我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

意象

（散文詩）李進文
李進文∕圖
李進文∕圖

花想讓你看見，你就看見。若看不見，是心疲倦。其實也不是看見花，是看見搖曳。花叫你，你笑了花謝了。

上一則

《老照片說故事》台北熱門樂團

下一則

母親與鬱金香

延伸閱讀

蝴蝶蘭

蝴蝶蘭
悼陳啟榮學兄

悼陳啟榮學兄
皇后的眼淚

皇后的眼淚
蜂鳥

蜂鳥

熱門新聞

范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

肥瘦人生

2022-06-11 02:02

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚