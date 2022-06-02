義大利托斯卡尼風景如畫。（蘇彩菁．圖片提供）

擦香水是當我想轉化心情時，偶爾為之。但周遭的同事們幾乎都有添加自身香氣的習慣。莎娜的香味若隱若現，彷彿清晨百合清新淡雅，又似淺淡幽香鈴蘭，令我有掀開面紗的衝動。喜愛濃郁香水的胡克，氣味霸道地占據了整個空間。也有人香味刺鼻，令他人打噴嚏不己。更甚者有位同事密告，某人的香水令他過敏，氣喘發作。

香水源於古埃及、印度、羅馬，希臘、波斯等文明古國，並非近代時髦產物。

英文香水（Perfume）一詞源自拉丁語（Per fumum），意思是「通過煙霧 」。最早的香水通常是焚香或燭香，充滿香氣的煙霧輕裊地冉冉上升，從蒼茫大地通達天際，成為渺小人類與上天神靈溝通的方式。

古老的西方遇見古老的東方。中華文化中「上香」，是人與神、佛、先賢祖先的溝通方式，表達尊敬、感激、懷念之意，與拉丁語的 「通過煙霧 」不謀而合。

埃及墓葬中的象形文字記載，西元前3000 年，古埃及祭司法老，製作香料用於宗教儀式，可能是人類最早的香水，不過當時尚未掌握精煉高純度酒精的方法，應稱之為香油。

西元前 1200 年巴比倫美索不達米亞的楔形文字板上記錄一名叫Tapputi的女性化學家，她開發了氣味，及提取香料的技術，為香水製作奠定了基礎，並得以傳承。她是目前第一位有記錄的製香者。

在阿拉伯世界中，麝香、玫瑰和琥珀是伊斯蘭信徒喜愛的香氣。香料除了用於結婚和慶典之外，也將香料與建造清真寺的水泥混合，使清真寺散發出濃烈持久的香味。

阿拉伯著名哲學家、自然科學家肯迪（Al Kindi, 796-873）所著的《香水與蒸餾的化學之書》中提及蒸餾玫瑰露，記錄了阿拉伯人首創利用蒸餾法獲得及保存花中揮發性的精油，對香水的製造是一大突破，可稱為八至九世紀伊斯蘭世界對人類文明的一大貢獻。並且造就了阿拉伯世界成為香水的源頭。

十一世紀十字軍東征，將阿拉伯人用香習慣傳入歐洲。1370年，法國製造了第一款香水「匈牙利女王水 」。

在中世紀，威尼斯被認為是歐洲香水中心。十六世紀義大利 美第奇家族成員凱瑟琳和她的調香師在法國宮廷介紹了香水。並且在法國南部的格拉斯種植鮮花，成為法國香水原料的供應地。風靡世界的香奈兒五號就在格拉斯誕生，法國也贏得香水之國的美譽。

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中華歷史長河中，「茶、書、琴、花、香」五道，香道是其中之一。

殷商甲骨文中就有熏療、艾爇和釀製香酒等記載。周代已有佩戴香囊、沐浴蘭湯的習俗。詩經中有記述採香藥的歌謠。《黃帝內經》將香作為一種預防治療方法，如艾灸、熏療等。

戰國時期，人們種植香藥。「香氣養性」，古人很早就用鮮花等芳香植物做成香囊、熏香和香露等等。

戰國時代屈原的《離騷》詩中寫道「扈江離與辟芷兮，紉秋蘭以為佩」，意思是將江離芷草披在肩上，把秋蘭結成索佩掛在身上，是戰國時流行的一種插戴香草的風俗。

古人亦將香草採摘曬乾，裝進小口袋，做成香包，稱之香囊。在1970年代考古發掘出，長沙馬王堆漢墓中出土了一只裝滿芳香植物、用綺羅縫製的香囊。

歷代文人亦留下許多香與美的詩詞。唐詩人陳子良寫下「雲影遙臨蓋，花氣近薰衣」。而宋代李清照的一詞：「瑞腦香消魂夢斷」。瑞腦香是指龍腦香樹的樹脂，在古代是非常珍貴的一種香料。更知名的是「東籬把酒黃昏後，有暗香盈袖，莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦。」黃昏時分，在東籬下把酒。兩袖飄來淡淡菊香，這是李清照淒美孤獨之香。

唐代楊貴妃更是用香高手，她用百花香湯沐浴，用七種香料描眉，即是「七香描黛」，九種香料梳頭，香粉敷身嫩膚，名香薰衣服，隨身還攜帶香囊。天生麗質、風姿綽約的女子，又增添了迷人香氣，正如李白詩中所描述「一枝紅艷露凝香」，也因此惹來唐玄宗的心動不已。

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古典文學巨著《紅樓夢》中更是香氣四溢，有脂粉香、薰香、藥香、體香、花香等。

「鼎焚百合之香，瓶插長春之蕊」、「鼎飄麝腦之香」是賈母在恭候元春貴妃娘娘大駕光臨，準備的焚香。

「花招繡帶，柳拂香風」，句中描述大觀園中女孩們塗脂抹粉，描眉打鬢，充滿了脂粉香。

書中記載的香多達十多種，有藏香、麝香、梅花香、安魂香、百合香、迷迭香、檀香、沉香、木香、冰片、薄荷、白芷等等。

作者更善於運用不同的香味來彰顯書中人物獨特的氣質和個性。

黛玉袖中的幽香，令寶玉醉魂酥骨。此香塵世中既無，專屬絳珠仙草下凡的黛玉。那是群芳髓香，此香乃係諸名山勝境內初生異卉之精，合各種寶林珠樹之油所製。堪稱天地萬物精華之香。

薛寶釵生來具有熱毒，以服用冷香丸來中和。反映寶釵形象完美的性格內藴。

憐香惜玉多情的寶玉，香藥滿房，是現代的暖男哥。

賈府中不論讀書、撫琴、祭奠、祈禱、薰衣褥、淨化空氣、避穢、鎮靜安神，都少不了香，也反映出清代官宦人家高貴典雅的賞香、品香的香文化。

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癡迷香水的好友茱麗，依四季、心情、服裝、場合等，變換不同香氣。有時是白領上班族，淡雅木質香調，精神氣爽，幹練卻不招搖。有時是成熟少婦，飄來暗香疏影，神祕性感。一會兒又柑苔花果調，青春活力。濃妝赴宴，必定穿上聖羅蘭黑鴉片，豔麗中不失典雅，我常調侃她是千面女郎。

好友相知相惜，茱麗知道我是香水認知白癡，就送來城市香水，給愛四處遊蕩的我，開眼界長知識。

收到的第一款香水是「托斯卡尼春天」。

憶及曾在托斯卡尼皮恩紮小鎮，在濃郁咖啡 香味中醒來。清晨穿梭於高低起伏丘陵中，尋找厚實柏樹林的氣味。中午散步林間，貪婪地呼吸著太陽曝曬下的清香牧草，混合熱呼呼泥土的芬芳。晚風徐徐吹過後院的橄欖樹林，飄來陣陣淡淡青澀的香味。一天總是在葡萄酒香中劃下完美的句點，進入夢鄉。

無法想像，如何將托斯卡尼的豔陽、牧草、丘陵、橄欖樹和葡萄園交織的氣息，收納在這小小玻璃瓶中？

我將「托斯卡尼春天」灑在日記本上，當夜深人靜時，將白日的點滴，伴隨著陣陣清香，收錄於日記本中。

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我對京都情有獨鍾，卻無緣會面，貼心的茱麗又捎來「京都香水」。百年金閣寺的古樸沉木香，令人迷惑的舞妓脂粉香、茶香、花香都化身於這個酒紅色小玻璃瓶之中。

想到川端康成筆下的古都中，穿著父親設計雅致和服的女主角在眼前浮現，又想起三島由紀夫《金閣寺》中那口吃的小和尚。但期盼中的紅色垂櫻香氣沒有出現。內行的茱麗解釋，代表人文素養的玫瑰花香才是訴求，京都香水令我有些失落。

不想再試其他的城市香水了，就讓我自己來調香吧。

居住了三十多年的紐約，正如蔡琴沙啞低沉地唱著：讀你千遍仍不厭倦……。尋找貼切紐約的味道不是易事。

試著收集中央公園春天來時，串串鮮嫩明媚的紫藤花，及燦爛盛開的櫻花的香氣為香水前調，聚集於時代廣場，來自世界各地，不同膚色、種族混合的氣味，添加少許第五大道奢華香氣，當然也少不了地鐵 中的辛勤汗水味，及街友的流浪味為中調。

不知用什麼氣味作為令人念念難忘，持久餘香的後調，就到紐約最迷人的藝術殿堂「博物館大道」去尋找吧！

以前我常在故鄉的新店溪畔，採回野薑花送給母親。母親歡喜得如獲至寶，找一個用過的玻璃瓶養著。那淡雅幽香瀰漫著整個屋子。母親總是讚嘆道：「恁香！細妹知道我中意。」野薑花的香氣就是幸福的「故鄉香水」。（寄自紐約）