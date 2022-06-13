母親生長在山東的鄉村，有六個弟兄姊妹。她常年都跟著外公在田裡勞作，只有在農閒時才得空讀些書。母親從小酷愛讀書，只是迫於生計，三天打魚，兩天曬網，沒有什麼系統性可言。那一年，她在老師的鼓勵下去考初中。全村只有兩個孩子被錄取，一個是母親，另一個是小她六歲的大舅。大舅是男孩，可以專心讀書，不必務農。母親說他們倆是老師最喜歡的學生，大舅是因為聰明，母親是因為用功。母親興奮地去讀中學。那時學校正處於建校初期，學生大部分時間是在建築工地抬土運磚，等到嶄新的校舍建起來時，母親畢業了。這便是她所受的全部教育 了。

母親讀的書不多，卻會講許多意義深刻的故事。小時候母親常講凍死鳥的故事。說的是一個好吃懶做的小鳥，當別人準備過冬時，他卻一味貪玩，等到冬天來時還沒有一個過冬的窩，只能在徹骨的寒風中唱著悲歌，最後死在冰天雪地中。自小讀書，我都已笨鳥自居，寧可飛得早些、久些，而不學可悲的凍死鳥，我知道母親希望自己的孩子是一個腳踏實地的人。

小學畢業後，我隨父母去了一座陌生的城市，在一所普通中學就讀。剛去時對那裡的方言非常不習慣，而且班上的頑童常常大鬧課堂，老師只能中斷授課，露出一臉苦笑。那樣的學習環境讓我十分苦悶。母親知道後平靜地說：「師父領進門，修行在個人。」母親是從最艱苦的環境中走出來的，她懂得逆境可以埋葬怨天尤人的人，也可以成就堅韌不拔的人。我照著母親的話去做，六年後，我是從那所學校考入重點大學的唯一的學生。

以母親的刻苦勤奮為榜樣，無論我做什麼，都全力以赴。我小的時候因為游泳 而得過中耳炎，之後一直不敢下水，直到大學畢業都不會游泳。那一年夏天，我在公司買了一張游泳池的月票，每天去游泳，就是生病也不間斷。一個月下來竟然摘掉了旱鴨子的帽子。一次閒聊時，我開玩笑地問母親：「你相信我有一天可以去參加游泳比賽嗎？」母親信心十足地說：「你能得冠軍！誰像你這麼勤奮呢？」那一刻我彷彿得到了最大的褒獎，因為勤奮一向是我母親倍加推崇的品質，她常說：「聰明只能取巧一時，勤奮卻使人受益終身。」那時我們的公司每年都會舉行游泳比賽，那一年，我跟我的隊友們代表我們的部門參加了游泳接力賽，並且獲勝。

我從小就喜歡嘗試各種不同的活動，比如合唱團、跳舞隊、田徑隊，無論我做什麼，母親都全力支持。在我高三的時候，一天一個親戚來我們家，看到我書架上的詩和小說，她問母親：「馬上要高考了，你怎麼現在還讓她讀這種閒書？」那個時候我讀理科班，看這樣「無用的東西」是在浪費寶貴的時間，可是母親支持我的愛好。到如今，讀詩和寫作依然帶給我極大的快樂。

母親給我最好的禮物就是身體力行為榜樣，相信我的潛能並給我一個自由的天空，如今我能夠如鷹一樣展翅上騰，只因有母親做我翼下之風。（寄自加州 ）