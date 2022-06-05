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最後幾步路

（5月&6月徵文：康乃馨飄香的季節）張素貞

知道媽媽得了癌症，還是末期，之後，我便拋下一切事物，急忙搭上飛機往家裡趕。度過防疫旅館十五天，回到家中，迎接我的不是笑靨，而是肅穆苦澀的病容。

癌症已經侵入骨髓和肺部，疼痛讓媽媽失去以往堅強的個性。過去回家，媽媽堅持主廚，因為她認為那是媽媽的責任，她要讓我再次感受到做女兒的溫馨。這次媽媽無法再下廚，整天不是躺在床上就是按摩椅上。過去她照顧我們，現在輪到我來照顧她了。希望在我們幾個女兒的細心照顧下，她可以恢復過往的笑顏。

這天早上，我打開一瓶雞精放在她床邊，再放一瓶維持營養的補品，然後跟平常一樣出去走路。等我回來，進房間問她想吃什麼。媽媽望著我，沒有回答。我回房間把皮包放下，再回媽媽房，發現媽媽盯著我直看，兩眼無神。我心想：「糟了！」馬上打電話給住在附近的大妹，她讓我別著急，立刻打電話通知急難救護中心。幾分鐘後，我聽到救護車的鳴笛聲進入巷內。這段時間，我幫媽媽整理了一個小包袱，將所有的藥品放進袋子內。為了怕救護員找不到，我急速衝向陽台，喊著「二樓、二樓！」不知為啥，此刻淚水也不禁潸然而下。

一轉頭，發現媽媽邁著蹣跚的步伐從房間走出。我又衝回頭趕忙扶住她，這時她突然雙腳一軟，跌坐下來，幸好椅子就在身旁，我連忙抓起椅子，往她屁股下一塞，否則這一跤跌下不知有多嚴重！

救護員進房，立即為她戴上氧氣罩，做身體檢查。初步說是左腦血栓，引起右手右腳癱瘓、神智不清，沒有外傷，然後上擔架。大妹氣吁吁地跑進來，我和大妹也跟著救護車去到醫院急診室，媽媽開始住院治療。

自從媽媽無意識地走出房門那幾步之後，媽媽雙腳未曾再踏上塵土，那次是媽媽在塵世間走的最後幾步路。（寄自加州

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