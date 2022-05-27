我曾經是個戲迷，現在不再是。現在我時不時也去劇場，但真正可以讓我「入戲」 的，大概只剩下話劇一種形式了。話劇抹去了任何烘托陪襯的背景，只留餘臺詞對白，直截了當地表達了情節走向和人物心情。劇本的優劣，演員的功底赤裸裸地在舞臺上顯示，沒有音樂，鑼鼓，歌舞動作可加以掩飾。記得七十年代末至八十年代中期那段時間，我先在上海上大學，後來畢業分配至北京部委機關工作。那時戲票便宜，我追著看過多場話劇演出，其中有高行健的原創話劇，以及英國老維克劇團來華演出的莎劇。出國之後，無論是居住在卡爾加里，辛辛那提，溫哥華，多倫多，我對話劇的愛好一直維繫至今。莎士比亞、蕭伯納、王爾德、尤金 ．奧尼爾、阿瑟．米勒、田納西．威廉的劇作，我都觀賞過。莎翁的《羅密歐和朱麗葉》《哈姆雷特》《威尼斯商人》等，甚至都看過好幾個版本的演出。

但遺憾的是，成年後我對其它的戲曲形式，如京劇、越劇、音樂劇、歌劇等，卻一直興趣寥寥。腦子裡似乎缺了一根音樂和節拍的弦，總覺得那些戲太 「鬧」， 節奏太慢，演員的情緒在喧囂的音樂和長長的拖腔中已經消耗殆盡，劇情所需的激情無法在那樣的場景裡長久地維繫。這當然是我的一己偏見，但已「積重難返」。 記得近年裡，懂戲的朋友曾經數次帶我去各地看歌劇，《茶花女》《蝴蝶夫人》《費加羅的婚禮》等等，在劇場裡我總感覺自己的心思在拖腔和音樂中漸漸走失，未能聚精會神。

但在我的孩提時代，我也曾對京劇越劇著迷。那是一段不正常時期，物質和精神營養極度匱乏，文化生活裡除了八部樣板戲，幾乎一無所有。電視還是很後來的事，電影是一年裡難得的享受，我們獲取信息的來源，只能是收音機。樣板戲是收音機一年三百六十五天裡每天都在重複的娛樂內容。我和哥哥幾乎把《紅燈記》《沙家浜》《智取威虎山》裡的對白，通篇背了下來。每晚臨睡前，他一句，我一句，我們站在各自的床鋪上聲嘶力竭地對喊，直到嗓子徹底崩潰——那是當時我們僅有的娛樂。

記得七十年代初，溫州越劇團上演了一出反映東海漁民治海造田故事的現代越劇《七女鬧海》——這是樣板戲之外極為罕見的新奇。看見那七個性格迥異，名字裡卻都帶了一個「蘭」字的女子青春活潑的身影，彷彿是荒蕪的沙漠裡出現了一線彩虹。自己和女友一遍又一遍地去看這出戲，久久地議論著演員的衣妝、扮相、唱腔，尤其對其中那位豆蔻年華，飾演七蘭中最年幼的小蘭的演員，更是如醉如痴——大約是因為她的年齡和自己最為相仿之故。街市上流傳的關於她私生活中的一點一滴，都成了我和女友們日復一日的話題。我們甚至還找到了她的家，在門口一遍又一遍地等待著她出入的時機。有一回聽見她在住處的院子裡練嗓子，聲音如水從喉嚨裡流出，只覺得那是天籟之聲。劇中的一些唱段對白，至今還能背得下來。時隔幾十年，如今回想那段往事，幡然醒悟這其實就是那個年代的追星之舉。

後來文革結束，文革前拍攝的一些越劇名劇如《紅樓夢》《白蛇傳》《碧玉簪》等紛紛重新在屏幕上亮相，我才明白越劇最適宜的載體，其實是才子佳人的愛情故事。當時越劇《紅樓夢》風靡全國，賈寶玉的傻，林黛玉的痴，賈寶釵的圓，史湘雲的憨，王熙鳳的辣，瞬間通過銀屏征服了大江南北的觀眾，其影響力一點也不亞於現今趙本山的小品和郭德綱的相聲。一個地域性極強的劇種，卻有了如此眾多的觀賞者，也算是一個小小的奇跡。

後來我進入大學深造，漸漸步入英美文學的天地，在閱讀的過程中驚異地發現：其實許多國家的文化歷史上，戲劇的形成都早於小說。在莎士比亞的年代，當戲劇是上至王公下至百姓日常生活的一個重要內容時，小說尚處在雛形階段。而且，莎士比亞的悲喜劇中一個反復出現的主題「愛能征服一切」，也正是江南戲曲中的一個重大主題。這證明了情感和藝術本無國界。人類對理想的精神家園的追求，是一種超越了種族語言社會習俗限制的共性。然而，江南戲劇中的一些特性，又是和江南本身的歷史地理環境息息相關的。江南悠久的文化浸潤，溫和濕潤的氣候條件，山清水秀的自然景觀，都是形成江南戲劇中溫婉含蓄纏綿因素的原因。這些因素是雙刃劍，它們促成了江南戲劇在南方的生長和蓬勃，同時也限制了江南戲劇向北方天地更深更廣的持續延展。

很遺憾，我那生於貧瘠的童年、根基淺薄的越劇之戀，最終未能在成年的世界裡存活下來。成年後的世界經歷了天翻地覆的變革，眼界開了，到處是令人耳暈目眩的誘惑。我沒能戰勝誘惑，我做了每個人在生命的某些階段裡都必須做的取捨。在我割捨下來的東西裡，就有對越劇的好奇和痴迷。

（張翎，海外華文作家，現居多倫多。著有《勞燕》《餘震》《金山》等。曾獲華語傳媒年度小說獎，新浪年度十大好書，華僑華人文學獎評委會大獎，時報開卷好書獎，紅樓夢世界華文長篇小說專家推薦獎等文學獎項。）