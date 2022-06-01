（吳敏顯．攝影）

到附近大學校園散步，圖的是樹多人車少，非常幽靜。

驀然看見細細碎碎的金黃色葉子，或應該說是點點滴滴的金黃色水珠，靜悄悄地攤在步道 旁一張座椅上，任由風兒差遣分配座位，沒擠上，便朝石磚步道耍賴。禁不住吸引我停下腳步仔細觀賞。

深咖啡 色的木板椅面，寬約四十公分，長度足足有它六倍。葉片躺在上頭，數都數不清，好奇地伸出手指頭想偷偷捺個指印，必須仔細觀察才挑得空隙。

每天清晨或黃昏，很多人輪番在此步道散心，每個人路過都要拐個彎偏過頭瞧一眼，猜猜那是什麼樹的花絮或落葉，鋪陳的又是什麼圖繪；很少人像我乾脆停下腳步，仔細瀏覽一番，甚至點名數數，妄想從中讀出秋風在座椅和地面留下了哪些話語。

其中，肯定藏匿著未便公開的密碼。一則又一則謎面，教我讀了又讀，頗費心思。我安慰自己，此刻正忙著翻閱一本印滿經文的冊頁。奈何道行淺陋，左看右看再由上往下用心讀它，仍然弄不懂其中真正的涵意。

我知道椅子上和地面的經文，全是站在椅子後方的鳳凰木所書寫。理當有老天爺授意，它才蘸著風絲或雨水留下那麼些字跡，不難想見寫作時的心情一定不平靜。

老鳳凰木偶爾也低頭瞧，裝沒事人似的，默念著自己寫下的經文。我側耳傾聽，並未聽出隻字片語。

偶有陽光篩落，很美；縱使老天爺始終陰沉著臉，還是很美。沒看見鳥飛過，沒看見其他人走過的時刻，四周真安靜。我禁不住瞎猜，若是遇到葉片爭相落下之際，不知像無聲的雪花飄飛，抑或是淅淅瀝瀝的秋雨？

連著幾天，經過這裡總卸不掉心中狐疑，猜來猜去竟覺得大有意思。可要我說出個底細，卻又說不明白。唉，人的心思本就不容易描述，何況由天地間所親自布局，哪能任憑凡人俗眾解碼？誰又有如此能耐？

老鳳凰木費那麼大勁傳達秋天信息，可當我抬頭望它老氣橫秋的腦袋，瞧進眼裡照舊是一大篷春夏專屬的茂盛綠意。怪只怪這庚子年的氣溫，不時上上下下，忽冷忽熱忽雨忽晴，說它什麼季節，都像。宛如到處遇見的行人總是戴著帽子兜著口罩 ，說面熟，卻誰也弄不清楚對方是誰。

尤其，現代人依賴氣象報告，不必祭拜天地，三五老友幾杯酒一壺咖啡，各自眼睛跟隨手指在手機螢幕滑動，恐怕誰都找不到剩餘時間安頓閒情逸致。

儘管在步道散步的大多上了年紀，也不曾看到老人家坐上那椅子歇腳。我猜，恰如小時候老祖母常叮嚀兒孫，只要紙張留存字跡，不管是舊報刊廢字紙，絕對不能任意撕毀丟棄，或將它踩在腳底，墊在屁股下，免得手腳長瘡屁股流膿。老祖母沒讀過書，從未見她拿紙筆寫字，敬重文字卻等同膜拜廟裡神明。

到這校園裡散步的人，似乎照樣傳承了幾十年前那種對事事物物謙恭疼惜的美好心境。

可身處時刻追逐叛逆的世代，難免突發奇想地要將自己設計成頑童，能夠肆無忌憚地跳上椅子，扭動四肢跳起街舞，把那些密密麻麻的字畫，重新寫過畫過，才不管大人是否看得懂，老師筆下給出什麼分數和評語。

原來，把某個角落的景致讀成小說，讀成散文，讀成童話讀成詩，皆無不可。進而憶起早年學畫，便呆呆地站在那兒，等待著畢卡索、康丁斯基、蒙德里安、米羅……，那些怪咖拎著畫袋，結夥硬闖進來。

無法揣測老鳳凰木將在什麼時候繼續寫字畫畫，反正我喜歡這片風景，步道傍著樹林，延伸出去，盡是秋天的遼闊曠遠。到此遊逛，已經是日常必修功課。

大自然不時流露心聲，偏偏人們反應遲鈍。或許一場大雨或猛颳陣風，這場美景即被一掃而空。趁著葉子們還聚攏一塊兒，不管這謎面解得開或解不開，趕緊多看兩眼。畢竟被人們誤讀、甚至完全無法領會的天書，總有它獨特的面相。

何況有些事兒怎麼猜都對。因為每個人都可以有自己想要的謎底──這正是大自然對人類最為奧妙最為神奇的試探。