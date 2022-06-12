加州海岸遠眺。（滋恩．攝影）

加州 著名的太平洋海岸公路Pacific Coast Highway像一道蕾絲滾邊，鑲在太平洋與聖塔莫尼卡山脈間，是自駕旅遊的朝聖之路。我們一家常沿著公路造訪如珍珠般嵌在其上的景點。雖然南加已經連續好幾年雨季短少、水庫告急，可海岸線潤澤的溼氣卻很難讓人想像內陸的乾旱。春寒料峭的三月，從海面飄來的霧，將海岸公路籠罩在一層銀白色的薄紗裡，低低厚厚的雲層密密遮住日頭。霧氣氤氳似有生命，如沉睡巨人的呼吸，一吐一納間，絲絲縷縷肉眼可見。

英籍日裔的諾貝爾 文學獎得主石黑一雄曾寫過一部長篇小說 《被埋葬的記憶》（The Buried Giant）。在遠古時代的英格蘭土地上，一年四季總是瀰漫著重重迷霧。原來，亞瑟王命巫師梅林施咒，將母龍魁格里栓在洞穴裡，母龍呼出來的氣息是遺忘的迷霧──所有發生在這塊土地上的傷痛歷史都會被忘卻，但也包括人們一切關於「過去」的回憶。

「過去」如何保存？有人說，人腦是世界上最大容量的記憶載體，所有關於影像聲音氣味觸感的回憶都可以巨細靡遺地保存下來。只是人的記憶也有可能遺失、錯植，可能自行運作出另一套想像的系統，將虛實的界線抹去。口耳相傳的共同記憶成為故事、傳奇與神話，真實與虛構的情節交錯，曾經存在的人物披上了神祕的外衣，透過文字、圖像、音樂被保存、被紀念……自從網路科技興起，谷歌大神崛起，記憶似乎在虛擬空間裡有了永遠安身立命之地。只要上網搜尋，似乎沒有什麼挖不到的歷史碎片──人們複製了記憶，卻也重新創造了記憶。

石黑一雄曾說過，自己寫這部小說的目的是「想要寫作關於人們如何處理不愉快的回憶。人們記憶和遺忘的方式因身處的環境而不同。什麼時候遺忘會比較好？什麼時候必須回頭看、誠實面對過去？」小說裡身處迷霧之地的居民日子過得平淡，卻也活得茫然。人們似乎總是在「遺忘」、「像是得了某種毛病一 樣」。隨著母龍年老力衰，牠呼出來的霧氣不再能全然控制集體的記憶。一對恩愛的老夫妻艾索和碧雅翠絲隱約記起，他們好像曾有一個離家很久的兒子，於是決定在一個春寒料峭的清晨出發去尋找他。在尋找路途中，失落的記憶如沉睡的巨人逐漸被喚醒。除了想起當年不列顛人與撒克遜人因戰爭殺戮所引發的仇恨篇章，老夫妻在尋覓記憶的過程中，發現找回記憶也意味著兩人要重新面對婚姻裡不堪的過去，原以為甜蜜堅貞的愛情，其實隱藏著背叛與死亡的苦澀……。

如何處理不愉快的記憶？遺忘是否是最佳選擇？包括那些血腥的、殘忍的，不公不義的集體歷史記憶？那些存留在文學作品、藝術創作中的意識形態，關於性別、種族、階級的偏見與歧視……等政治不正確、不符合時代精神的內容，是否也該一併抹煞？

「取消文化」並非新事。古今中外，宗教或政治勢力藉著焚書坑儒以期達到集體意識正確、民族思想純淨的手段層出不窮。只是隨著改朝換代，神權消長，甚至政黨輪替，「正確」與「純淨」也被賦予不同的定義。

身處在迷霧之地的人們，有的選擇守護、餵養母龍，好讓「失憶」所帶來的和平能繼續下去。有人卻選擇不要忘記，決心屠龍，期望藉著復仇來伸張公義。蓋文老爵士對一心屠龍的威斯頓說：「昔日埋葬傷亡的地方已經長成茂密的草地，年輕人對此一無所知。我求你離開這個地方，讓魁里格再效命一段時間。牠頂多只能再活幾季，然而即使只有一兩季，就足以讓陳年的傷口復原，讓我們永享和平……」威斯頓卻不以為然：「蛆蟲四處流竄，舊傷如何復原？還是你認為靠屠殺和幻術建立起來的和平，可以永遠維繫下去？」

網路充斥著各樣的資訊，彈指間就能召喚出被埋葬的記憶。但人們是否因此撥雲見日？看得清真相？或許網路世界裡也有一隻被下了咒語的魁里格。在這自媒體的時代，每個人都在餵養著母龍，呼吸著牠所吐出的氣息，卻又不覺朝著屠龍的方向前進。

當所謂的假新聞、陰謀論、沒有根據的八卦、危言聳聽的小道消息……都被清除殆盡後，是否就能確保人們可以永遠得著純淨正確的資訊？不再有記憶被污染誤導的隱憂？誰有權力執行審查制度？誰來決定言論自由的尺度？當真與假的界線不再黑白分明的時候，誰又有絕對的自信可以撥開迷霧、直指正路？

那日我們出發時，海邊的天候不是很好，能見度有點差。我們開著大燈，尾隨著前方的車燈，小心地駛在蜿蜒的公路上，車速比平時慢了許多。雖然雲霧濃重，但隨著時間移至正午，陽光終究穿透了雲層，消融了霧氣。我們找了一處景點停車，霧氣散去後的海岸線一片清朗，海面波光粼粼，成群的海鷗呼嘯而過。海闊天空的景致，讓人心曠神怡。

「夢魘和白骨一樣，埋在土裡等著被人發現。」我們都在創造集體的記憶，也都在不斷地修正歷史的軌跡。碧雅翠絲說：「我們願意記起不愉快的回憶，即便那會讓我們流淚或氣得發抖，畢竟那不就是我們共同的人生嗎？」或許龍與巨人都不可怕──真正的可怕是失去勇氣，寧可躲在迷霧同溫層中互相取暖，卻不願意試著走出迷霧，迎向破曉而出的光明。（寄自加州）