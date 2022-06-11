我從小就長得瘦，媽媽說是少食所致。記憶中，媽媽常常追著我跑，要餵我吃飯，有時候在家裡樓上樓下亂竄，有時候在街道巷弄裡追趕跑，母子二人意志力都很堅強，不力戰個輸贏，絕不會放棄。左右鄰居都知道吳家有個不愛吃飯的瘦小子。我心裡總是埋怨，為什麼人要吃飯？為什麼偉大的科學家不發明吃一粒就永遠不會餓的藥丸？

長大後，我身子依然瘦，大學時一百七十五公分高，體重五十二公斤，被女朋友的父親嫌棄到不願意再看到我。來美國前最有看頭的體格是在當兵時，整日除了操練就是吃，於是臉頰有肉，身子有肌肉，加之很有耐性地常常聽女朋友的父親滔滔不絕說教三小時，他見我是可造之材，終於讓我倆來美國前結婚。

在美國日子的前半段，奮鬥於工作，努力經營幸福的家庭，身心皆繁忙，根本胖不起來。我的身形在朋友中仍屬偏瘦，在高大的美國同事間，更顯得像美國青少年，以致出入或購買只有成年人才允許的地方和物品時，我都被要求出示證件以驗明正身。朋友們口氣有戲謔有調侃，奈何我怎麼增加食量都很難達到勇壯的目標。

情況的改變在孩子上小學之後，數不清的運動、活動和比賽，家長們在球場旁嘶吼加油，場邊的飲料和零食供給不斷，球賽後還有聚餐，吃的東西不外漢堡和披薩，香味濃郁的層層起司征服了我的味蕾，食物簡易容易入口，不須煩惱要吃哪種菜，縮短了進食的時間。加之為了補充比賽場邊助陣時的體力消耗，不知不覺中吃了拿，拿了吃，又吃又拿，雙手與嘴沒有停下來過。熱量和分量增加之下，我的體重逐次攀升，雖不致「胖」，但也不瘦了。等到孩子高中畢業，我的身形已經是來美國時的兩倍大。幾次回台探親，岳父不再對我嫌言嫌語，有時還會用力拍拍我肩膀，我想我應該已經達到他認為男人應該要有的強壯體格的標準。

習慣既已養成，就難以回到從前。孩子離家上大學後，我不再推遲同事下班後的Happy Hour和聚餐邀約，水牛城辣雞翅和辣Taco、煎牛排和烤排骨，濃濃的氨基酸讓食欲如湧泉般茂生，佐以啤酒，煞是人間美味。剛轉來我部門的Zorro每逢星期一早上必帶來他自烤的蛋糕，有藍莓、香蕉、草莓、蘋果、鳳梨、水蜜桃、紅蘿蔔和南瓜各種口味，每一樣都很美味，我也養成了吃甜食的愛好，一口甜香、一口卡布其諾咖啡，乃人生至上享受。

於是孩子離家四年後，我又增加了十二磅。每當翻以前的照片，妻子總說難以相信我和照片中人是同一個人。當年的翩翩少年郎，今日是肚凸身肥臉龐大。她在我耳邊像隻蜜蜂般，抓到時間就嗡嗡嗡地念著「太肥了，太肥了，太肥了」。

我的褲子和衣服越買越大號，我從來沒有想過自己會和「肥」有關聯。再對比依然窈窕的妻子，有種今非昨是的悵惘。望著鏡裡臃腫的身形，我決定要剷除多餘的肥肉。

二千六百多年前，大約和老子及孔子同時代的釋迦 牟尼佛曾經講過一部「減肥經」，那時的中印度憍薩羅國國王波斯匿王體型非常肥胖 ，以致走幾步路就氣喘吁吁、汗流浹背。他非常苦惱地跟佛陀說，肥胖的身體造成他日常生活很大的負擔與不便，有什麼方法能讓他變瘦？佛陀提供他一個讓人意想不到的方法，每當要進食時，讓一個宮人在旁邊念：「人當自繫念，每食知節量；是則諸受薄，安消而保壽。」意即，人應該有自知之明，每次吃東西時要知道控制食量，這樣就能保持身材，身體健康且長壽。國王為了避免發怒，還特別事先聲明絕不處罰宮人，並加以重金賞賜。一心想瘦的國王果然每當吃飯時，聽到這首控制飲食的偈語，持之以恆節食，逐漸瘦了下來。

妻子捧著經書細細地說給我聽。我心裡也明白我從讓人擔心太瘦變成太胖的原因，全然出在無意間養成的無限量口腹之欲。我決定效法波斯匿王節食之法。但我承受不起吃飯時妻子在旁的耳提面命，雖然要節食，吃飯的心情還是要顧的。我只好盡量飲食少鹽少油少香料，戒糖戒澱粉戒奶油戒起司，食材多蔬菜，和同事去Happy Hour，也淺嘗即止。周末堅持外出健走，天候不佳時則在室內走路機上運動，不到汗水淋漓絕不罷休。

由瘦變肥易，由肥變瘦難，這是一條漫長且勞心勞力的路。如果當初能把持住，現今也不須如此大費周章。人生大約就在難難易易的路上顛簸徘徊，途中固然充滿了不可預測的情況，但也就是這些不可知讓人生瀰漫著苦樂參半的趣味和驚喜。一路向前行，前面風光如何，也只有到了才知曉。

我現在吃飯時自己背誦給自己聽：「人當自繫念，每食知節量；是則諸受薄，安消而保壽。」為了達到回復原來身形一倍的短程目標，我努力健跑著，努力簡吃著，看著體重機上閃爍的數字，腦中浮起了小時候被媽媽追飯的記憶，對自己的肥瘦人生不禁莞爾。（寄自密蘇里州 ）