想看戰爭就到塞拉耶佛來

莫斯塔爾的橋是當地人心目中的靈魂。（冰荷．圖片提供）

進入波黑的莫斯塔爾（Moster）是下午四點多，我坐在車裡，睡意沉沉。忽然覺得一片白花花的東西亮得刺眼，仔細一看，只見在蜿蜒起伏的平原上豎立著密密麻麻的白色墓碑，無邊無際。我這一驚非同小可，立刻睡意全無，直起身子觀看窗外。墳墓蔓延到市裡路兩邊的草地上，路邊是一個個布滿彈孔的樓房。

到了車站，旅店的小老闆娘接上我，把我在旅店安置好。收拾停當後，問去當地著名的館子怎麼走。她告訴我出門往左拐，一直走到橋，過橋一打聽別人都知道。

「橋？哪座橋？叫什麼名字？」我怕走丟，確認一下。

她笑了笑，「就是橋，the bridge。」

我按她的路線很快找到了橋。上了橋才發現橋很新，橋面初寬後窄，坡度很高，而且上有一條條的稜，大概是為增加路面的摩擦，方便行人和推車。

第二天起來，又要到橋那邊看景點。因為是白天，這才在日光下看到橋的整體。橋的兩頭有幾座高低不等的橋頭堡，莊嚴古樸，厚重的石頭牆面有幾扇又高又小的窗戶，橋身用大塊岩石鑄成，如一道彩虹，高高跨過河面，橫越天空。

這次過橋，才發現在橋的角落有一個石墩，上面擺放了兩個炸彈的殘片，石墩上有幾個英文字：毋忘93。

過了橋看到莫斯塔爾老城。乾淨的鵝卵石路，矮矮的石頭房子，尚未開張的店面木頭門窗緊閉，清晨的陽光斜著照下來，把一切籠罩在薄薄的煙霧中，那種說不清道不明的氛圍讓人覺著這個城是這麼地寧和安詳。沿著河走會發現還有其他幾座小橋，斜的直的，橋下汩汩的流水，河邊綠樹掩映，還有那些靜寂的老房子。我就這麼清閒地打發半天的光陰。

終於等到了店開張的時間，我在小街的店裡遛達來遛達去，絕大多數手工藝品是舶來品，土耳其的銅盤、中國的絲織品、印度的銅壺。但當地也產不少銅器，如銅胡椒壺、銅筆、銅鑰匙鍊等。我把玩著這些東西，突然發現這些當地的銅器都是子彈殼改裝的，拿在手裡沉甸甸的。

到了塔樓，有一家書店 ，許多遊客站在那裡看影片。電視裡播放一個紀錄片，屏幕上是同一座橋，不同的是橋上搭了頂棚，橋身傷痕累累，中段已打出了一豁口，橋的一側掛滿了輪胎，一側的橋頭堡已蕩然無存。此時炮聲隆隆，依舊有炮彈打在橋身。但老橋就是屹立在那裡。

這座橋是鄂圖曼時期所建，可以說是當時建築的典範。全身二十九米，依河而建，兩岸渾然一體。從1556年通橋，就成了聯繫東西兩邊的重要樞紐，成為整個城市的地標，也是當地人心目中的靈魂。莫斯塔爾的這個名字意為守橋人。

然而九○年代南斯拉夫內戰開始，因為波黑的人口組成是穆斯林、克族人和塞族人，所以克羅地亞和塞爾維亞妄圖瓜分波黑的領土，把東邊塞族人聚居地併成大塞爾維亞區，西邊克族人多地方的納入克羅地亞的版圖。波黑的塞爾維亞人在塞爾維亞的支持下，進行種族清洗，殺死或驅趕非塞族人，並很快占領了波黑的70%領土，炸毀了不少當地的基礎設施和橋梁，其中包括克族人的天主教堂和清真寺，但老橋沒有炸。穆斯林和克族人一塊並肩戰鬥抵抗塞族人，趕走塞族人後，克族人想吞併莫斯塔爾為中心的一大部分土地，於是克族人和穆斯林人反目為仇，相互厮殺。波黑的克族人知道老橋在穆斯林人的地位，欲除去而快之。

莫斯塔爾是整個南斯拉夫內戰最激烈的地方，二十年過去，絕大多數的房子上依舊彈痕累累。老橋在被包圍的九個月中身中六十 多發炮彈，但人們依舊奔跑過橋。然而影片中突然有一發炮彈擊中了橋的要害，老橋轟然而倒，石頭落進河裡，濺起的水花如重量級炸彈爆炸，飛射幾十米高，遮蓋了河面。看見這個場面的遊客都默默無語，有的搖頭嘆息，有的眼裡充滿了憤怒，氣氛很凝重。

出了書店，陽光明媚。那座2004年重修的橋就在眼前。但我很難區別十幾年前的硝煙瀰漫和眼前的和平安寧哪個更真實。這時橋上聚集了不少遊客，有人開始為跳水的人募捐。莫斯塔爾跳水由來已久，每年在這裡有跳水比賽。橋最高處離河面二十七米，水流湍急，地勢複雜，對跳水的勇士 是個挑戰。一個當地的青年一個魚躍飛入空中，進入水中。橋上的人劈劈啪啪地鼓掌。

回到旅店，我依舊心緒難平，問起小老闆娘的哥哥關於內戰的事。他告訴我他父親是穆斯林，母親是克族人。他父親在內戰前曾有七百多名克族朋友，但在內戰期間，克族人把他們自己人撤走，突然對穆斯林人開戰。老人現在仍無法原諒克族人對穆斯林的殘殺和對老橋的破壞，所以沒有一個克族朋友。「現在克族人住在河的對面，我們（穆斯林人）住在河的這面，互不往來。」

「但你母親是克族人，她怎麼想？」

他說她也不喜歡克族人對穆斯林人的做法。這大概是應了嫁雞隨雞、嫁狗隨狗的諺語。

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第二天到了塞拉耶佛，我去看另外一個鄂圖曼時期建造的橋。這座橋由於塞爾維亞人刺殺奧儲斐迪南夫婦引發第一次世界大戰而名震全球，那就是著名的拉丁橋。

我站在橋邊，仔細觀察，橋看上去很不起眼，橋面略高於路面，橋下有三個圓拱，橋面很窄，護欄很低，河水在下面靜靜地流淌。當時鄂圖曼帝國在波士尼亞進行城市化建設，共建了近七千個基礎設施。因塞拉耶佛市中心流淌著米利亞茨卡河（Miljacka）河， 所以那時的橋梁多集中於此地。

在拉丁橋的一側有一個刺殺事件紀念館，通過圖片、文字和實物．敘述了當時震驚世界的塞拉耶佛事件。歐洲列強力圖擴大自己的版圖與勢力範圍，到二十世紀初已不能擺平。衰落的鄂圖曼帝國把巴爾幹割給奧匈帝國，引發塞爾維亞人的不滿。當奧匈帝國因刺殺事件對塞爾維亞宣戰後，與塞爾維亞同屬東正教的俄國為塞爾維亞捲入戰爭，而德國則全力支持奧匈，英法又支持俄塞。最後導致一百個國家捲入，戰爭歷時四年，死亡近一千萬人口。成為名副其實的世界大戰。

在塞拉耶佛的街道上走，讓我想起了大馬士革和耶路撒冷，各種民族混雜交融。拉丁區裡高大的歐式石頭建築遍布著咖啡館、商店，不同教派的教堂星羅棋布，還有劇院、郵局。而到了土耳其區，所有的房子突然矮下來，木門木窗，紅瓦鋪的房頂斜斜地壓下來，不規則的大石頭鋪成的路面，散落其間的清真寺尖細的誦經塔直入雲霄。每一條小街賣不同的貨品，有皮革一條街、珠寶一條街等等，出現更多戴圍巾的穆斯林婦女。到了塞比利噴泉的廣場，六角形的木塔上有一個綠色銅冠，成群的鴿子旋轉飛翔。紅色有軌電車就繞河行駛。

接待我住宿的是塞爾維亞人，一個身材魁梧、滿頭鬈髮、貌似中東人的中年男人。問起內戰的事情，他告訴我，他當時就是塞爾維亞的民兵，在山上對塞拉耶佛打冷槍。我打了一個激靈，沒想到他是個殺手。剛從塞拉耶佛博物館看到有關內戰的展覽，知道塞市被圍困長達三年之久，沒水、沒電、沒有燃料，冬天沒有供暖，食品奇缺。因塞拉耶佛四面環山，塞族冷槍手在山上占據地理優勢，向當地人射冷槍和投炸彈，人們白天不敢出門，面向山的房間不能住人，平民犧牲了上萬人。

我問他殺了多少人，話一出口又覺不妥，告訴他可以不回答我的問題。他頓了一下告訴我，十五個。最讓我不可思議的是，他現在在救死扶傷的國際組織當頭，而且對以前的行為並不感到懺悔。除了一句那時候年輕之外，沒有一點自責，還強調他的戰友也被打死了不少。我說士兵戰死是正常的，但平民百姓為什麼要被殺死？走在街道上的婦女和兒童何罪之有？就因為他們的宗教和你的不同？他強調，每一方都犯了戰爭罪，只是塞爾維亞多一些。

我隨後讀了不少關於巴爾幹的書，越讀頭越大。不是塞族人揭竿而起要推翻鄂圖曼帝國的統治，就是二戰期間克族人和納粹合夥消滅塞族人，然後是九○年代各個族裔之間的濫殺，不同時代不同族裔的人們因為不同的宗教被欺或是欺人，歷史遺留的仇恨種子代代相傳，再加上當地人有以血還血以牙還牙的習俗，冤冤相報，糾纏不清。我終於明白為什麼巴爾幹被稱為歐洲的火藥庫，稍微有點風吹草動，民族主義的烈焰就會被煽動起來，舊仇加新怨，鬧到非打一仗的地步。

在塞拉耶佛的最後一天，我參觀了猶太 教堂，一個六十多歲的猶太守門人和我聊起來。他在內戰期間跑到以色列，前幾年又回到故土。他非常緬懷南斯拉夫的日子。以前人們之間相互往來，誰也不在乎其宗教背景。那時的南斯拉夫在國際社會舉足輕重，「我們辦了奧運，我們可以到國外旅遊，我們是不結盟運動的領袖，既不靠美國也不靠蘇聯」。但現在南斯拉夫四分五裂，失去了在國際舞台的影響力。人們現在見面，首先問你的姓，通過姓就知道你是什麼族裔，這期間的隔膜與猜忌不是一時半會兒能消除的。

說到最後，他嘆了口氣，「也許像常言所說，你要想看戰爭就到塞拉耶佛來吧。每五十年就必打一仗。」

我不知道怎麼回答他，難道人性的罪惡每經過一段時期就要爆發一次？為什麼不同族裔的人們就不能和平共處？那些自認可以通過武力為自己族裔占領地盤的人，最後得到了什麼？難道一個多民族的國家的存在必須靠著集權的鐵腕統治？

我看著往來穿梭的人們，汩汩流淌的河流，還有在天空旋轉的鴿子，只能一聲長嘆。（寄自加拿大）