泰安排了一次私人音樂會。托爾斯泰聽到柴可夫斯基的第一號弦樂四重奏的第二樂章，竟然感動得流淚。柴可夫斯基在日記中寫及此事，很感自豪。兩個人很友善地道別了。

但是，故事還沒有結束。

幾天之後，托爾斯泰寄給柴可夫斯基一系列自己所抄錄的民歌，附了一封信，希望柴可夫斯基以莫札特和海頓的風格，不是以貝多芬、舒曼和白遼士的風格，精心製作成曲子。這又觸動了柴可夫斯基跟托爾斯泰見面時意見相左而引起的不快感覺。於是柴可夫斯基回信托爾斯泰說：「……老實說，這些民歌錄得很差，只不過顯示一點原始的美……。」

兩個人從此不曾再見面。據說有幾次，柴可夫斯基在看到托爾斯泰沿街走近時，都躲進胡同中。

其實，柴可夫斯基還是很讚賞托爾斯泰的作品，尤其是《伊凡．伊利區之死》，但另一方面，他卻很厭惡托爾斯泰的說教，曾寫信給朋友說，托爾斯泰的新劇《黑暗的力量》虛假又怪異。

至於托爾斯泰，他在柴可夫斯基去世一年後，雖對他的遺孀表示哀悼之意，但卻不再認同柴可夫斯基這個曾使他感動的音樂家，還說「柴可夫斯基的藝術很明顯是一種虛假的表現。」

彼此褒貶何時了啊！好在他們終於有了和解的一天，那就是幾乎一個世紀之後的2014年，「俄國音樂節」推出根據托爾斯泰的《安娜．卡列尼娜》（電影 《春殘夢斷》）編成的芭蕾 舞，配以柴可夫斯基的音樂。他們終於又見面了。

柴可夫斯基啊，這次可由不得你再說「我有點想躲他」了。