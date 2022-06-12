高中母校的光復樓是日據時代的建築，最近要翻新，校友們踴躍捐輸，很快就達標。老同學們相聚談起大樓的往事，每個人的記憶不太相同，但都記得那一排靠窗的儲物櫃，還有老舊廁所裡的大鏡子，上面漆著「整理儀容」四個字，學生常寫錯字，有人記成「整理遺容」。在那古老的建築裡，燈光黯淡閃爍，各種傳說流傳著。

青春時期的女孩特別愛照鏡子，在鏡前擺弄姿勢，顧影自憐，自我欣賞陶醉，更有人自戀地說：「照鏡子時，我一般不敢多看，怕自己會愛上自己。」看不過去的人，偷偷在鏡子貼上各種紙條回應：「學校放鏡子，是要讓你知道：人醜要多讀書」、「妳的優點是漂亮，缺點是漂亮得不明顯」等等，鐿子也成了學生們彼此交流的管道。

鏡子是個相當弔詭的玩意，可以是幻象之極，也可以是真相之最。房子裡若鏡子多，視覺上會覺得更寬敞。有些人天生愛照鏡子，起居室有玄關鏡，臥室有試衣鏡，書房客廳有裝飾鏡，洗手間有洗漱鏡，處處抵抗不了鏡子的誘惑。在外時對著車窗，或任何能反射影像的表面，就反覆梳理頭髮整理妝容，認真忘情地欣賞鏡子裡的那個美女或帥哥，一邊照一邊自言自語，「今天我怎麼這麼漂亮」，或者「我真帥」等積極的自我暗示。照鏡子是肯定自己、認可自己的方式，愛照鏡子的男性不比女性少，因為照了鏡子就更加自信，並從中獲得愉悅感。

我們那時的高中國文課本正好選了《舊唐書》裡的：「以銅為鑑，可正衣冠。以古為鑑，可知興替。以人為鑑，可明得失。」發現有時鏡子的哲學意味遠大於日常用品的價值，讓人深思。有人說，「生活就像一面鏡子，你笑，它便笑，你哭，它也哭」，「金錢是一面鏡子，能夠照清每一個人的真實嘴臉」，「反省是一面鏡子，它能將我們的瑕疵清清楚楚地顯示出來」。父母就像孩子的一面鏡子，想讓孩子成為一個優秀的人，就先得讓自己成為孩子的榜樣。民間歇後語更有不少用鏡子來開示，說廁所裡照鏡子是臭美，麻婆照鏡子是自找難看，拿月亮當鏡子則暗示太把自己看大了，豬八戒照鏡子意指裡外不是人。

其實鏡子在每個國家的文化中都很重要，古代人覺得鏡子和人的靈魂有關聯，帶有魔力。照妖鏡最早出現在秦朝，用來驅魔和鎮邪。因此老一輩的人對鏡子有許多忌諱，說什麼睡覺時，最好不要有鏡子對著。又告誡我們半夜不要隨便照鏡子，尤其夜光迷茫下，會看到一些不該看到的東西。

有一次為小孫女講《白雪公主》童話故事，說到壞皇后問魔鏡：「鏡子，鏡子，誰是世界上最美的女人？」她聽得津津有味也滿臉驚恐。可能是父母都做高科技的，在一旁大她幾歲的哥哥不以為然地插話說：「難道這鏡子有人工智慧 ？加入大數據的考量？才會知道全世界女孩容貌美醜的統計，才能說誰最美。而且這鏡子還可以通過語音操控？和人直接對話？未免太進步了吧！白雪公主是什麼時代的人？」新世代的思維，問得我不知如何回答。（寄自加州 ）