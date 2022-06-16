阿婆這一代的鄉下人，識字不多，寫字尤難。客家人把鋤頭名為勾筆，寫字的筆稱為直筆，二項皆精通者少之又少。唯有一老嫗，會種田，會畫畫，是一位會在藥包上作畫的村婦。

那時村莊沒有診所，一個無照密醫，醫死數人後便遠走他鄉，一項新興行業順勢崛起。一位頭髮三七分，西裝筆挺油光滿面的中年人，每半年就會騎著機械狼，馱著一大布袋的成藥到家家戶戶，村人都叫「換藥人」。他認真檢查家戶藥品的備用箱，登錄藥品用去的數量，逐一補齊，費用年終結算。藥箱裡陳列咳嗽、鎮熱、消炎、止疼、下痢、消化不良等等成藥，應有盡有。藥品上有包裝標示，但對不識字的村人來說，特別是老眼昏花的長者，文字標示有如天書。什麼病該吃什麼藥，又在什麼時間吃，就處處考驗老人家的智慧。

換藥都在白天，勞動人口此時集中田畝，家裡只剩老少。茄苳溪下方村莊有一個阿婆，她的孫子阿寶是我小一時的同班同學，換藥人到他家，嘴裡滔滔不絕，快速說明每一種藥物的用法，她認真聆聽。照常理來說，歲月如流，記憶也將付諸流水。偏偏她是位老文盲，對藥物用法熟得令人詫異，讀書人尚且要看文字標示，她卻只要看到藥品包裝，便能不假思索一語道盡，彷若是一種直覺。我猜，這中間一定有什麼萬能之匙，開啟了她的智慧之門。

我出生大家庭，家中成員眾多，吃飯搶碗筷，就連吃藥也有個先來後到，藥箱經常空空如也，換藥人卻姍姍來遲。夏日當晝，突犯肚疼，瀉肚，祖母發現藥箱的藥用罄了，慌忙中帶我去阿寶家借藥，等下回換藥人來時再還。只見他阿婆取出藥箱，拿出兩種藥，一治肚疼，飯前吃；一治下痢，飯後食；早中晚各一次。她說話比和尚念經流利，加上兩眼一眨巴一眨巴的，就好像三張口同時在說話，聽起來就更快更糊了。祖母連忙將耳朵湊上前去，並再三確認，深怕我吃錯藥去找閻羅王。

「做得無？」祖母惶惶地問，這樣可以嗎？畢竟大家都不識字。

「絕對無爭差啦！」她抿嘴一笑，自信朗朗地應答。

無爭差，客家語。爭，指爭議；差，差錯也。無爭差，就是沒問題。如此胸有成竹，令人十分佩服，好希望自己長大後，也能像她一樣厲害。病退之後，開始研究成藥標示和包裝，由於識字不多，強記並不容易，幾經折騰，驚訝發現那裹藥的紙張，畫了許多美麗的圖案。代表早晨的公雞，意喻正午的向日葵，象徵黑夜的月亮，表示飯後的空碗，尚未吃飯前一碗滿滿的米飯，以及孺子屈蹲如廁的下痢，所有圖像皆出自老阿婆之手。那把萬能的鑰匙呀！三筆兩線一個勾勒，簡單的線條，隱匿的拙趣，讓人回味再三，一眼便識。她一定是在換藥人離開瞬間，在記憶最清晰時畫就，喜歡繪畫的我，從中獲得無限啟發。

一個月後阿寶感冒了，咳嗽不止，氣喘連連。他每天帶著一包藥上學，吃完便當後服用，仰起脖來咕咚一口倒下，我會主動幫他丟垃圾，接下藥包紙仔細推敲，就算他丟到教室後方置放掃地用具的旮旯裡，我也會把它翻出來。看過阿寶藥包畫了一隻蝦，一個香菇，終究不得其解。蝦子來自茄苳溪，香菇是村人的副業，研判老阿婆應該是信手塗鴉，不具任何意義。直到今年，臉友邱建誠先生，聊及一隻蝦和一朵菇所象徵的意義，蝦菇，就是河洛話氣喘症。

我當下怔住了，凝神過來有一種茅塞頓開的喜悅。原來，阿寶藥包上的圖畫，還兼具族群融合的意義，當時村裡搬來好幾戶的河洛人。我花了半世紀才解開這麼有趣的謎題，然而老阿婆早就做仙去了，她是客家庄創意繪圖的先驅，這樣的說法，應該也是絕對無爭差。