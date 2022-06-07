「你是我媽媽嗎？」一隻剛破殼而出的鳥寶寶掉下樹，錯過了正找蟲的鳥媽媽，碰到小貓，遇到母雞，看見大狗，問了母牛，大家都說「我不是你媽媽！」她見了大車，望見小船，飛機越過，牠以為挖土機是媽媽，哪知道移動的挖土機把牠送進了巢，鳥媽媽正巧回來了，問小鳥說：「你知道我是誰嗎？」小鳥高興地說：「你是我媽媽！」Dr. Seuss簡單的畫風和話語，生動描述了一隻剛孵化小鳥找媽媽的經過。我羨慕鳥寶寶和媽媽快樂地在巢裡相依偎的結局，因為現實中我永遠也找不到我的媽媽。

媽媽是活在親友的故事、家庭相片和我的想像中。

爸爸說，媽媽很聰明，考上公費小學老師，很認真教書。如果媽媽還在，我們家生活就會舒服一點，不用擠在這個小房子裡。大姊只記得媽媽會處罰她，打她手心，媽媽生病的時候，她只能住在爸爸的朋友家。阿姨說，媽媽雖然是養女，但是外公很疼她，讓她念書，她也是家裡兄弟姊妹的老大，很嚴格，會管弟弟妹妹有沒有做功課。於是一個嚴肅認真的母親形象，就這樣深植我腦中。

媽媽也是保佑我們一家平安的神。家裡的神桌上除了祖先牌位，還有一張媽媽的照片，爸爸每天總在傍晚時燒香祝禱，逢年過節我們也是在媽媽相片前報告近況祈求達成心願。但是我看著照片裡媽媽微笑的臉，心裡總是充滿疑問。大家都說我長得最像媽媽，但是為什麼我都沒有一點媽媽的印象呢？如果我最像媽媽，會不會我也在三十歲的時候就會生病離開人世？早逝的媽媽有沒有人生的遺憾，會不會後悔生下我這個第三個女兒，卻沒有生一個男孩？小時候的我對媽媽充滿疑問，但是時間一久，我連這樣的困惑都沒有了，媽媽彷彿只是一個稱謂，一個帶我來到這個世界上卻無緣相處的親人。

然後，我自己也當了母親。

這才知道女性主義裡批判母親作為一種女性自我實現的限制的論述，都，是，真，的。我的身體不是我的；餵母乳的我，吃東西的時候小心翼翼，只想著要多吃點健康營養的，這樣母乳才會健康營養。我的時間也不是我的；我不能想去哪裡就去哪裡，想熬夜或早起，因為所有的生理時鐘、人身自由都被孩子控制著。甚至，連我的思想有時候都不是我的；孩子的學業進度，課外活動要怎麼安排，大大小小的瑣事占據了我的思緒。沒有實際的媽媽範本可以學習，我只能讀遍各種關於親職的教養書。書上關於母親必備的種種技能，我都努力練習。自己做副食品，每天說故事，帶孩子去公園圖書館 ，我模擬著想像中的完美母親實地操練著，大部分時間我覺得我自己做得還不錯，但是總會有困惑掙扎的時候，懷疑自己真的適合做一個母親嗎？那些不會生氣、沒有吼過小孩的媽媽真的存在嗎？到底什麼時候我才能做自己想做的事，而不用考慮到小孩？

所有的問題，到現在都還沒有答案。

但是，想像中的母親終於還是真實地活過了。那些我沒有經歷過的母親的懷抱、溫熱的便當、殷殷叮嚀、母女拌嘴……，我的孩子們都幫我實現了。那些我來不及對媽媽說的愛、抱怨、感謝和煩惱，我的孩子也對我說了。我彷彿是代替了媽媽再活一次，終於知道母親曾經歷過怎麼樣的身體不適和心理掙扎，也體會了當母親的滿足喜悅和焦急擔心。

一切不再是想像而已。（寄自加州 ）