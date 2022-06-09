「秋琴，妳來給阿姨寫信，恭喜她考上大學。」

「噢！還要說些什麼嗎？」

「下一句，你懂的……」

從習文識字伊始，我就憑著想像力，將母親簡短的三言兩語，延伸成一封封萬里家書。

幾天後，阿姨回電：「姊，謝謝您，這封信太感人了！感謝您支持我的學費。」真正的大功臣是隨信附上的學費，不過，我也有一半的功勞，我代母親道出尺素寸心。

在嘉義陳姓大家庭中，母親排行老四，但從小就被認養，跟著異性祖母在烏來山區落腳。然而離開原鄉，換來的是三餐不繼，在烽火歲月中，時不時還得飛奔進防空壕中，躲避那漫天的掃射。

寄人籬下的母親，上學成了奢侈的夢想。母親常常偷窺那些穿著整齊的孩子們，魚貫邁進教室，而自己只有腳上破舊的鞋，以及手中砌不完的磚頭。

戰後，母親重新找回原生家庭，義不容辭地擔起兒女的責任。北上南下的親人常在我家打尖過夜。母親忙碌張羅，安頓行旅。我喜歡那擠擠的感覺，更喜歡在人來人往中，聽取自己血脈來處的點點滴滴。

每次送親友登上南下火車，母親總要我追加一份書信，我隨手就把聽來的故事轉成文字，附上溫馨的提醒、得體的慰問或賀喜，最後加上一句「下次來台北再聚」。母親的掛念，是軌道上一節節駛回老家的車廂，搖晃安穩，鏗鏘有聲。

家族成員不斷地擴展，二姨五姨在高雄，六姨嫁到台中。四舅留學時，我遵照囑咐，筆墨按例洋洋灑灑，把信置入一箱零食和土產裡。沒想到一個多月後，原件退回，仔細一瞧，我把自家的地址寫在中央。母親盯著箱子，噗哧笑出來：「國外郵差沒有台灣郵差聰明，看不懂你的意思，沒關係，再添些我織好的毛衣重寄吧！」環顧四下，滿屋子論件計酬的毛衣，等著養大的小雞仔，和母親接來的大大小小手工活。在羽翼未豐的家，母親將自己活成有垂天雲翅以呵護家族的大鵬鳥。

我畢業後做了兩年事，又想深造，母親一轉身，又拿出一本存摺。她剪下自己的羽翼，讓我飛。

異鄉求學的歲月中，母親用各種方式託人帶東西給我。大袋子裡夾了一張清單：油蔥在茶葉罐下層，魚鬆罐頭下有菜餔，萬金油在褲腰的暗袋，鞋子裡有兩條抹布。那張紙條彷彿是迷宮地圖，每一條線索，都能尋得母親的愛。

袋子裡還附著簡短工整的信：「阿姨和舅舅們都說我信裡的文字退步了。」母親一向含蓄，這輕描淡寫的一行字，我懂。

當大夥決定賣祖厝時，我正回國度假。如常，母親交代了一句話：「我出生不久就改姓了，不必分給我。」瞧了瞧神桌上的歷代祖宗牌位，我困惑了。母親這一生，既是陳家老四，又是李家孤女，魯家長媳。人間情義她一肩擔起，雙手裡卻是雲淡風輕。

江山有情，歲月無聲。兜轉半個地球後，了解了母親的大愛無言，她沒說出的下一句，我都懂。（寄自加州 ）