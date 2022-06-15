吳孟芸∕圖

姆媽，這些年來，我常常在靜夜裡想你。你想過我麼？

作為母女，我們的緣分太短，僅二十七個春秋。沒來得及陪你逛一次街，沒來得及為你做頓飯，而你等不到送我出嫁，便不辭歸西了。

作為母女，我們的緣分太淺，記憶裡母女同框的溫馨畫面，寥寥無幾，少得可憐。這怪不得你，你四十歲才將我帶到世上。產前你妊娠中毒，全身腫起，母女生命危在旦夕，醫院通知病人家屬趕緊過去。而父親正在牛棚隔離，寫檢查報告。母女安危讓父親心急如焚，他與看管交涉，准他去一趟婦幼醫院，然而這些都打動不了革命小將那顆鐵石心腸；「對待敵人要像嚴冬一樣殘酷無情！」一名初為人母的女演員實在看不過去，在負責人面前說了句公道話：「革命也要穿衣吃飯，檢查要寫，現在人命關天，若有不測，你這輩子良心上過得去麼？」好說歹說，夫妻、父女才得以見上一面。很快，父親被下放到汝城。

你說我生出來像貓一樣弱小，卻頑強地來到世上，與你結這段母女之緣。可我的降臨沒給你帶來一絲歡樂。因奶水不足，我沒日沒夜地啼哭，哭得你心煩意亂，手足無措，唯有抱著我一同落淚。舅舅的長子恰好從鄉下來長沙購買拖拉機零件，不忍見此情形，回去同父母商量後，將我接去。善良的舅媽斷了么女的奶來餵我，保住了我這條小命。生下來僅五十天的我，便和你城鄉兩隔。

我在鄉下一住就是兩三年，而你也沒好過一天；父親下放在偏遠山區，你要擔心；哥哥姊姊們的生活狀況，你不能不管；而對我的思念，也折磨著你。更甚的是，劇團的年輕造反派們，用明晃晃的刺刀槍圍逼著你，逼你檢舉丈夫是假黨員、走資派，逼你跟他劃清界線，逼你離婚。面對胸前的尖刀，你怒氣衝天，對他們吼道：「我丈夫是怎樣的人，我心裡有數，你們無權干涉我的婚姻！」

然而，這段婚姻讓你備嘗苦楚。姆媽，當初你為什麼會對四個孩子的父親動心，毅然嫁給他，你為此吃盡苦頭，卻始終捍衛這段婚姻。為什麼？

有一年你下鄉過春節。見我無法站立，甚覺奇怪，忙褪下肥大棉褲，發現我兩個膝蓋合不攏，呈O型；女兒患了佝僂病！你眼淚刷刷直淌。你無心過年，急著要帶我回城求醫。外婆說醫院大多放假，勸你過完年再走。離開時，外婆不住地抹眼淚，而我躲在表姊身後，哭鬧著不要跟你走，你那時的心一定是撕裂般痛。無奈之下，只好請平日背我、帶我的表姊同我們一起進城，我方依了你。

也不知吃了多少魚肝油和鈣片，兩條彎曲的腿漸漸直了，有力了，能走路了。沒多久，我便進了省文化局幼兒園，你不忍心我一周六天寄宿，可家裡實在無人照看我。不久，父親調回長沙原單位工作。每到周六的黃昏，其他小朋友早早被接走，獨留我一人，在空大的教室裡，無聊地聽窗外歸巢的雀噪，聽幼兒園老師的滿腹牢騷。姍姍來遲的父親，無不歉意地解釋，工作太多，他抽不出身。

我總是盼著，有一天姆媽你能來接我。在我殘存的記憶裡，沒有我們一起出入幼兒園的畫面。你的時間全給了你的學生，從早上到黃昏，從周一到周六。有次不知何因，我沒上幼兒園，而是跟你去了學校，見學生圍繞著你，可以天天與你相處，我嫉妒，我生氣。

可我沒埋怨過你，倒是你體弱多病的身子，讓我幼小的心靈注入不安。無數個暗夜，周圍小夥伴們皆已酣睡，我聽到遠遠傳來隱隱約約的鑼鼓嗩吶聲，那是喪事的聲調，我心一緊，怕你有不測，怕那鑼鼓嗩吶聲是為你奏響。我輾轉焦慮，急得捂著被子偷偷哭泣。類似的暗夜不知有多少回，喪事特有的吹拉彈奏聲，在我成長的記憶裡，成為鑲入心魂的夢魘。一個五、六歲的小孩，怎懂得死亡？我百思不得其解，想必是你身子太弱，弱到連幼小的我都感受得到，我深恐失去你。

讀小學一年級時，我們已搬到郊區父親劇團的宿舍，離你學校一個多小時的車程。無論颳風下雪，你每天早上六點半離家，趕公交車去學校。晚上六點半左右回來，手上提著一大包學生的作業本。你沒有時間給我們做飯，父親則常年在外帶隊演出，我們姊妹是吃食堂長大的。晚上，你匆匆吞下幾口飯，便坐在燈下，捏著痛得欲裂的頭批改作業。常常血壓高到一百八十，翌日仍堅持上班。你無力過問我們姊妹的功課，我的家長座談會你也總是缺席。

好不容易周日在家，又被一堆家務活填滿，全家人的衣服、床單、被罩要洗。你叮囑我要愛乾淨，可我無法體會你的艱辛，總愛穿著黑白格子褲，踏黃泥路、踩菜畦、鑽牆洞，黃泥從腳跟濺到大腿，你氣得大聲訓斥。訓完又將開裂的手浸在刺骨的冷水裡，拚命搓揉沾滿頑固泥印的褲子。我不長記性，隔天就將訓斥忘在腦後，照樣滿身泥巴回家，照例又挨頓責罵。你從不打我，氣急了，用手指戳我的腦袋。姆媽，我讓你吃足了苦頭，沒少磨你，你的高血壓 、心臟病 ，恐怕有一半因我而起。

「後媽」是世上最不討好、最難擔負的角色。你有勇氣嫁給四個孩子的父親，卻難以駕馭這個複雜的家庭關係。婆婆不接受你，她只認她選擇的童養媳。然而，受自由戀愛新思潮影響，父親斷然放棄父母包辦婚姻，走出家庭。此舉給他的母親、前妻和孩子們造成難以彌補的心靈創傷。尤其是年幼的孩子。後來出現的你，雖不是他們婚姻終結的導火線，卻無辜受到牽連。婆婆怨你，孩子們抗拒你，他們把家庭破裂的怨氣齊齊發洩在你身上。你如何懂得，後母須付出比親生娘多幾倍的耐心和關愛，多幾倍的心血和精力，方能消除繼子們內心的隔閡與偏見，方能軟化抵觸的情緒，安撫他們受傷失落的心，方能贏得他們的尊重。

你省吃儉用，精打細算，來維持一家三代人的生活。父親有好幾年的工資只發一點生活費，我們一家八口人靠微薄的收入生活，捉襟見肘。父親大半年帶隊到全國各地演出，回來時，行囊裡見不到禮物，卻是滿身的債務。你拆東牆補西牆，替他一一還債。八○年代初，大哥結婚，你居然拿出了二百元禮金。簡直不可思議！十幾年後我才得知，你去銀行存十元錢，經不住營業員的勸誘，將十元錢買了張彩票。結果天公開眼，讓你中了五百元頭獎。到手的錢尚未捂熱，你便急匆匆替父親支付出國帶回來的二手電視和收錄機款，餘出二百元給勤勞敦厚的大哥娶媳婦。記得二姊出嫁時，你們只能拿出五十元禮金。那年頭都是三元五元慢慢省下來的微薄積蓄。但無論家境多麼清貧，我喜愛的課外書籍如《少年先鋒報》、《少年文藝》、《故事會》等報刊雜誌，你毫不吝惜為我訂閲。

時間最終過濾掉奶奶哥哥姊姊心中的隔閡，感受到你的厚道與善良。雖然這一天出現在十來年後，但終究來臨。從此，逢大年三十，一家三代十多人，得以圍著圓桌，吃個熱熱鬧鬧的團圓飯。

真正我與你天天相處的時間，也就是小學和中學那短短八年。我大學住校，畢業不久後便遊走他鄉，跟著出國。還記得臨行時，你送我到街頭，用袖口抹著眼淚對我說：「孩子，你走那麼遠，我若歸天了，你都趕不回來。」我很難過，只能安慰你，說你生著個福相，如今已退休 ，好日子在後頭。我年輕的心對外面的世界充滿好奇，對不可知的未來躍躍欲試，未因你的傷感而止步。我不敢回頭，怕你看到我眼眶裡的淚水，一頭鑽進計程車，匆匆離去。

不幸預言成真；你清早六點突然發病，送去醫院不久，便撒手人寰。

姊姊哭著告訴我，一早你感覺不適，微張的嘴發不出聲音，眼淚順著眼角靜靜地流。無聲的眼淚道出你的悲傷，你的不捨和你的遺憾。直到抱憾而終。我趕回來見到你，卻是在陰冷的太平間。

我自責，我心痛，我有很多話要對你說。而你已聽不見了。我把這些話寫在信紙上，清明時節焚燒給你。

姆媽，你想我麼？這輩子我們的緣分太短！下輩子，我願再做你的女兒！（寄自夏威夷）