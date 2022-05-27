1960年，在第七屆亞洲電影節上，根據徐訏同名小說改編，由李翰祥導演的《後門》獲「最佳影片獎」，李翰祥、胡蝶和王引分獲「最佳導演獎」、「最佳女演員獎」和「最佳男演員獎」。該片在網上可找到觀看。（劉慧琴．圖片提供）

胡蝶以「電影皇后」聞名於世，但她也曾登臺演出過話劇，在她留給我的照片裡就有這樣一張照片，也可能是唯一的一張和話劇有關的照片，照片背後寫著：「第一次登臺演話劇《鐘聲》在上海中央大戲院」。

她在1972年台灣電影工作者的一次筆談中曾以題名為《電影·話劇·電視》寫過一篇文章，談到話劇和電影時，她寫道：「演話劇比較難，詞不能忘，因為不能重來……但站在另一個角度看，話劇則比較容易演，因情感連貫，演出比較過癮，一排再排，可以到達純熟之境，自然演出力強。」「話劇的臺詞、動作通常比較誇張。電影則不然，如誇張就不是生活，電影必須生活化。」

1985年2月，胡蝶曾接受溫哥華「華僑之聲」訪談，在訪談中，她談到在默片時代，演員需要靠演技讓觀眾了解劇情，精湛的演技才能引起觀眾的共鳴。

且看胡蝶在報考中華電影學校的那場臨場表演：

陳壽蔭（考官）：「……你突然得到急訊，你奶奶急病送醫院了。」

我聽了霎時一驚，可能真以為奶奶出事了，眼睛紅腫，淚下如雨，疾步向前奔去……

陳壽蔭突然大聲道：「傻孩子，奶奶只是一時氣悶暈倒，不是什麼大病。」

我即時跪倒，做出抱住奶奶雙腿的動作，淚水還沒乾。我突然回過神來，這是在考場呀，我怎的就當真了，我孩子氣似地笑了。

可不可以這樣說，默片脫胎於話劇，但話劇至少還有對白，而默片連聲音都沒有了，所以那場考試，胡蝶將一個話劇演員所要求的臨場應變能力、靈活的體態造型、誇張的表演，發揮得不說淋漓盡致，也是相當到位，要知道她那時才只有16歲呀！

在默片時代，有些新片上映第一週時，影片結束後，讓主角上舞臺演出電影中一小段情節，當時叫「電影連環戲」，用現在的話說，就是和觀眾有了「互動」，可以加深觀眾對劇情的了解；至於在演員方面，則可以通過這樣的電影、舞臺兩結合的表演直面觀眾，知道觀眾對自己的評價和歡迎程度。胡蝶說，她一直很重視觀眾的反應，不斷磨練自己，所以她注重角色的心理塑造，因而能夠做到演甚麼人像甚麼人。在舞臺上，她才能游刃有餘，得到觀眾的讚賞。

胡蝶是一個善於變通的演員，1959年她復出後已年過五十，她的角色也隨之轉型，她說年紀大了就要演適合自己年齡的角色。同年，根據著名小說家徐訏的同名小說改編的倫理教育片《後門》，由胡蝶、王引分飾女男主角，李翰祥導演，在香港放映，獲得巨大成功。1960年在日本東京舉行的第七屆亞洲電影節上獲得「最佳影片獎」，李翰祥、胡蝶、王引分別獲得「最佳導演」「最佳女演員」「最佳男演員」等獎項。

胡蝶是一位出色的演員，也是一位演技高超的表演藝術家，她傳奇跌宕的一生，折射出那個時代的文化。她精湛演技之由來，她對話劇、電影之間的異同、淵源的領悟更值得我們去研究、探討和借鑑。

（劉慧琴，《華章》編委，胡蝶晚年摯友，《胡蝶口述自傳》整理和撰寫者。）