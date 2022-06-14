開放在林野間的鳶尾花。（本報系資料照片）

1

童年的故鄉是東北林區。春天裡，廣闊的田野、翠綠的林間點綴著五彩斑斕的野花。大多的花似乎無人知曉名字，人們也習以為常。艱苦生活之下，寂寞無聲的花開花落，少有人會為之感傷。春去春會再來。

但有些野花美麗得讓人無法忽略它們的存在，終也會有個稱呼。但這些稱呼總是平淡無奇，至今也不知道是通用的俗稱，還只是當地人隨意給個昵稱。「鋼筆水花兒」，明麗的花朵有著藍墨水一樣鮮豔的顏色；「散了花兒」，多是深淺不同的紅色，飽滿的花蕾綻放時，像打開的彩傘一樣，花瓣兒簇擁著長長的美麗的花蕊。

或許對美好的東西人會有擁有的欲望，當我在林中採野菜，或者在野地裡漫無邊際地遊蕩時，看到有特別美麗的花兒，會隨手採一些拿回家。母親會把花兒放進玻璃瓶裡，瓶中再添些清水，室內瞬間有了鮮豔的色彩。那個時代，家家勉強能填飽肚子，擁擠的房屋裡僅有的裝飾大概是牆上褪了色的年畫。年畫是在春節前貼上的，畫上通常是喜氣洋洋的工農兵，或者是快樂健康的少年兒童。牆壁及棚頂年復一年地貼了層層的舊報紙，是為了防止簡陋的土房透風，屋子裡也能明亮一點兒。那報紙上的大字標題就是我識字的啟蒙教材了。

稍大，識了更多的字以後，囫圇吞棗地讀遍了從左鄰右舍搜來的各式各樣的書，感動之餘開始嚮往文字中描繪的美麗世界。在遠方的世界裡，花兒的名字也浪漫、新奇。鳶尾花、百合花……聽上去如夢幻般美好、高雅。她們也如童話中的仙女一樣令人嚮往，神聖而不可及。

多年以後，一天偶然發現書中有著高貴名字的花兒，竟然就是童年四處可見那可愛但不覺珍奇的花！那一瞬間，我心中有小小的震撼，現實和虛幻兩個世界的界線不再那麼清晰分明。從此，文學作品中那些美好但陌生的花兒變得親切起來，童年記憶中美麗的花兒也不再是普通的花兒了。

2.

我的小學是在父親插隊落戶的一個小村莊開始的。二年級剛開始不久，家又從村子搬到附近的林場。後來父親平反，換工作，再次搬家到一個小城裡。到我上了高中，那已經是我讀過的第五個學校了。那時候，交通不便，通訊也不便，見不到就是遙遠。童年的玩伴和同學，漸漸地像山中的晨霧一樣悄然無聲地消失在記憶深處了。

高中是小城剛成立的重點學校，高一的學生是從不同的初中考進來的。我讀的初中只有我和另一個男生考進了這所高中，所以新學校裡只有這個初中同學是我的熟人。

出乎意料，開學不久，操場上我又遇到一個似曾相識的面孔。小學一年級和二年級的班上，她是成績最好的女生，聰穎也活潑，所以有很深的印象。七年不見，她已經出落成一個讓人怦然心動的美麗少女了。她也一下子認出了我。童年的小夥伴在一個陌生的新環境意外重逢，我們都特別高興。確認了彼此後，我們相互介紹了自己的情況。她是從一所鄉裡的初中考進高中的，從鄉下考進重點高中絕對是鳳毛麟角了。她住學校新修的宿舍，吃食堂。那個時候，男生和女生之間是不大說話的。那大概是我在高中和女生談話最多的一次了。她白皙的臉頰變得紅紅的，我也覺得自己的臉是熱熱的，有些害羞，有些從未有過的莫名的激動。

我朦朧地期待再有接近她的機會。但因為不在一個班級，後來只是在校園裡隔著距離看到她美麗的身影。再後來，連身影也看不到了。我不知道發生了什麼，新學校裡還沒有共同的朋友可以打聽。那個年代，那個年紀，也不好意思去打聽一個漂亮女生的情況。她就這樣又一次無聲無息地在我的世界中又消失了。

我上大學以後，一年暑假在家，母親聊天中無意提到了她，說她嫁給了林場的張家老大。林場的居民屬於城鎮戶口，有工資收入。若不是為了貪圖美貌，林場的人通常不會去娶一個農村姑娘。在太不公平的戶口制度之下，農村戶口彷彿是道難以掙脫的枷鎖，有太多無法克服的不便和經濟上的不利。而農村姑娘嫁給一個有工作、有城鎮戶口的丈夫也算跳上一個台階了。張家老大比我高一年級，一個老實巴交的人，對她也算是個不錯的歸宿吧。

人生匆匆，我再見到她竟是又過了二十多年之後了。回國探親的我特意去訪問曾住過的林場。儘管不是在那兒出生，但那裡我度過了童年的大部分時光，是我心中永遠的故鄉。

在一個街角，我們又一次無意間碰到了。我們一起漫步走過一條窄巷。在她家院門口，我們各自倚著巷子兩側的木柵欄上聊了一會兒。夏日的夕陽照在她的臉上，柔和的光線下，曾經的青春和美麗都沒了蹤影，留下的是和她年紀不相符的憔悴。她說她現在在村裡教小學，正是那所我們共同讀過的小學。我說很想回去學校看看。她輕聲說：「真的沒什麼可看的了，已經沒有原來的一點兒影子了。」「不是原來的房子，也不是原來的地址。現在的一個班級也只有幾個孩子，當年我們班上熱熱鬧鬧的，好像有二、三十個人呢！」她柔聲細語地繼續敘述著。

我們一年級的畢老師呢？我問她。「早退休了。現在去北京 打工去了，好像是當個修鞋匠。」我聽了心裡一陣酸楚。畢老師當年二十幾歲，他新婚不久的家與我家只隔了一棟房子。他人很溫和細心，待我很好，記得有一次他帶著我在星夜裡穿過田野去鄰莊看電影 。看露天電影是當年難得的娛樂。

我忍不住問她，為什麼當年高中突然不讀了。「我爹嫌花錢太多，供不起，家裡也需要人幹地裡的活。」她說得很平淡，彷彿在說別人的事。「農村也就是那樣，沒有辦法。現在我也常常要幫助家裡。」說完，她搖搖頭，輕輕嘆了口氣，臉上露出掩飾不住的無奈。其實，她不說我也能猜到會是這種情況，這樣的故事聽過太多了。但發生在熟悉的人身上，當事人背後有著怎樣難言的遺憾，彷彿觸手可及，不需要知道更多的細節。

除了老師和少有的幾個我仍能記住名字的同學，我們很快就沒有了能聊下去的話題。我們在不同的人生軌道上已經走了太遠、太遠……想到我們曾同窗，也同步，在心中我還是為她感到非常惋惜。

但其實我們也許從未真正同步過。儘管我們同一年出生，出生地相距不過幾里土路，但不幸的是，我們生活在一個出身幾乎定義了人生的年代。對於那些出身在最底層的人，即使有天分又努力，能改變命運的僅有機會幾乎就是一剎那了，錯過了，就如同錯過了能帶你離開困境的唯一列車，望著隆隆遠去的希望，你只能認命。

3.

落日餘暉下，我沿著曾留下我無數腳印的鄉村公路告別故鄉。路兩旁整齊地生長著高大的落葉松，不見了熟悉的灌木和雜樹共生的天然林。林邊的空地曾有著遼闊的草甸，春天裡，綠波蕩漾，盛開著星星點點的野花。現在是大片綠油油的豆田和方方正正淺色的稻田。

我知道仲夏的林區早過了繁花似錦的花季，但心中不禁還是想起童年的野百合和鳶尾花，還想起很多很多特別的野花。有的能在冰雪中開放，有的有著奇異的形狀，還有的有著特別沁人的芬芳……。

（寄自新澤西州 ）