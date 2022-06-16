小學時讀了一本翻譯故事書《黑色鬱金香》，故事是描寫有人成功地培育出黑色的鬱金香，為了這個培育的配方，好些人馬不計代價，設陰謀耍詭計，爾虞我詐地想去偷到那祕密配方。黑色不是我喜歡的顏色，再加上這樣充滿著陰謀詭詐的故事從來不是我喜歡的，只因為是老師指定看的才勉勉強強看完，不過倒是從此知道了鬱金香這個花名。

再大一點，從有一年的月曆上看到荷蘭一處公園裡，在柔和的春陽下，一片綠茵的草皮上種滿了各種顏色的鬱金香，人們三三兩兩漫步其中，那悠閒寧靜繽紛的景色一直留在我腦海裡。在那出國還不是大眾都可以享有的年代裡，我心裡立意，有一天長大了一定要在一個春天裡造訪那個在荷蘭的花園，看那夢裡的鬱金香。

地處亞熱帶的台灣並不適合種鬱金香，印象裡一直到我上大學後，市場才開始有鬱金香。先時非常昂貴，屬於奢侈等級的花。記得那時候一盆菊花差不多十幾塊，但一株鬱金香要一百多。大四那年放寒假時，我收拾好行李回家去。好不容易轉了兩趟車從西邊的山區校園回到東邊山腳下的家，下車時居然看到馬路對面站牌下爸爸正往城裡的方向等車。看到我從路的對面走過來，爸爸也喜出望外，說：「回來啦，正好陪爸爸去市區給媽媽買花，快過年了，媽媽最喜歡鬱金香！」我聽了不禁大皺眉頭，很不高興地說：「我剛下車，還沒回到家呢，何況還有行李。」爸爸陪著笑臉說：「好好好，來，爸爸來拿你的行李！」一手接過去我手裡的行李，一面拍著我的背哄著我，就這樣我不情願地跟他又回到市區，去到車站附近一個很熱鬧的傳統市場。市場裡擠滿了準備買年貨過年的人，小販的叫賣聲，人們的討價還價聲，夾雜著偶爾小孩吵著要吃東西的賴皮哭鬧聲，整個市場在一片吵雜卻帶著喜氣的嗡嗡聲浪中。

我們在人群中來到一處賣花的攤子，攤子前的地上擺著一盆盆喜氣應景的紅色和黃色的菊花。賣花的老闆露出慣吃檳榔的黃牙笑著招呼駐足的客人，綁在腰上的帆布錢袋沉沉地垂在他瘦癟的肚子前。在靠裡面的架子上擺著優雅的鬱金香，看到那從修長葉子裡伸出、叫人一看心就會一陣柔軟的鬱金香花苞，我早已忘了這一路舟車勞頓，跟爸爸很慎重地選了一盆淡粉紅色含苞的鬱金香。老闆過來招呼我們，伸出大拇指說：「哦，這鬱金香，最水！（閩南語「最美」之意）」他一面小心翼翼地把花放到一個提袋裡，一面高高興興地接過爸爸手裡的大鈔。那時候這樣一盆鬱金香對我們來說是奢侈的，當時父親已經退休 多年，加上還有我這個么女還在私立的教會大學上學，家裡的財務並不寬裕；但是對媽媽，爸爸向來是大方的。很多年以後，我很慶幸那天跟了爸爸去買花，有了跟他一起寵媽媽的回憶，因為那年的秋天爸爸就去世了。

過了好些年，我像很多同學一樣出國念書，回國工作，然後結婚生子又隨夫婿出國定居。在這重要的人生階段雖少了父親的庇蔭和祝福，還好一路有媽媽陪我走過來。搬到美國的西雅圖 安好了家，便迫不及待邀媽媽過來看看，那時媽媽身體狀況已經不是很好了，但是念著要看看唯一女兒的新家，她還是鼓起勇氣一個人飄洋過海而來。

我們剛搬到此地時就聽說北邊有一處鬱金香花田，花開時田裡的各色鬱金香花海一望無際接到天邊。我心想媽媽看到時會有多開心啊，於是搬家安定後我們便計畫著媽媽來美國的時間。三月底四月初是鬱金香花季的開始，我每天看本地的電視新聞追蹤著花開的情況，好不容易把媽媽盼來時卻已經是四月底了，眼看鬱金香花季就要過去了。

媽媽到達的那天，我們從機場接了她便直奔花田。四月的台灣已經是穿短袖的季節了，可是西雅圖天氣還是春寒料峭，媽媽身上穿的衣服很單薄，我早已把冬天的外套準備好讓她穿上。幫她穿上的那一剎那間，我覺得我們的角色倒過來了，一直，都是她在替我擔心著涼受凍的。

車下了高速公路往花田走，不同顏色的鬱金香花田在不遠處像一片片鮮豔的彩色紙鋪在藍天下的大地上，夾著些許已經採收完畢露出深褐色的土地。雖然經過長途飛行，媽媽一點也沒覺得疲倦，一面逗弄著安全椅上剛滿一歲的兒子，一面張大眼睛看著窗外美得令人屏住呼吸的風景。也是第一次來到鬱金香花田的我，車一轉個彎看到一片不同顏色的花田來到眼前，便忍不住轉頭對著在後座的媽媽興奮地叫著：「媽，你看！」媽媽也趕緊把眼光從兒子身上轉移到窗外，讚嘆：「哦，好漂亮啊！」眼裡透著驚喜的亮光。再回想起那年我跟父親一起去為媽媽去買鬱金香的往事，覺得自己現在好像一下子變成個暴發戶，可以把那數以千計的鬱金香搬到媽媽眼前。我相信父親在天上一定也很安慰，有這個女兒可以幫他繼續寵著他的愛妻。

如今父母都已離世很多年了，每年鬱金香花季到時，我總會買上一束粉紅色的鬱金香遙念在天上的父母。每隔一兩年也會驅車北上造訪鬱金香花田，看著天空下那一望無際看也看不膩的繽紛花田，心裡多想能夠再如當日，手指著那一片花田，轉頭大聲興奮地說：「媽，你看！」（寄自華盛頓州 ）