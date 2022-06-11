飛機早到了十幾分鐘，我站在機場外等著女兒來接。細雨霏霏，四月的波特 蘭仍然有點春寒料峭。引頸期盼中，終於女兒的車倏然停到了我的面前，她一面替我拿著行李，一面不停道歉：「媽咪，我的zoom meeting沒法提早結束，害你久等了。我最近做什麼事都是遲到，送孩子上學遲到，接孩子下課遲到，去牙醫洗牙遲到……我的生活真是忙亂一團，謝謝你這次來幫我，我和大為都得出差，以前的保母又懷孕要生產，幸虧有你……」聽著女兒絮絮叨叨，時間忽然倒帶回至三十幾年前，我不也是那樣？每天匆匆忙忙像個陀螺似地轉個不停，也幸虧有媽媽，在孩子成長我們工作繁忙的那段日子裡，一次次伸出援手。

冰箱裡塞滿了女兒備好的各種食材點心、水果飲料……女兒遞來一張作息表：小瑞小宜的上下課時間、小瑞的跆拳道、足球 、鋼琴課；小宜的跳舞班、同學生日會……我彷彿又回到了當年類似的場景：媽媽拿著我的時間表，一面搖頭一面笑道：「自己都忙不過來了，還替孩子們安排了一大堆事情，不是自找麻煩嗎？」我把想對女兒說相同話的衝動暫時嚥了下去，因為知道說也沒用。每個兒女的人生，都得他們自己經歷一遍以後才能體會。我當初有聽媽媽的話嗎？事非經過不知難啊。

彼時爸媽住在台灣，來一趟美國比我從加州 飛波特蘭困難多了，他們仍是每年暑假，應我的要求，排除萬難來上兩個月，替我照顧放假的孩子們，直到孩子們上了高中學會開車為止。媽媽每天想盡花樣做不同的飯菜點心開孩子們的胃，用琴棋書畫、中文教學開他們的心，對我這常加班的女兒，晚上也總有一碗榨菜肉絲麫或蝦仁餛飩放在桌上。我只知把冰箱填滿，很少關心爸媽的作息，他們寂寞嗎？勞累嗎？做些什麼消遣？好像有了媽媽做鎮家之寶，我就可以大大喘一口氣。母苦兒不見，兒苦母不安，自古以來皆如是。

如今在女兒家，我也正在複製著當年的媽媽。外孫們上學的日子裡，我常沿著附近落英滿地、花樹夾道的小徑散步，靜靜地思念著爸媽。歲月的簿子沉澱在記憶深處，如今踏在他們的腳蹤上，一頁頁翻開，才知道自己有多麼幸福，恣意地享受著他們給予我的一切愛與寬容。他們就像那株「愛心樹」（The giving tree），天長地久地立了多年，風霜雨露，樣樣有份，心甘情願地滿足小孩的各種索求，直到只剩下一根樹樁，但仍然是快樂的。

年輕時，在生活工作中滾滾疾行，從來沒有仔細思想過親恩，日月輪轉，如今我活到了他們的年紀，自己也漸漸變成了一株愛心樹，在和兒女的相處中，處處看到昔日媽媽的影子，才開始如反芻似的，細細咀嚼著他們點點滴滴、細密綿長的舐犢深情。只是子欲養而親不在。

余光中曾說：所謂恩情，是愛加上辛苦再乘以時間，所以是有增無減，且因累積而變得深厚。所以《詩經》嘆曰：「欲報之德，昊天罔極」。親恩是一分永恆的紀念，這無私不求回報的血緣，在世代之間傳承循環重生不息。

天知道我是多麼努力，希望能把媽媽在我身上用愛心澆灌長成的燦燦萱草花綻放出來，那也是我能對她唯一的報答。但願這些萱草花能超越時空，在兒孫的身上永續鮮美盛開。（寄自加州）