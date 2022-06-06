吳孟芸∕圖

很多年前岳母開始吞嚥困難了，隨著年歲的增長每況愈下。疫情 高峰剛過，終於鼓起勇氣陪她去專科醫生那兒求診，按照醫生的建議做了食道擴張手術 。術後醫生拿出幾張彩色照片對我們講解。原先的食道幾乎已經閉合，難怪連飲水都困難。在手術中醫生把一根和氣囊連接的管子伸進食道，吹脹了氣囊使食道擴展開來。手術後的照片顯示出食道像一個漩渦，中心出現了一個孔狀的空間，不再閉合著。回到家，岳母又開始飲食，看見她咀嚼食物後非常用力地吞嚥下去，每一次都可以看見她頸部經絡因用力而突出，為了活下去，她真的十分頑強。

堅持了一段日子後，突然有一天她又咽不下東西了。再去看專科醫生，醫生無奈地說，食道的問題也許一方面是機能的衰退，另一方面是胃酸反流灼傷了食道。除了要治好胃酸的問題，為了解決日常飲食，建議在胃部做一個胃造瘻。所謂胃造瘻也就是在胃部開一個孔，接上一根塑膠管，可以直接輸入營養液、藥物和水。去做手術前幾天，和岳母說起手術後可能的結果，我坦言手術後進食不再通過嘴巴，不經過舌頭上的味蕾，也就失去了味覺的享受了。岳母無奈地說，最多也就多活幾年吧。

可是生命中有些突然發生的事出乎常情，我們難以理解。在後疫情時代，岳母忽然有一天失去了說話的能力，不論對她說什麼，她都是靜靜地聽著，眼睛半睜半閉著。有一次她從床上坐起，四顧茫茫，我就問她，你叫什麼名字？你幾歲啦？她尚能說出自己的名字，可是其他的就都是胡言亂語。她說自己才二十一歲，已去世很多年的丈夫被她稱作了男朋友，回鄉去了。她居然還記得丈夫的名字和他的老家。忽然間我看見她臉上漾起了笑容，她的神智已經游離現實之外，飄忽在年輕歲月的回憶中。還有一次，她坐在靠背椅上雙目微閉，說道：「小時候很開心！」我緊跟著問，小時候做什麼事很開心？她沉思了良久，又慢悠悠地重複著剛才的話，小時候很開心……就再也沒有任何細節的描述了。這或許是她心底裡久遠的、卻是最為深刻的記憶。一個八十多歲的老人，經歷過中國巨大的社會變革，又隨我們來到美國生活了整整八年，遊遍了美西的風景名勝，她的人生閱歷十分豐富。可是在她即將喪失記憶時，近年來發生過的事都如煙似霧被風吹散，最後記憶中殘存的都是久遠的童年和少年時期，那些記憶彷彿從洗照片的顯影藥水中逐漸顯現。

岳母成長於上海的一個大家庭，母系的血緣維繫著一個十多人的大家庭。她生於抗日戰爭爆發那一年，等到荳蔻年華時，新中國已經誕生。她做過教師，做過工人。可以想像在那個年代，一個出生於資產階級家庭的少女會經歷怎樣的洗心革面的改造。不過她身上沒有大小姐的習氣，特別容易和學生和工人們打成一片。所以在我的記憶中，岳母是一個慷慨大度、樂意助人的好人。她身上沒有落魄大小姐的習氣，一點都沒有。

那一周我每天都關注著她身體的些微變化，她的語言功能逐漸消失，緊接著她的腳不再聽使喚，想站起來，可是卻怎麼也站不起來。扶著她站起，她還想往前邁步子，可是卻寸步難行。我扶著她坐到桌前，我知道她信佛，幾年前去西安特地為她帶來一串在西安法門寺購買的佛珠。我告訴她，把珠串拿在手裡一顆顆地數，心裡默念著祈禱。她勉力地照著我說的做了，眼睛始終凝視著手裡的那串褐色的佛珠。後來我又拿出彩色筆和紙讓她寫字畫圖，她也能依照我寫的樣板寫下自己的名字，可是她寫下的字一個疊著一個，似乎已經失去了橫向的空間感。

見她逐漸進入昏睡狀態，急忙把她送進醫院的急診室。經過檢查後，醫生說：「她的問題很複雜，既有失智，更主要是腦部發生了出血性中風，血液逐漸滲出腦部血管會導致病人進入昏睡狀態，並將逐漸影響她的呼吸，等到影響到呼吸，她的生命也就走到了盡頭。」我們對醫生說：「您趕快救她呀！幾周之前她還好好的！」可是醫生苦笑著說，唯一的救助辦法是開顱止血，可是對於八十多歲的老年人，也許毫無益處，甚至可能死在手術台上。我們幾乎驚呼：「那她只能等死了！」醫生無奈地建議使用保守療法。所謂保守療法，也就是不做進一步的救治。等到平復下情緒，我們才記起還在岳母健康時，大家就有一個共識，到了這個年齡，遇到大病也不要在醫院裡再受大的痛苦，不做激進的救治，不插管，不動大手術。醫生坦率而理性的分析換一句更直白的話，就是說醫生已經束手無策，放棄治療了。

儘管我常年做新聞，對於更為極端的安樂死也有所了解，也看過電影中描述的當年那位進行安樂死實踐的醫生最後遭遇了牢獄之災。但是畢竟沒有親身經歷過。醫生明確地告訴我們，老人的生命也許就是幾周時間，讓她平靜而又沒有痛苦地度過吧。無奈之下，我們終於接受了醫生的意見，出院後交由「臨終關懷」（Hospice Care）負責照顧，讓病人最後的日子裡安靜沒有痛苦地離去。

對於這樣一個陌生的服務，我特地上網去搜尋了一番。美國的臨終關懷歷經四十多年的發展，目前有七千多家機構提供這些服務，包括政府和社會組織，大大小小遍布城鄉。所謂「臨終關懷」就是不以治病為目的，對於那些絕症和重症患者，在他們死亡的過程中提供醫療照顧，幫助減少病人的痛苦。其療法亦稱之為「姑息療法」。在美國只有醫生才有資格判定患者生命的剩餘時間，只有當他們認定患者的生命剩餘在六個月以內，臨終關懷才可以介入。雖然臨終關懷的概念在十一世紀就出現於歐洲了，但是實質性的現代臨終關懷護理卻建立於1967年。美國大約在二十世紀七○年代後期，開始考慮將臨終關懷納入醫療福利的範圍。1982年國會通過，並於1986年將臨終關懷法定為醫療保險 中永久福利。直到1993年，臨終關懷才成為醫療保險的基本條款。臨終關懷可以在家裡，也可以在醫院。也就是說，醫療保險公司以及相關的醫療機構可以在住院病房或病人家中提供臨終關懷醫療服務。而根據統計，大多的病患家屬選擇在家中對病人進行陪伴照顧。

遵從醫生的意見，我們決定把老人帶回家中，在家中進行臨終關懷。前五天，有專門的護士上門陪伴老人，同時為家屬提供一些照顧病人的基本訓練。專業的護士提供了疼痛控制，症狀護理，保證大小便通暢、為病人洗澡等等家人無法提供的專業療護。主要目的就是讓岳母最後的時間過得比較安詳。餘下的日子我們自己照顧，護士們也會定期上門。有一天我和護士聊起來，如果病人不能自己進食，是否可以考慮輸液維持生命？護士說，美國不會像有些國家那樣對病人進行鼻飼。我問，如果一個人不吃不喝可以堅持多久。護士說大約三到七天，當然也有特例，病人靠消耗自己體內的積累堅持著，一直到消耗殆盡。我又問：「那不是會把病人餓死了？」她解釋說，我們的目的是不增加病人的痛苦，讓病人安靜地離開。倏忽之間，我眼前產生了幻覺，恍然看見一個黑衣人帶著死神逐漸地逼近老人，要把她帶走。不過當陽光照進老人的屋子裡，看見岳母臉上帶著一抹陽光安靜地酣睡著，鼾聲平穩響亮，再轉眼望向護士，又感覺她們專業負責、慈眉善目，對她們心存感激。所幸老人半月前做了胃造瘻手術，這就有了另一個通道，可以通過那裡輸入水和營養液。似乎可以使她的生命得以稍許地延長。終於有一天老人突然顯得略微清醒，微微地睜開眼睛。我們對她說話，她似乎在微笑著傾聽，可是當我們用手指設法導引她的目光，卻並不能與我們的視線在空中交織。我隱約地覺得這可能就是迴光返照。彷如「身似浮雲，心如飛絮，氣若游絲」（元代徐再思〈折桂令．春情〉）。（上）（寄自加州）