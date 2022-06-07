吳孟芸∕圖

德國 生物學家麥可．納姆（Michael Nahm）在2009年創造的一個術語「terminal lucidity」直譯「臨終清醒」，中文習慣譯作「迴光返照」，用於描述人在死亡之前短暫出現的頭腦清晰和活力狀態。另一位當代瀕死專家亞歷山大．巴提亞尼（Alexander Batthyány）把這種狀態稱之為「隧道盡頭的光亮」。就像人們點香油燈或煤油燈，當燈油即將燃盡時，也會綻放出最後跳躍的一亮，不過緊接著很快就會熄滅。醫學 界對於「臨終清醒」的研究具有階段性。自十九世紀以來，醫生就已經報告了這種情況，可是醫學界對這種情況的興趣到了二十世紀逐漸減弱，一直到德國生物學家麥可．納姆的進一步研究才重新點燃了人們對這一現象的興趣。納姆蒐集了在二百五十餘年間寫就的八十三份關於迴光返照的描述——述及的情形大多有醫學專業人士在場見證。其中將近90%的迴光返照現象發生在死者死前一周內，將近一半發生在死者生命的最後一天。從醫學科學的角度論證，「人在瀕臨死亡的時候，在大腦皮質的控制下，迅速指示腎上腺皮質和髓質，分泌以上諸多激素，這就調動了全身的一切積極因素，使病人由昏迷轉為清醒；由不會說話轉為能交談數句，交代後事；由不會進食轉為要吃要喝，這些皆是在中樞神經指揮下的內分泌激素在起作用。」

一天夜晚，處於昏睡中的岳母突然發起高燒，敷了冰袋幾個小時後，體溫才恢復正常。本以為終於又過了一關，可是很久不出聲音的岳母突然發出時斷時續的輕聲呻吟。那是因為身體感覺疼痛呢？還是什麼原因？天亮以後，突然又聽到她大聲地喘氣呼吸。我們急忙過去觀察，只見她雙手緊拽，牙關咬緊，似乎用足了自己渾身的力氣在吸氣。我輕輕扳開她的手指用血氧儀測量，起先完全沒有數字顯現，過了很久才跳出來70的數字。我知道這是一個極其危險的數字，說明即便她還帶著氧氣面罩大力地呼吸，卻並沒有把氧氣吸進肺部，如同一縷縷生命的游絲，氧氣逐漸地離開了她的身體。我狠狠地盯了一眼身邊的護士，那意思說，你怎麼不想辦法救她呀！護士無奈地躲閃著我的目光，顯然她也沒有辦法。在與死神的角力中，她已經徹底繳械投降。我看著岳母的臉色逐漸蒼白，我摸她的腳已經有一陣寒冷升上來，死亡的冰冷從腳掌往上升，手指也開始失溫，寒氣從手腳向心臟包圍，最後她的心臟停止了跳動。

生命的游絲是那麼不可觸摸，瞬間經歷的一幕，我彷如看見一縷縷半透明的絲狀氣霧從岳母的身體裡抽離，消散在空氣中，人的生命也隨風飄逝。在與死神的掙扎中，我們敗下陣來，眼看著一個生命被他收入囊中。一場生與死的搏鬥終於歸於平靜，岳母悄無聲息地閉上了眼睛。

舊約《聖經》第一卷創世紀裡面這麼說：「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」原來人的靈魂是神口中的氣，在耶和華造人的時候，吹進了泥塑軀體的鼻孔裡，人就有了靈魂和生命。常言道：「靈魂是附在人的軀體上作為主宰的一種非物質的東西，靈魂不生不滅，離開軀體後，人即死亡。」原來生命的游絲從人體中抽離的瞬間也就是靈魂離開肉體的時刻。根據科學家們的分析，人身體成分包括的元素和泥土成分高度一致。所以人死了以後，靈魂離開了身體，人的肉體歸於塵土也是天經地義的事。

疫情肆虐的這兩年，無數的生命消失了，面對死亡，人類脆弱而無助。在死神面前，如同丟槍卸甲的士兵面對一個刀槍不入的巨物無以抵抗，束手無策。在我書桌上有一只藍花細頸小花瓶，我愛把院子裡的玫瑰摘下一支插在花瓶裡。讀書寫作累了時，就會把目光停留在鮮嫩的花瓣上，紅黃紫粉色的花從含苞待放到盛開時花蕊畢現，然後就逐漸減少吸水，最後一瓣瓣鮮嫩舒展的葉瓣開始萎縮、乾枯，時間也就是幾天至一周。在浩瀚的宇宙中，人的生命不也是十分短暫？或許也就是因為這樣，更讓我珍惜生命中的每一天，做有益的事，享受生活，為社會付出自己的努力，短暫的人生才會充實而有意義。

岳母生前時常喜歡在小院的綠色草木中摘除殘枝敗葉，給門前的萬年青澆水。老人走後，她屋門前的萬年青從根部破土而出，長出了新芽。這棵萬年青曾經歷過一次剪枝再植，現在又綻放出嶄新的綠葉，我彷如見到了新生命的誕生。

面對人生的變故，倖存者只能以不變應萬變，攜帶著先人的祝福繼續前行。老人離開那天是一個晴朗的日子，窗外是一彎新月，清澈透亮，在自然澄明中老人魂歸蒼茫大地。我始終認為：死者是生者路途上的一個標記，我們相遇過，互相扶持過，在路上的某一個拐彎處彼此告別，只因為我生命的託付依然在肩，還需要繼續前行。當我前行時，還會不時回望來路上留下的標記，那上面有歡樂、有痛苦，更多的是人生的獲益。目睹了生命的稍縱即逝，會使倖存者更清晰地了解生命的真諦，更為珍惜存在的意義，或許這樣人才會成為閱歷豐富的成熟者。

（下）（寄自加州 ）